Почему европейцы не едят гречку, или Какие наши любимые продукты кажутся странными иностранцам

Почему иностранцы не ценят гречку и другие продукты, которые так любят в России

Гречка одинаково хорошо смотрится как на завтрак, так и на ужин.

Так выглядит само растение.

Крупа отлично сочетается со всеми овощами и в этом ее универсальность.

В пищу употребляют и корневища, и ботву.

Это только у русского человека сердце начинает биться чаще при виде полного лукошка.

А самая лучшая икра никакая и не заморская!

Продукты второй категории: так их заготавливают только в России

Сало часто приходится по душе иностранцам.

А вот кефир они, конечно, зря не научились делать!

Фотография, способная передавать запах...

Национальные блюда, которые кажутся иностранцам слишком экстремальными

Да, оно двигается, но мы его ловим и едим!

Мы пока и сами не решили с чем вкуснее: кефиром или квасом?

Можно еще сверху украсить яичным желтком. Ну а что, лишним не будет!

Зачем вообще знать из чего это сделано?