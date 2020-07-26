Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны

В каждом любознательном человеке, несмотря на его возраст и чины со званиями живет любознательный мальчишка, который многое отдаст, чтобы отправиться в путешествие в заброшенные тоннели или прикоснуться к чему-то неведомому и неизвестному.

Перед нами катакомбы в городе Неаполи, которые находятся под центральной площадью города, на глубине около 45 метров. После окончания Второй мировой войны они были закрыты, чтобы избежать несчастных случаев и забыты более чем на 70 лет…

Это место заполнено ретро автомобилями, мотоциклами и скутерами, выпущенными в промежуток между 40-ми и 50-ми годами, но стены и туннели, среди которых покоится техника выглядят еще более древними.

Так и есть, многоуровневая подземная сеть тоннелей была построена в 1853 году Фердинандом II, и была задумана как своего рода аварийный путь для побега. Монарх по вполне очевидным причинам боялся революции и потери не только трона, но и головы.

Обширные подземные туннели должны были помочь покинуть город. Как вы видите ширина проходов достаточно большая, чтобы даже его войска и лошади смогли незаметно покинуть дворец и добраться до военных казарм.

Лодка так и не раскачалась, революция так и не произошла, по крайней мере до смерти Фердинанда в 1859 году, и сеть тоннелей так и не была завершена.

Про тоннели вспомнили лишь в начале 30–х годов. Свободное пространство отдали Полиции, в качестве стоянки для конфискованных автомобилей, которые использовались для перевозки контрабанды.

Не забывайте, это же Неаполь, печально известный тем, что им в те времена управляла мафия и здесь была неофициальная столица контрабандистов. И даже приход к власти фашистов, во главе с Муссолини ничего не мог с этим поделать.

Во время Второй Мировой войны, из всех итальянских городов, Неаполь наиболее часто подвергался бомбардировкам из-за портовых и железнодорожных объектов, а также нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в черте города. Во время налетов авиации союзников, катакомбы использовались в качестве бомбоубежищ.

После окончания войны, они еще какое-то время использовались, но были закрыты где-то в начале 1950-х годов, под завязку забитые транспортными средствами.

Только в новом тысячелетии, этот забытый и заброшенный подземный мир был случайно обнаружен во время обычной геологической экскурсии в 2005 году. Каждый год геологи спускались под землю, проводили исследования, чтобы избежать возможные обрушения, которые находятся в самом центре города. Как часто бывает, все решил случай!

Особо любознательный и ретивый исследователь, решил немного отклониться от маршрута, так как ход, который он наблюдал воочию, отсутствовал на картах. Отделившись от группы и спустившись по вертикальному лазу, он уперся в закрытые ворота. А дальше уже вызвал подмогу, вскрыл ворота и вуаля. Но есть одно но!

Хоть команда неаполитанских геологов и начала основательный проект по раскопкам в катакомбах, но еще неизвестно увенчались ли эти работы успехом, если бы они случайно не нашли 90-летнего старика, выжившего во время Второй мировой войны, который прятался в этом бомбоубежище.

Наряду с автомобилями и техникой, всяким мусором и странными обитателями из подземного мира, они обнаружили реликвии Второй мировой войны .