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Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Американская киноиндустрия мало заботится о точном изображении других стран. И приведённый ниже мем предполагает, что всё, что нужно для того, чтобы изобразить Мексикуhttp://vs-t.ru/kak-v-gollivudskix-filmax-izobrazhayutsya-raznye-stranyhttp://vs-t.ru/kak-v-gollivudskix-filmax-izobrazhayutsya-raznye-strany, Японию, Африку или Индию — это немного отредактировать и добавить фильтры. После этого мексиканская улица пропитывается сепией, Япония кричит неоном, а Восточная Европа выглядит серой и потрёпанной. Слишком много стереотипов и слишком мало фантазии…

Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

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Как в голливудских фильмах изображаются разные страны

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Как в голливудских фильмах изображаются разные страныПодписаться на мой Instagram

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