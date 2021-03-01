Почему европейцы не едят гречку, или Какие наши любимые продукты кажутся странными иностранцам

Если приглядеться к привычным продуктам, то можно с недоумением осознать, что сало – это кусок жира, гречка похожа на сорняк, а соленый огурец – это овощ, который начал портиться. От этого они не перестают быть менее любимыми, но начинаешь понимать эмоции иностранцев относительно российского рациона. Почему же за пределами России игнорируются те или иные продукты, которые можно легко изготовить или вырастить в любых условиях, но никто этого не делает?
Нельзя однозначно ответить на вопрос «Есть ли продукты, которые исключительно русские?» Все то, что попадает на наш стол, можно условно разделить на три группы.
• В первую входят натуральные продукты, те, что можно вырастить – это крупы, овощи, мясо.
• Вторая группа включает продукты, которые определенным образом обрабатывались, например, сало или соленые огурцы, варенье или квашеная капуста.
• А в третью входят уже приготовленные блюда, которые можно подавать на стол.
Как в этих подгруппах можно выделить что-то исконно русское? Нет такого овоща, крупы или вида мяса, которое можно было бы вырастить исключительно в России, даже репа выращивается и продается во многих странах. Поэтому первая группа национальной считаться по определению не может, а вот продукт, прошедший специфическую обработку с определенной технологией, а уж тем более блюдо, могут смело претендовать на национальный колорит.
Итак, как стало ясно, среди продуктов первой категории, доступных всем, есть все же именно те, которые по душе русским, но не по нраву иностранцам.
Почему иностранцы не ценят гречку и другие продукты, которые так любят в России
Гречка одинаково хорошо смотрится как на завтрак, так и на ужин.
Если любой россиянин насчитает добрый десяток блюд, в которых можно использовать гречку, то в Европе ее не едят вовсе. Хотя правильнее будет сказать, что не едят люди.
Гречка – это достаточно неприхотливое растение, которое выживает в самых сложных климатических условиях, не поддается сорнякам, а значит, не требует химических средств для поддержания роста и защиты. Обладает нежным ореховым вкусом, содержит массу витаминов и клетчатку, благоприятно влияет на иммунную и сердечнососудистую системы. В России ее называют царицей круп, да что там, тот факт, что готовясь к длительной самоизоляции россияне побежали сметать с полок именно гречку – говорит сам за себя. Пожалуй, это одна из немногих круп, которую можно приготовить без варки и она не портится длительное время. Исходя из всех этих качеств, можно прийти к неутешительному выводу, что любовь к гречке и привычка ее есть – это скорее свидетельство того, что соотечественникам не понаслышке знакомы понятия «бедность» и «кризис». Где-то в подкорке нашего сознания прочно укоренилась мысль о том, что недорогая и простая гречка еще и сытная и полезная.
Так выглядит само растение.
Выращивают гречиху в основном в России, Украине и Белоруссии, в этих же странах потребляют. Изредка используют во Франции, Японии и Корее, но не в чистом виде, а как муку. Японцы делают из нее лапшу, французы добавляют в булочки, поляки в котлеты, а в Китае пьют чай из гранул этого растения.
Справедливости ради стоит заметить, что в Европе она на самом деле растет хуже, чем в России – дело в особенностях грунта и местные земледельцы не видят выгоды в выращивании невостребованной крупы. Ее используют по принципу комбикорма – запаривают для корма животным, по-крайней мере в том коричневом виде, в котором она распространена в странах СНГ. Гречка если же и употребляется в пищу, то в зеленом виде и чаще продается в аптеках как диетический и полезный, но не очень вкусный продукт.
Крупа отлично сочетается со всеми овощами и в этом ее универсальность.
Чаще всего то, что иностранцам гречка кажется странной и химозной по вкусу, объясняют делом привычки, ведь если не привыкнуть к ее специфическому вкусу с детства, то она на самом деле горчит. Но таких круп много, к примеру, чечевица и фасоль столь любимые европейцами, тоже не вызывает восторга у наших соотечественников.
В пищу употребляют и корневища, и ботву.
Свекла тоже слишком проста для европейцев. Нельзя сказать, что этот любимый на постсоветском пространстве овощ в Европе и за рубежом в целом, совсем не едят. Едят, но не в совсем привычном для нас формате. Чаще в пищу употребляют молодые побеги как листья для салата или сырые кружочки клубней для бутербродов. Особенно хорошо в таком сочетании свекла смотрится с козьим сыром. А вот в вареном виде, в супах и уж тем более салатах с рыбой, ее не встретишь.
Это только у русского человека сердце начинает биться чаще при виде полного лукошка.
Самостоятельно собранные грибы вызывают опасения - европейцы вряд ли рискнут есть грибы, которые собирали самостоятельно, в пищу употребляются только шампиньоны, выращенные производственным способом и купленные в магазине. Никаких бабушек с лукошками у них не встретишь. Впрочем, это лишь укрепляет в мысли о том, что россияне пускают в пищу все то, что «плохо приколочено» и вовсе не от хорошей жизни.
Печень, из которой хорошая русская хозяйка знает добрый десяток рецептов, тоже не очень-то распространена за рубежом. Она относится к субпродуктам, которые, в принципе, не слишком популярны. К тому специфический вид и вкус, точно придутся не всем по вкусу. Хотя, к примеру, в Венеции есть свой старинный рецепт «Печень по-венециански».
А самая лучшая икра никакая и не заморская!
Икра, которая в России продукт деликатесный, для иностранца «соленые рыбьи яйца». Далеко не все понимают истинный вкус этого дорогого продукта, ну и зря! Нельзя сказать, что ее не едят совсем, но в том объеме как у нас за рубежом она не распространена, уж слишком мало любителей, чтобы пускать ее в массовую продажу.
Продукты второй категории: так их заготавливают только в России
Сало часто приходится по душе иностранцам.
Если говорить о продуктах второй категории, то есть прошедших ту или иную предварительную обработку, то тут простор для фантазии гораздо шире.
Сало для человека, далекого от русской культуры, будет весьма экстремальным способом в эту самую культуру окунуться с головой. Несмотря на то, что сало – это ближайший родственник бекона, столь распространенного в питании иностранцев, все же это чистый жир без прослоек мяса. Но даже, по мнению многих иностранцев, это очень вкусно, особенно с ржаным хлебом. Кстати, ржаной хлеб зарубежом – это тоже продукт из магазина с русскими продуктами. Видимо это слишком брутально и по-русски чтобы получить повсеместное распространение.
А вот кефир они, конечно, зря не научились делать!
Европейцы крайне удивляются, узнав насколько русские любят скисшее молоко. Только в русской культуре имеется такое многообразие продуктов, которые являются ничем иным как разной стадией прокисания коровьего или иного молока или же разным процентом жирности. Кефир, ряженка, варенец, творог, айран, кумыс, простокваша, сметана, сливки, топленое молоко, каймак, курт, сыворотка – это неполный список продуктов, которые изготавливают из молока и употребляют на территории России. Для иностранца – это дремучий лес, для них есть один вариант кисломолочного продукта – йогурт. Кстати, не так давно на европейский рынок вышел продукт «Кефир Калинка», но, несмотря на «кефирное» название, продукт не может встать вровень с традиционным русским кефиром.
Сметану в таком разнообразии жирностей точно не найти на зарубежных прилавках, максимум 10%, что-то похожее на творог продается, но это скорее наш вариант зерненного.
Фотография, способная передавать запах...
Продукты, различной степени засолки и маринования, столь любимые в России, также не распространены за рубежом. Про квашеную капусту, являющейся основой национальных щей, и говорить не стоит, однако селедка и огурцы тоже не особо уступают ей, ведь такую популярность они не имеют больше нигде. А их вкус кажется иностранцам весьма специфическим.
Национальные блюда, которые кажутся иностранцам слишком экстремальными
Да, оно двигается, но мы его ловим и едим!
Чего уж скрывать, не каждому русскому сразу удалось распробовать холодец, не говоря уже об иностранцах. Просто вдумайтесь, что эта субстанция получается после того много часов подряд варят копыта и другие непрезентабельные части животных, а потом ждут остывания этой массы… Звучит не очень аппетитно, но оно еще и двигается. Это кажется, слишком для тонкой душевной организации европейцев и вообще они привыкли, чтобы мармелад был сладким и розовым, а не с кусочками мяса и хрена. По этой же причине (подвижности продукта) с опасением относятся к киселю, называя его недомармеладом или расплавленными желейными мишками.
Мы пока и сами не решили с чем вкуснее: кефиром или квасом?
Окрошка, которая делается на непривычных для иностранца напитках – кефире или квасе тоже весьма необычна. Нарезка для салата, залитая жидкостью, все это холодное, включая куски мяса. Им не понять! А вот многие соотечественники поддержали бы недоумение непривычных людей относительно манной каши. Что это? Похоже на сырое тесто и пудинг одновременно, тоже двигается и прилипает к зубам.
Можно еще сверху украсить яичным желтком. Ну а что, лишним не будет!
Было бы неправильным не включить в список селедку под шубой, ведь любимый всеми салат не всегда кажется адекватным блюдом даже самим россиянам. Кто еще в здравом уме будет совмещать соленую рыбу со сладковатыми морковью и свеклой, сдабривая соусом на основе сырых яиц?
Зачем вообще знать из чего это сделано?
И завершает список Гематоген. Эдакая советская шоколадка «по-хардкору». Да, русские в курсе, что она из бычьей крови. Ну и что? Полезно. И вкусно, между прочим. Мы едим, и детям своим даем. Тут даже не стоит пытаться объяснять иностранцу, что и почему – не поймет. А пускаясь в объяснения можно и самому задуматься над бренным «а зачем?»
Еда для каждой культуры всегда была нечто большим, чем способ поддержания жизни в организме. Уж слишком люди любят вкладывать особенный смысл в то, что едят. Даже великие художники использовали еду для «тайных посылов», а современники со всего мира зачем-то ее фотографируют.
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