Наталья Кончаловская и Сергей Михалков: союз двух душ, скреплённый творчеством

Говорят, что браки совершаются на небесах, во всяком случае, если речь идёт о браках по любви. Впрочем, когда речь заходит о браке Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской, сомнений не остаётся — их встреча была предопределена судьбой, которая решила объединить этих творческих людей из знаменитых родов.



Приглашаем читателя познакомиться с историей Михалковых-Кончаловских.









Жизнь до встречи

Семейное гнездо