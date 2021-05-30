Что из образа Ленина является правдой: Кепка, бревно и крылатые фразы

Всем нам с детства известен «канонический» образ вождя мирового пролетариата. Эту часть его культа можно сравнить с принципами иконописи – образ должен иметь характерные черты или атрибуты, быть легко узнаваемым. На самом деле не все из этих стереотипов верны, многие появились позднее, благодаря фильмам и литературным произведениям, написанным уже после смерти Владимира Ильича.
Одежда
Практически на всех картинах и в бронзе Ленин предстает перед нами в очень однотипной одежде: темный костюм с обязательной жилеткой и галстук, чаще всего в горошек. Надо признать, что эта деталь канонического образа верна. Выросший в интеллигентной семье, Володя Ульянов с детства предпочитал деловой стиль одежды. В этом вопросе он был очень консервативен, и действительно чаще всего носил строгий костюм. Двубортные пиджаки были тогда в моде, а непременная жилетка была очень удобна для работы за письменным столом. Благодаря ей можно было защитить рубашку от чернильных пятен и затирания о столешницу. Для Ленина это было актуальным вопросом, так как львиную долю своего времени он проводил за работой. Галстук в горошек, вероятно, тоже достоверная деталь – о ней вспоминали затем многие современники Ильича, некоторые, правда, добавляли, что большинство его галстуков выглядели нелепо, но эти комментарии в каноническую версию не вошли.
На всех портретах и скульптурах Ленин обычно изображался в однотипной одежде
В бывшем Центральном музее Ленина хранятся пять пиджаков и жилеток Владимира Ильича. По ним можно сделать вывод, что вождь предпочитал темно-коричневый цвет и был действительно очень скромен в быту (это, кстати, еще одна деталь общеизвестного образа). Все образцы очень изношены, особенно вытерты рукава – признак многочасовой ежедневной работы за столом. Однако, при нестандартном росте вождя (164 сантиметра), вся одежда на нем сидела хорошо, видимо, костюмы тщательно подгонялись портными.
А вот знаменитая ленинская кепка далеко не сразу стала его любимым головным убором. Известно, что до 1917 года Владимир Ильич чаще носил буржуазный котелок. Откуда взялась в его гардеробе эта пролетарская деталь, не ясно, но она действительно как нельзя лучше подходила вождю мирового пролетариата, так что данный ход неизвестного имиджмейкера был действительно удачным. Со временем этот головной убор начал называться «ленинка» и вошел в гардероб большинства представителей новой советской элиты.
Ленин в Стокгольме, 1917 год
Кепка, которую носил Владимир Ильич – это также достоверная историческая деталь его облика
Внешний вид
Всем известные «приметы» Ленина, ставшие частью его образа, тоже большей частью верны. Большинство современников, описывающих его, вспоминали несколько черт: невысокий, почти лысый, невзрачный. Понятие «харизма» стало модным гораздо позднее, но абсолютно ясно, что народ пошел за этим человеком явно не из-за плакатной внешности.
«Его невысокая фигура в обычном картузике легко могла затеряться, не бросаясь в глаза, в любом фабричном квартале. Приятное смуглое лицо с несколько восточным оттенком — вот почти все, что можно сказать о его внешнем облике. С такой же легкостью, приодевшись в какой-нибудь армячок, Владимир Ильич мог затеряться в любой толпе волжских крестьян.» (Г.Кржижановский)
«Невысокая коренастая фигура с большой лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступавшей бородкой… Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы». (Джон Рид)
«Ленин сидел за огромным письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Я сел справа от стола, и маленький человечек (когда он сидит на краю стула, его ноги едва касаются пола), повернулся ко мне, облокотившись на кипу бумаг… Небезукоризненно одетый маленький человек из Кремля обошел Бальфура как мыслями, так и делами.» (Герберт Уэллс)
«Ленин был рыжеватым блондином, — назвать его смуглым никак нельзя. Роста он был среднего, может быть, даже слегка ниже среднего; но что он производил впечатление «маленького человечка» и что он еле достигал ногами пола — это могло показаться только г-ну Уэллсу, который приехал с самочувствием цивилизованного Гулливера в страну северных коммунистических лилипутов.» (Л.Троцкий)
Антибольшевистский плакат
Интересно, правда, что в описании цвета волос можно найти противоречия. Некоторые вспоминают их как огненно-рыжие (или раньше бывшие таковыми), некоторые описывают его как русого блондина. Вот, например, словесный портрет В. Ульянова из архивов дореволюционной полиции:
«Приметы В.И. Ульянова: рост 2 аршина 51/2 вершка, телосложение среднее, наружностью производит впечатление приятное, волосы на голове и бровях русые, прямые, усах и бороде — рыжеватые, глаза — карие, средней величины, лоб высокий, нос обыкновенный, лицо круглое, черты его правильные, рот умеренный, подбородок круглый, уши средней величины.»
А вот каноническая бородка и усы не всегда украшали лицо вождя. Известно, что иногда в молодости он был чисто выбрит (часто в целях конспирации).
А было ли бревно?
Многочисленные живописные шедевры соцреализма изображают Ленина на воскреснике, лихо управляющегося с бревном. Обычно на этих полотнах вождь мирового пролетариата выглядит бравым силачом, а рабочие, помогающие ему справиться с нелегкой ношей, топчутся сзади.
«Ленин на субботнике» часто становился темой полотен и плакатов
Подобный эпизод на самом деле имел место 1 мая 1920 года на первом Всероссийском субботнике. Существует фотография, которая доказывает, что бревно Владимир Ильич действительно тащил, однако она прекрасно иллюстрирует то, что реальность порой слишком далека от плакатов. Ленин на фото – это полусогнутая фигура, поддерживающая конец пресловутого бревна.
В. И. Ленин в Кремле на первом Всероссийском субботнике. 1 мая 1920 г.
Что он говорил, а что – нет
Важной частью ленинской иконографии были цитаты вождя, многие из которых стали крылатыми фразами. Однако не все из них действительно являются авторскими.
«Мы пойдём другим путем»
По воспоминаниям старшей сестры Анны Ильиничны, Владимир Ульянов после казни старшего брата Александра в 1887 году сказал подобную фразу, но в другой формулировке: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти.»
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством»
На самом деле Ленин так не говорил. Сама мысль, вероятно, была взята из статьи «Удержат ли большевики государственную власть?»:
«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники.»
«Учиться, учиться и учиться»
Открытка, прославляющая образ вождя мирового пролетариата
А вот эти слова действительно принадлежат Владимиру Ильичу:
«(…) Среди рабочих выделяются настоящие герои, которые — несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, — находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, «рабочую интеллигенцию».
Кстати, в этом месте Ленин, вероятно, сам цитировал Чехова, который писал:
«Учиться нам нужно, учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим: мы ещё не доросли до них и, по совести, ничего в них не понимаем.» (А.П.Чехов, «Моя жизнь»)
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