Как Россия будет воевать тактическим ядерным оружием в случае войны

Гонка военных технологий

Самолет ВВС США F-35 Lightning II ("Молния-2") представляет самую большую угрозу для авиации России, как бы его не высмеивали некоторые охотники за сенсациями. Эта машина, хоть и не лишена недостатков, но является "невидимкой" для многих типов авиационных радаров. Однако в ограниченной ядерной войне на первое место выходит сохранение военной инфраструктуры. Именно поэтому натовские эксперты пишут: "русский удар малыми ядерными боеприпасами по натовским ПВО и аэродромам сделает применение "Молнии-2" бесполезным", так как этим самолетом нужна высокотехнологичная поддержка.

Если внимательно посмотреть на гонку военных технологий, то можно увидеть, что американцы долгое время имели бесспорное преимущества по "стелс" - по радиолокационной скрытности летательных аппаратов. Но именно это обстоятельство заставило России сконцентрироваться на развитии ракетной техники "воздух-воздух" и "воздух-земля".

В результате этого сегодня возникла уникальная ситуация: нынешний уровень гражданских аналитических приборов и лабораторной техники в принципе дает возможность нашим инженерам приблизится к разгадке секретов штатовских "самолетов-невидимок", а вот американцам, чтобы достичь российского уровня по ракетам "воздух-воздух" и "воздух-земля", потребуется, как минимум, десятилетие и огромные деньги. Не случайно Пентагон плотно работает над переоборудованием ракет JASSM, JASSM-ER и LRASM под носители двойного назначения для своих истребителей 4-го поколения. По сути, повторяет российских подход к применению ТЯО. Правда, не так успешно, как им хотелось . Об этом говорят провальные удары JASSM по Сирии в апреле 2018 года, поскольку эти носители, как выяснилось, подавляются российскими система РЭБ.