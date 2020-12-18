Почему менять масло через каждые 10 тысяч км пробега - не совсем правильно

Когда же на самом деле нужно менять масло. |Фото: beoil.ru.

Существует много мнений о времени замены масла. |Фото: yandex.fr.

Большинство советует смотреть на пробег. |Фото: yandex.by.

Другие указывают на то, что судить следует по моточасам. |Фото: nsk.kp.ru.

Лучше всего опираться на данные производителей. |Фото: gm-servis.by.