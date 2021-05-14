Действительно ли император Николай I был причастен к смерти Пушкина

Больше 180 лет прошло со времён дуэли, унёсшей жизнь Александра Сергеевича Пушкина, но поиски истины продолжаются и по сей день. Большинство историков не сомневаются в вине Дантеса, но кто-то видит в драме и «императорский след», и даже сговор Натали с убийцей мужа. Как на самом деле развивались события, приведшие к печальному финалу, и действительно ли в них замешен царь, можно сказать, если узнать о взаимоотношениях поэта и императора, чья первая встреча состоялась в 1826 году.
Когда у Пушкина возникли первые проблемы с властью
Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе. Картина И. Репина (1911)./Фото: art-catalog.ru
Как потомок дворянского рода, юный Александр Пушкин обучался в Императорском Царскосельском лицее – привилегированном учебном заведении, где воспитывались будущие государственные чиновники. Такая стартовая позиция гарантировала Пушкину прекрасные перспективы, и будь он нацелен на карьеру, вполне возможно стал бы или высокопоставленным политиком или правительственным чиновником.
Уже во время учёбы было ясно, что Александр не испытывает никакой тяги к государственной службе. Однако литераторам жалованье не полагалось, а вот чиновникам – да, и после окончания лицея Пушкина зачисляют в Коллегию иностранных дел.
Там, познакомившись лично со многими государственными мужами, поэт не скупился на язвительные, а порой злые эпиграммы в их адрес. Но если остроты на сановников ещё оставались безнаказанными, то ода «Вольность», в которой явно звучал протест против самодержавия, стала причиной вызова Пушкина к Милорадовичу – бывшего в ту пору губернатором Петербурга. После общения, где поэту удалось завоевать расположение генерала своей открытостью, Милорадович с тетрадью стихов молодого вольнодумца предстал перед императором.
После общения с губернатором, первоначальный вердикт Александра I – «Сослать в Сибирь!» – немного погодя был все-таки смягчён. Благодаря заступничеству Карамзина, Жуковского, Чаадаева и того же Милорадовича, Пушкина отправили в южную ссылку – под надзор генерал-лейтенанта Инзова.
За что Александра Сергеевича вызвали «на ковёр» к императору
Император Николай I./Фото: avatars.mds.yandex.net
Из второй ссылки на сей раз в родовое имение за переписку с атеистическим содержанием поэт возвратился в Петербург в 1826 году по личному распоряжению Николая I. Дело в том, что, находясь в Михайловском, поэт отправлял императору прошение с просьбой вернуться на государственную службу, позволив выйти из 2-летнего заточения в свет.
Царь, наслышанный о вольнодумстве Пушкина, вызвал его для личной аудиенции, на которой впрямую спросил, чем бы занимался поэт в период событий на Сенатской площади. На это Александр Сергеевич откровенно ответил, что был бы с друзьями-бунтовщиками, так как не смог бы оставить их и находиться в стороне. Правда, в ходе дальнейшего 2-часового разговора, Пушкин дал понять, что не является идейным революционером, хотя новые идеи увлекают его постоянно.
Как Пушкин становится царским историографом
Александр Сергеевич – первый русский литератор, для которого эта деятельность является источником дохода./Фото: pbs.twimg.com
После состоявшегося знакомства и разговора, проходившего тет-а-тет, поэта освободили от наказания и разрешили жить в Петербурге. Больше того, Николай объявил себя личным цензором Пушкина, неоднократно оказывал ему материальную поддержку, а в 1831 году открыл тому доступ к секретным историческим архивам, сделав царским историографом.
Правда, первый результат архивно-исторических изысканий не оправдал ожиданий царя: ему не требовались описания событий крестьянской войны 1773-1775 гг., которые Екатерина II – венценосная бабка императора – стремилась в своё время придать забвению. Как бы там ни было, но ознакомившись с трудом Пушкина, Николай сделал только одно исправление – изменил название книги с «Истории Пугачёва» на «Историю пугачёвского бунта». Немного погодя работу опубликовали за государственный счёт, но особого успеха она не имела: кто-то, несмотря на царское одобрение, посчитал её крамольным изданием, а кто-то просто не воспринимал Пушкина как историка и не интересовался его исследованиями.
Какие были у Пушкина претензии к императору
Наталья и Александр Пушкины на балу./Фото: i.pinimg.com
Несмотря на покровительственное отношение к поэту и не раз оказанную поддержку, Николай I, наряду с чувством благодарности не раз вызывал у Пушкина неприкрытое раздражение. Первый раз это случилось после присвоения Александру Сергеевичу звания камер-юнкера, которым обычно награждали молодых людей после окончания лицея. Пушкину же на тот момент давно исполнилось 34 года, и быть младшим придворным он посчитал для себя неприличным и унизительным.
Второе, что выводило его из себя – ревность к императору из-за жены Натальи, о которой в аристократических кругах ходили слухи о её любовной связи с Николаем I. Являлось ли это правдой – неизвестно, но по сохранившимся письмам Пушкина, можно судить о кокетстве его супруги с царём и мучительных переживаниях поэта, просившего Натали не флиртовать на балах.
В отличие от предыдущего императора Александра, все претензии Пушкина к Николаю носили личный характер. В вопросах же управления страной поэт усматривал только позитив, что и отразил в цикле «Николаевских стихов».
Имела ли отношение к роковой дуэли Пушкина высшая власть
После смерти поэта император отдаёт записку с распоряжениями, касающимися покойного: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пенсион и дочери по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинения издать на казённый счёт в пользу вдовы и детей. 6.»./Фото: i.pinimg.com
С возрастом политика все меньше интересовала Пушкина – после женитьбы он стал мечтать об уединении с семьёй в деревне, подальше от окружавших супругу кавалеров. Кроме того, поэта одолевал творческий кризис, и он желал сменить обстановку, надеясь на лоне природы отыскать вдохновение. Однако Наталья была не согласна – несмотря на 4 детей, 25-летняя женщина все ещё оставалась первой красавицей балов, которые никак не собиралась менять на затворническую жизнь в деревне.
Легкомыслие Натали, которое заключалось в желании нравиться мужчинам, привело к тому, что в неё влюбился 24-летний французский офицер Жорж Дантес. И снова поползли слухи: на сей раз светское общество стало обсуждать романтическую влюблённость француза, и строить предположения о связи между ним и Пушкиной.
После того, как в ноябре на адрес Александра Сергеевича доставили анонимный пасквиль, в котором его называли рогоносцем, Пушкин не выдержал – вызвал Дантеса на дуэль. Однако друзьям и не на шутку встревоженной Наталье Николаевне удалось отсрочить поединок, но вот совсем предотвратить его не удалось: 27 января 1837 года после повторного вызова Дантес сделал роковой выстрел, нанёсший поэту смертельное ранение.
Резюмируя можно уверенно сказать: ни император, ни его приближенные не имели никакого отношения к данной трагедии – она состоялась с участием совсем других лиц.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии