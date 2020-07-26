Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны

В каждом любознательном человеке, несмотря на его возраст и чины со званиями живет любознательный мальчишка, который многое отдаст, чтобы отправиться в путешествие в заброшенные тоннели или прикоснуться к чему-то неведомому и неизвестному.
Перед нами катакомбы в городе Неаполи, которые находятся под центральной площадью города, на глубине около 45 метров.
После окончания Второй мировой войны они были закрыты, чтобы избежать несчастных случаев и забыты более чем на 70 лет…
Это место заполнено ретро автомобилями, мотоциклами и скутерами, выпущенными в промежуток между 40-ми и 50-ми годами, но стены и туннели, среди которых покоится техника выглядят еще более древними.
Так и есть, многоуровневая подземная сеть тоннелей была построена в 1853 году Фердинандом II, и была задумана как своего рода аварийный путь для побега.
Монарх по вполне очевидным причинам боялся революции и потери не только трона, но и головы.
Обширные подземные туннели должны были помочь покинуть город. Как вы видите ширина проходов достаточно большая, чтобы даже его войска и лошади смогли незаметно покинуть дворец и добраться до военных казарм.
Лодка так и не раскачалась, революция так и не произошла, по крайней мере до смерти Фердинанда в 1859 году, и сеть тоннелей так и не была завершена.
Про тоннели вспомнили лишь в начале 30–х годов. Свободное пространство отдали Полиции, в качестве стоянки для конфискованных автомобилей, которые использовались для перевозки контрабанды.
Не забывайте, это же Неаполь, печально известный тем, что им в те времена управляла мафия и здесь была неофициальная столица контрабандистов. И даже приход к власти фашистов, во главе с Муссолини ничего не мог с этим поделать.
Во время Второй Мировой войны, из всех итальянских городов, Неаполь наиболее часто подвергался бомбардировкам из-за портовых и железнодорожных объектов, а также нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в черте города. Во время налетов авиации союзников, катакомбы использовались в качестве бомбоубежищ.
После окончания войны, они еще какое-то время использовались, но были закрыты где-то в начале 1950-х годов, под завязку забитые транспортными средствами.
Только в новом тысячелетии, этот забытый и заброшенный подземный мир был случайно обнаружен во время обычной геологической экскурсии в 2005 году. Каждый год геологи спускались под землю, проводили исследования, чтобы избежать возможные обрушения, которые находятся в самом центре города. Как часто бывает, все решил случай!
Особо любознательный и ретивый исследователь, решил немного отклониться от маршрута, так как ход, который он наблюдал воочию, отсутствовал на картах. Отделившись от группы и спустившись по вертикальному лазу, он уперся в закрытые ворота. А дальше уже вызвал подмогу, вскрыл ворота и вуаля.
Но есть одно но!
Хоть команда неаполитанских геологов и начала основательный проект по раскопкам в катакомбах, но еще неизвестно увенчались ли эти работы успехом, если бы они случайно не нашли 90-летнего старика, выжившего во время Второй мировой войны, который прятался в этом бомбоубежище.
Наряду с автомобилями и техникой, всяким мусором и странными обитателями из подземного мира, они обнаружили реликвии Второй мировой войны .
Здесь даже оказался выброшенный фашистский памятник, который был сделан для Аурелио Падовани, родоначальника фашизма в Италии. Во время войны прятали все самое ценное!
Сейчас это возможно покажется немного диким, когда заботились не о людях или культурных ценностях, а тащили под землю всякий хлам.
При раскопках были обнаружены остатки мобильного госпиталя, душевые, матрасы, печи и всевозможные предметы, необходимые для выживания под землей .
После того, как туннели были очищены от мусора и щебня, здесь открылся подземный музей, предлагающий уникальные экскурсии по туннелям. Любой желающий, сможет выбрать тур на любой вкус, от стандартного посещения катакомб и вплоть до авантюрного приключения во времени …
Стандартная экскурсия позволит вам спуститься в старые пещеры акведуков Болла и Карминьяно, которые также использовались в качестве бомбоубежищ во время Второй мировой войны.
Приключенческий тур пройдет по другим местам, где все еще полно воды, через старые тоннели метро, где придется проплыть под городом на плоту в лучших традициях Индианы Джонс.
Тур для спелеологов включает в себя полное погружение в самые узкие тоннели акведуков. В качестве бонуса вы также сможете увидеть частное бомбоубежище экс-президента Неаполя во время войны.
Если окажитесь в Неаполе, обязательно посетите это невероятное место и окунитесь в такое недалекое прошлое…Сайт музея — www.galleriaborbonica.com
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