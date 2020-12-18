Почему менять масло через каждые 10 тысяч км пробега - не совсем правильно

Замена моторного масла является наиважнейшей процедурой в деле обслуживания любого автомобиля. Многие автопроизводители в наше время рекомендуют заливать новый смазочный материал уже после первых 10 тысяч километров пробега. Однако, существует на этот счет и другое мнение от тех, кто «работает в поле», а именно – от автомехаников, занимающихся ежедневным обслуживанием как новых, так и старых машин.
Когда же на самом деле нужно менять масло. |Фото: beoil.ru.
В официальных салонах и сервисах рекомендуют проходить комплексное техническое обслуживание каждые 10 тысяч километров пробега. При этом в большинстве технических руководств к автомобилю от производителей будет сказано о том, что менять то же масло следует по крайней мере каждые 15 тысяч километров пробега. Одновременно со всем этим существует и третья точка зрения от автомехаников. Где же находится истина? Как всегда, она не по середине, а совсем в другом, строго конкретном месте.
Существует много мнений о времени замены масла. |Фото: yandex.fr.
На просторах интернета достаточно прочно укоренилась «новаторская» точка зрения о замене моторного масла от «опытных автомехаников». Последние утверждают, что осуществлять замену смазочного материала необходимо ориентируясь не на пробег авто, а на наезженные моточасы. По мнению таких специалистов, приблизительно 300 часов работы двигателя уже достаточно для замены масла. Свою точку зрения они аргументируют тем, что большую часть времени городские автомобили проводят все-таки в пробках и на светофорах.
Большинство советует смотреть на пробег. |Фото: yandex.by.
Нельзя не отметить, что смысл в подобных утверждениях действительно есть, ведь даже когда машина стоит – силовой агрегат продолжает работать, а значит циркулирует и масло. Однако, было бы несправедливым не заметить и другую важную тонкость: нагрузка при простое на узлы авто и нагрузка непосредственно во время движения – это все-таки кардинально разные вещи.
Другие указывают на то, что судить следует по моточасам. |Фото: nsk.kp.ru.
Можно с уверенностью сказать по поводу советов по замене масла при 10 тысячах автопробега о том, что официальные сервисы просто заинтересованы в зарабатывании денег, а потому «мотивируют» своих клиентов производить ТО как можно чаще. Однако, тоже самое можно сказать и про не официальных мотористов, которые утверждают, что момент замены смазки следует считать не по пробегу, а по часам.
Лучше всего опираться на данные производителей. |Фото: gm-servis.by.
Совершенно очевидно одно. Хотя производитель авто все также заинтересован в зарабатывании денег за счет продаж, в отличие от всевозможных мастерских (как официальных, так и не официальны) он куда больше и сильнее скован различными законами и правилами в отношении контроля качества продукции. А значит, доверять рекомендациям инженеров с заводов можно куда больше. Следовательно, лучше всего менять моторное масло все-таки по отметке в 15 тысяч пробега. Держа в уме тот факт, что цифра может корректироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от конкретных условий, в которых эксплуатируется машина.
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