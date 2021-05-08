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Форма стюардесс в разных странах

Одежде бортпроводниц в авиакомпаниях уделяют не меньше внимания, чем самому подбору кандидаток на такую престижную должность. Любая компания стремится всячески выделиться и запомниться пассажирам. А необычная форма — это вариант, который не только удобен множеством идейных воплощений, но и приятен для самих девушек.

Форма стюардесс в разных странах

Форма стюардесс в разных странах

Наиболее популярным «тактическим» ходом является стилизация формы под традиционную одежду страны. Так, историческая связь с Китаем воплотилась во внешнем виде стюардесс авиакомпании Hong Kong Airlines, которая напоминает современный вариант китайского платья ципао.

А Air India одевает своих бортпроводниц в сари из натурального шелка. При этом наряд имеет несколько вариантов: с оголенным животом, который является привычным для внутренних линий, и более закрытый — для полетов в другие страны, где излишняя откровенность может смутить пассажиров. Для мусульманских стран знаковым элементом является головной убор. Одна из самых известных форм — у компании из Арабских Эмиратов Emirates Airlines. Строгий костюм бежевого цвета, алая шапочка на голове, под ней белый платок. А еще обязательно сумка и туфли в тон темно-бордового цвета и ярко-красная помада, которая всегда должна быть на губах.

Считается, что к стюардессам данной компании одни из самых строгих требований. Так, отсутствие упомянутой помады может привести к выговору.

Форма стюардесс в разных странах

Впрочем, бывают случаи, когда авиакомпании обращаются за вдохновением к другим популярным в своей стране вещам. Так, например, у стюардесс американской Hooter форма напоминает наряды чирлидерш из старших школ. А французская Air France выделилась тем, что одела своих бортпроводниц в ансамбль от знаменитого модельера Кристиана Лакруа: глубокий темно-синий цвет костюма, обязательные белые полоски на манжетах и яркий акцент — красный пояс. Все вместе — образец элегантного стиля, присущего француженкам.

Форма стюардесс в разных странах

Но дальше всех пошел вьетнамский лоукостер VietJet, одевший бортпроводниц в бикини в рамках рекламной кампании в 2011 году. С тех пор небесные леди появляются в неглиже на специальных рейсах, а компания по капитализации вот-вот обгонит основного перевозчика — Vietnam Airlines.

Форма стюардесс в разных странах

Форма стюардесс в разных странах

Форма стюардесс в разных странах

Форма стюардесс в разных странах
Форма стюардесс в разных странах

Форма стюардесс в разных странах

Форма стюардесс в разных странах

Форма стюардесс в разных странах

Форма стюардесс в разных странах

Форма стюардесс в разных странах

Форма стюардесс в разных странах
Форма стюардесс в разных странах

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