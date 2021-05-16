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5 звездных пар, реальные истории любви которых похожи на мелодраму с оригинальным сценарием


5 звездных пар, реальные истории любви которых похожи на мелодраму с оригинальным сценарием


Часто звёзды знакомятся на светских раутах или же на съемочных площадках. «Классические служебные романы» - скажете вы. Но в жизни встречаются и необычные сценарии знакомств. Завязку отношений наших сегодняшних героев нельзя назвать стандартной, и тем не менее она привела к таким романтическим историям, на основании которых можно писать пьесы.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл


Джастин Тимберлейк и Джессика Билл

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл

Он - кумир девушек, звезда, чьи песни знают миллионы меломанов планеты. Она - одна из красивейших актрис Голливуда. Их знакомство состоялось на закрытой вечеринке в честь закрытия церемонии «Золотой глобус». Они мило поболтали, и все. Больше ничего не было. Но очаровательная девушка запала в душу голливудскому красавцу. И что бы вы думали? Американский мачо почувствовал смущение. Он боялся отказа, поэтому попросил своего друга и общего знакомого позвонить Джессике и уточнить, может ли сам Джастин позвонить ей. И только тогда, когда девушка подтвердила, он перезвонил ей сам.

Во время откровенного интервью Джастин поведал журналистам, почему поступил именно так. Скрытый романтик, он придерживался традиционных способов приглашения на свидания. «Благородство не должно умереть с рождением Интернета» -сказал он.
Избранница, по его мнению, должна слышать живой голос поклонника. Джессика согласилась не сразу, но Джастин умеет добиваться своего.

Свою любовь певец однажды назвал необычной девушкой, поэтому в качестве обручального кольца выбрал перстень с бриллиантом в шесть карат в старинном стиле. Его стоимость составила 130 тысяч долларов. Этот брак оказался счастливым, и сейчас пара воспитывает очаровательную дочь. В одном из интервью Джессика призналась, что Джастин для нее является самым дорогим человеком в ее жизни.

Кэри Маллиган и Маркус Мамфорд


Кэри Маллиган и Маркус Мамфорд

Кэри Маллиган и Маркус Мамфорд

Семейство Маллиган родом из Англии. Но когда Кэри было всего три года, ее отец, управляющий европейской сетью отелей «Интерконтиненталь» получил назначение в Германию. Поэтому детство будущая актриса провела, можно сказать, в пятизвездочных отелях. Из-за постоянных переездов ей было трудно заводить близких знакомых. Но в Великобритании у нее был друг детства, с которым она долгое время поддерживала связь. И вот однажды, впервые за много лет, они встретились.

Это случилось в Нэшвилле, на закрытой вечеринке группы Mumford & Sons. Как рассказывал один из свидетелей, они играли музыку и ели пиццу. Оказалось, что ее друг по переписке стал фронтменом этой группы. В тот вечер Маркус и Кэри были взволнованы и дарили друг другу долгие интригующие взгляды. Через несколько дней Маллиган и Мамфорд попали на секретное шоу Arcade Fire в Нью-Йорке, а потом отправились в частный клуб. А спустя пять месяцев бурного романа пара поженилась в поместье Сомерсет, Англия. Сейчас у них двое детей и счастливая семейная жизнь. Ну чем их лавстори не подходит для сценария романтического фильма?

Рита Ора и Кэлвин Харрис


Рита Ора и Кэлвин Харрис

Рита Ора и Кэлвин Харрис

Кэлвин Харрис - удачливый шотландский музыкант, который к 33 годам успел получить титул самого богатого диджея. Его рост почти два метра, а телосложение таково, что модный дом Armani выбрал его в качестве своего лица в рекламной компании 2015 года. При подписании контрактов он опирается на личные предпочтения, а не на известность исполнителей. Так, он отказался от работы с Леди Гагой и Кэти Перри, посчитав присланный для обработки материал неинтересным. К его мнению прислушиваются.

Однако нашлась одна певица, которая посмела ему перечить. И это была британская исполнительница и актриса Рита Ора. Их перепалка взорвала Twitter. Некоторое время они писали друг другу только гадости. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Впоследствии оказалось, что это был флирт, и пара стала появляться вместе. Увы, романтические отношения не продержались и года, но зато какими страстными они были!

Памела Андерсон и Рик Саломон


Памела Андерсон и Рик Саломон

Памела Андерсон и Рик Саломон

Бурная жизнь Памелы Андерсон достойна пера писателя. Она постоянно попадает на первые страницы таблоидов. Что стоит история ее романтических отношений с кинопродюсером Риком Саломон! Самая сексуальная блондинка Голливуда впервые заполучила его в мужья в 2007 году. Дело было в Лас-Вегасе, куда бывший бойфренд Пэрис Хилтон приехал отдохнуть. Там же и развлекалась «спасательница Малибу».

У нее был неудачный вечер - она просадила в покер 250 тысяч долларов привлекательному Рику, и, не долго думая, предложила вместо возврата долга свидание. Победитель согласился на такой бартер, и в результате после непродолжительного бурного романа повел фотомодель под венец. Однако брак просуществовал не долго - всего лишь пару месяцев. Тут бы и забыть эту интрижку, однако она повторилась вновь. В 2013 году судьба вновь свела этих двух. Они не стали афишировать свой союз и тайно обвенчались. Сейчас пара вновь рассталась, но, как говорится, пути Господни неисповедимы.

Катрин Денев и Марчелло Мастрояни


Катрин Денев и Марчелло Мастрояни

Катрин Денев и Марчелло Мастрояни

Эти две суперзвезды стали одной из самых ярких пар прошлого столетия. При этом их первое знакомство не сулило никакого романа. Встретились они на съемочной площадке картины «Это случается только с другими». «Профессиональная красавица» - сказал о холодной француженке итальянец. Оба в то время переживали трагедии в личной жизни: Марчелло бросила голливудская актриса Фэй Данауэй, а Катрин только что разорвала отношения с режиссером Франсуа Трюффо.

Дальнейшие дни съемок также не сулили ничего сенсационно-романтического. Пока режиссер Надин Трентиньян не добралась до сцены, когда семейная пара, потеряв ребенка, больше не воспринимают радости в жизни и запираются в собственном мире. Для достоверности актерской игры Надин решает на некоторое время погрузить актеров в нечто похожее - она закрыла Катрин и Марчелло в пустом доме практически без мебели, без телефона и телевизора и с небольшим запасом еды. Это время мужчина и женщина провели наедине почти как их герои. Что происходило за закрытыми дверьми - неизвестно, но вышли оба нежно влюбленными.

После заточения стало понятно, что для этих двоих действительно никто в мире не существует, кроме друг друга. В дальнейшем в их жизни было несколько лет страстной любви, развод Мастроянни с женой, предложение руки и сердца и рождение их дочери Кьяры. Многие ожидали иного, однако Катрин Денев отвергла предложение возлюбленного. Возможно, таким образом женщина просто не хотела бурного развода и неизбежных обвинений при расставании. Тем не менее, их роман закончился, но остались нежные воспоминания и искренняя дружба. «Лучший способ сохранить любовь мужчины - не выходить за него замуж»- так считает французская кинодива. Что ж, согласитесь - ее опыт в жизни и любви достоин экранизации.

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5 звездных пар, реальные истории любви которых похожи на мелодраму с оригинальным сценарием

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