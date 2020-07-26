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Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны

В каждом любознательном человеке, несмотря на его возраст и чины со званиями живет любознательный мальчишка, который многое отдаст, чтобы отправиться в путешествие в заброшенные тоннели или прикоснуться к чему-то неведомому и неизвестному.

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Перед нами катакомбы в городе Неаполи, которые находятся под центральной площадью города, на глубине около 45 метров.

После окончания Второй мировой войны они были закрыты, чтобы избежать несчастных случаев и забыты более чем на 70 лет…

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Это место заполнено ретро автомобилями, мотоциклами и скутерами, выпущенными в промежуток между 40-ми и 50-ми годами, но стены и туннели, среди которых покоится техника выглядят еще более древними.

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Так и есть, многоуровневая подземная сеть тоннелей была построена в 1853 году Фердинандом II, и была задумана как своего рода аварийный путь для побега.

Монарх по вполне очевидным причинам боялся революции и потери не только трона, но и головы.

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Обширные подземные туннели должны были помочь покинуть город. Как вы видите ширина проходов достаточно большая, чтобы даже его войска и лошади смогли незаметно покинуть дворец и добраться до военных казарм.

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Лодка так и не раскачалась, революция так и не произошла, по крайней мере до смерти Фердинанда в 1859 году, и сеть тоннелей так и не была завершена.

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Про тоннели вспомнили лишь в начале 30–х годов. Свободное пространство отдали Полиции, в качестве стоянки для конфискованных автомобилей, которые использовались для перевозки контрабанды.

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Не забывайте, это же Неаполь, печально известный тем, что им в те времена управляла мафия и здесь была неофициальная столица контрабандистов. И даже приход к власти фашистов, во главе с Муссолини ничего не мог с этим поделать.

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Во время Второй Мировой войны, из всех итальянских городов, Неаполь наиболее часто подвергался бомбардировкам из-за портовых и железнодорожных объектов, а также нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в черте города. Во время налетов авиации союзников, катакомбы использовались в качестве бомбоубежищ.

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

После окончания войны, они еще какое-то время использовались, но были закрыты где-то в начале 1950-х годов, под завязку забитые транспортными средствами.

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Только в новом тысячелетии, этот забытый и заброшенный подземный мир был случайно обнаружен во время обычной геологической экскурсии в 2005 году. Каждый год геологи спускались под землю, проводили исследования, чтобы избежать возможные обрушения, которые находятся в самом центре города. Как часто бывает, все решил случай!

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Особо любознательный и ретивый исследователь, решил немного отклониться от маршрута, так как ход, который он наблюдал воочию, отсутствовал на картах. Отделившись от группы и спустившись по вертикальному лазу, он уперся в закрытые ворота. А дальше уже вызвал подмогу, вскрыл ворота и вуаля.

Но есть одно но!

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Хоть команда неаполитанских геологов и начала основательный проект по раскопкам в катакомбах, но еще неизвестно увенчались ли эти работы успехом, если бы они случайно не нашли 90-летнего старика, выжившего во время Второй мировой войны, который прятался в этом бомбоубежище.

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Наряду с автомобилями и техникой, всяким мусором и странными обитателями из подземного мира, они обнаружили реликвии Второй мировой войны .

Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост

Здесь даже оказался выброшенный фашистский памятник, который был сделан для Аурелио Падовани, родоначальника фашизма в Италии. Во время войны прятали все самое ценное!

Сейчас это возможно покажется немного диким, когда заботились не о людях или культурных ценностях, а тащили под землю всякий хлам.

При раскопках были обнаружены остатки мобильного госпиталя, душевые, матрасы, печи и всевозможные предметы, необходимые для выживания под землей .

После того, как туннели были очищены от мусора и щебня, здесь открылся подземный музей, предлагающий уникальные экскурсии по туннелям. Любой желающий, сможет выбрать тур на любой вкус, от стандартного посещения катакомб и вплоть до авантюрного приключения во времени …

Стандартная экскурсия позволит вам спуститься в старые пещеры акведуков Болла и Карминьяно, которые также использовались в качестве бомбоубежищ во время Второй мировой войны.

Приключенческий тур пройдет по другим местам, где все еще полно воды, через старые тоннели метро, где придется проплыть под городом на плоту в лучших традициях Индианы Джонс.

Тур для спелеологов включает в себя полное погружение в самые узкие тоннели акведуков. В качестве бонуса вы также сможете увидеть частное бомбоубежище экс-президента Неаполя во время войны.

Если окажитесь в Неаполе, обязательно посетите это невероятное место и окунитесь в такое недалекое прошлое…

Сайт музея — www.galleriaborbonica.com
Застывшие во времени — автомобили в заброшенных катакомбах Второй Мировой войны! Музей, Неаполь, Катакомбы, История, Авто, Война, Длиннопост
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