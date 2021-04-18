Как две внимательные женщины перевернули представления о средневековых королях

Кажется, только в приключенческих книжках случайный взгляд позволяет совершить открытие исторического масштаба. Но буквально на наших глазах такая история случилась наяву. Музейная работница открыла тайны Средневековья только потому, что была очень наблюдательна.
Испачканный экспонат
Далеко не каждый экспонат из коллекции исторических музеев предъявляют публике. Одни слишком невзрачны, хотя и представляют большую ценность для исследователей, другие слишком хрупки и при частой демонстрации очень скоро оставили бы после себя одно воспоминание. К последним относятся и средневековые печати из воска. Тем не менее, они не пылятся бесконечно где-то в хранилищах музеев - время от времени их всё же "выгуливают" на выставках. Одна такая выставка должна была пройти в 2007 году в Венеции, и французская музейная работница, специалистка по средневековым печатям Аньес Прево, аккуратно готовила печати легендарных Меровингов и Каролингов к поездке, как вдруг заметила нечто странное.
Сначала Прево показалось, что одна из печатей Каролингов загрязнена - на воск вроде бы прилипли мелкие волокна. Чтобы понять, насколько возможно очистить экспонат от мусора, Прево поглядела на него с увеличением и поняла, что волокна - это какие-то волоски, замешанные непосредственно в воск. Очень давно, непосредственно при запечатывании документа.
Более того, ей показалось, что это - именно человеческие волосы. Позже с подачи Прево архивист Мари-Аделаида Ньелен изучила ещё полсотни печатей и в одиннадцати из них обнаружила волоски. И у неё были все основания решить, что она видит волосы королей. По крайней мере, в печатях Меровингов.
Перстень короля Хильдерика, которым оттискивали печать на воске, подтверждая документ.
Священные локоны
Дело в том, что волосы Меровингов считались у древних франков священными, короли никогда не подрезали их, эти волосы были одновременно и знаком избранности Меровингов, и гарантом их власти и процветания их земель. Волосы имели такое значение для этих франкских королей, что, чтобы лишить последнего из Меровингов власти, его локоны осквернили насильственной стрижкой.
Между тем, хотя рассмотреть все волоски в печати Прево не могла, у некоторых из них были видны луковицы. Это означало, что волос выдернули, а не отстригли. Кроме того, чьи ещё волосы и зачем надо было подмешивать в печать? Священные волосы королей, по крайней мере, давали бы печати нечто вроде магической силы.
Чтобы установить точно, имеют ли отношение волосы к короля этой и других династии, требовалось лабораторное исследование. Ньелен с трепетом передала печати в лабораторию.
Сам король Хильдерик, по представлениям XIX века.
Находка, которая оказалась важнее, чем ожидали
Ньелен привлекла все силы науки, и группа учёных во главе со знаменитым экспертом Филиппом Шарлье взялась разбирать все одиннадцать средневековых печатей, в воске которых видны были волоски. Прежде всего надо было определить, человеческие ли это волосы или шерсть животных, иначе и смысла не было проводить их генетический анализ и тратить дорогие реактивы.
Экспертиза подтвердила, что в печатях, отобранных Ньелен, к воску примешаны именно человеческие волосы. В нескольких других печатях, более позднего времени, были частью человеческие волосы, частью шерсть животных. Стало очевидно, что обычай разошёлся от Меровингов широко, и шерсть (вероятно, подходящего под цвет волос короля цвета шерсти) - признак подделки (и то, что эти печати были подделаны, стало важным историческим открытием). Волосы Меровингов при этом определённо оказались вырваны, а не срезаны. Подделка и де были пять печатей из одиннадцати, и очень старыми, тоже средневековыми.
В печати короля Хильперика, зятя легендарной Брунгильды, также волосы были не просто примешаны к воску - они грубо повторяли портрет короля на печати. Это подтверждало, что примешивали волосы не просто для прочности печати. Они имели сакральное значение, они представляли самого короля.
Наконец, образцы волос из печатей рассмотрели ещё раз, тщательнее, сравнивая с тем, что было известно о внешности королей. У Карла Великого, по преданию, были пегие волосы - и волоски в его печати действительно были разного цвета. Блондин Пипин Короткий оставил светло-русые волосы, и так далее. Хотя результаты ДНК ещё не объявлены, нет сомнений, что волосы в печатях пр над лежат именно Меровингам и Каролингам.
Острижение последнего Меровинга.
Это открытие считается одной из самых значительных "музейных" находок в истории Франции, да и для всей Европы оно считается очень важным. Подделанные печати, например, были в том числе английскими.
Текст: Лилит Мазикина.
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