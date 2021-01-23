Наталья Кончаловская и Сергей Михалков: союз двух душ, скреплённый творчеством

Говорят, что браки совершаются на небесах, во всяком случае, если речь идёт о браках по любви. Впрочем, когда речь заходит о браке Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской, сомнений не остаётся — их встреча была предопределена судьбой, которая решила объединить этих творческих людей из знаменитых родов.
Приглашаем читателя познакомиться с историей Михалковых-Кончаловских.
Жизнь до встречи
Красавица Наталья Кончаловская никогда не знала недостатка в поклонниках. А поскольку вращалась она в кругах интеллектуалов и людей искусства, то ухаживали за ней красиво, с поэтическим посвящениями. Но бросаться в омут с головой Наталья не торопилась. И первая пылкая влюблённость у неё случилась только в 23 года — избранником стал Алексей Богданов, купец, мечтавший сделать карьеру пианиста. С ним Наталья без родительского благословения бежала в Америку. Там по почте Алексей получил развод от первой жены, и заключил брак с Кончаловской. Правда, надежды новоявленных супругов не оправдались ни в плане карьеры, ни в плане крепкого брака. На Родину они вернулись уже свободными от брачных уз людьми. Именно это позже спасло Наталью от расстрела вслед за бывшим супругом.
Наталья Петровна Кончаловская с первым мужем Алексеем Богдановым
В середине тридцатых годов прошлого века судьбе удалось свести вместе внучку известного художника В. И. Сурикова Наталью Кончаловскую и потомственного дворянина, поэта и драматурга Сергея Михалкова. Они встретились в доме, принадлежавшем семье Натальи Петровны.
Ната Кончаловская со своим братом и дедом Василием Суриковым.
Уехав в Харьков, молодой, но уже получивший признание поэт (известный как автор «Дяди Степы»), понял, что не может жить без пленившей его женщины, что безнадежно влюбился. Прямо из Харькова он позвонил Наталье Петровне и признался ей в любви. И тут же, прямо по телефону, сделал предложение.
Молодой поэт Сергей Михалков.
Кончаловская удивилась такому повороту событий, но, видно, запал ей в сердце молодой и энергичный поэт, почувствовала в нем родную душу. И она согласилась выйти замуж. Под марш Мендельсона соединились два старинных творческих рода, оставивших немалое наследие всему человечеству. И стоит сказать, что Сергей и Наталья были достойными представителями своих известных фамилий.
Сергей Михалков был талантливым поэтом и драматургом, а его жена — писательницей и переводчицей. Получилась интересная литературная пара! Михалкова не смущал возраст жены (Наталья была на десять лет старше) и наличие у нее дочери от первого брака.
Наталья Кончаловская, 1950 год.
Екатерину, дочку Кончаловской от первого брака, молодой муж принял как родную, позже ее удочерил. У Натальи Кончаловской и Сергея Михалкова родились два сына — Андрон и Никита Михалковы. Невзирая на сложные отношения с мужем, мудрая женщина сумела сохранить семью и вырастить детей.
Почему непростые? Дело в том, что Сергей Михалков был неисправимым ловеласом и большим любителем женского общества. Наталья Петровна мужа любила и уважала, да и семья у нее была на первом месте. Так что ей приходилось стоически переносить амурные увлечения супруга. Эта замечательная женщина была не только человеком творческим, но и умелой хозяйкой, успевала заниматься домом и хозяйством.
Семейное гнездо
Это был не просто творческий тандем, а настоящая литературная семья. Михалков много писал, Кончаловская первая читала его произведения, подсказывала идеи и правила тексты. Может именно в успешном творческом тандеме и был секрет долголетия брака Кончаловской и Михалкова?
Кроме того хозяйственная и религиозная женщина вела домашнее хозяйство просто гениально. На заработанные деньги любовно обустраивала парк при доме на Николиной горе. Вставала рано утром, и домочадцы всегда видели ее работающей за пишущей машинкой. А ещё она успевала печь хлеб, готовить вкусную еду. А какой она была рукодельницей: шила, вышивала, реставрировала вещи.
Наталья Кончаловская с сыном Никитой Михалковым.
Младший сын Никита стал долгожданным поздним ребенком. Матери уже было сорок пять лет, говорят, она долго молилась о ниспослании ей этого малыша и ее просьба была услышана на небесах. И хотя Сергей Михалков был особой, приближенной к высшим эшелонам власти, но его жена все равно решилась крестить детей и научила их ходить в церковь. В доме даже имелся небольшой иконостас, размещенный в небольшом шкафчике.
Сергей Михалков с сыновьями Никитой и Андроном.
В доме Кончаловской и Михалкова часто собирались гости. Радушная хозяйка всегда угощала своей выпечкой, разными блюдами и поила чаем. Встречи никогда не обходились без чтения стихов, обсуждения литературных новинок.
Наталья Кончаловская в окружении детей и внуков: Анна и Артем Михалковы с отцом, за ними Татьяна Михалкова, Наталья Петровна Кончаловская, Андрон Кончаловский, за ним – Егор Кончаловский.
Пока Михалков по долгу службы ездил по стране, Наталья Петровна была настоящим оплотом для всей семьи. Она всегда была готова выслушать, помочь, благословить домочадцев. Последние годы своей жизни полностью посвятила мужу, семье и дому на Николиной Горе, а еще парку и фруктовому саду. И даже в кругу семьи она продолжала следить за собой, всегда хорошо одевалась.
Наталья Кончаловаская и Сергей Михалков прожили вместе 53 года.
Чета Михалков-Кончаловская прожила в браке 53 года. Натальи Кончаловской не стало в 1988 году. В воспоминаниях Сергей Михалков писал, что его первая супруга была умной и талантливой хозяйкой дома, стрежнем и оплотом всего семейства. Даже если чувства с годами между ними несколько остыли, союз единомышленников сохранялся до последних дней.
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