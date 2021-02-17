Действительно ли русские женщины «в поле рожали» другие популярные мифы о царской России

Различные исторические факты (якобы факты), часто используются для того, чтобы подчеркнуть слабость и неприспособленность к жизни современных людей. Редко кто из женщин не слышал про пресловутое «раньше в поле рожали и ничего», «а как раньше без стиралок и мультиварок жили?». Но подобные стереотипы заполонили и исторические данные, так что же из этого правда, а что – нет?
Большую роль в этом сыграли большевики, которые, для обеления собственных поступков, старались представить себя освободителями угнетенных масс и безусловным благом, без которого у страны не было бы будущего. Такое передергивание фактов привело к тому, что многие исторические данные воспринимаются современниками совсем не объективно. Не обязательно быть ценителем советской власти, чтобы считать, что до 1917 года подавляющая часть населения жила не просто плохо, а практически выживала, Ленин же и его сподвижники спасли страну от полного уничтожения, а людей от вымирания. Это стало едва ли не главной целью культурной политики большевиков – очернение Царской России, формирование негативного облика.
Так выглядела Красная площадь в 1913 году.
На первый план вышли мнимые интеллигенты, которые работали на разрушение религиозных и национальных основ русской культуры. Сейчас, после окончания советского периода, есть доступ к объективным данным о дореволюционной России, но, в большинстве своем это остается доступным только для людей науки, тогда как учебники и другая научная литература так и выпускается под большевистским «соусом» о безграмотной и бездуховной царской России, свирепых помещиках, нищих крестьянах.
Крестьянская деревня в 1913 году.
Несмотря на то, что Царская Россия уж точно меньше всего заслуживает идеализирования – слишком архаичным и неповоротливым было это государство, но переворот, вместо грамотного и постепенного реформирования только все усугубил. Не зря историки сходятся во мнении о том, что большевики боролись не за то, чтобы в стране не было бедных, а за то, чтобы не был богатых.
Миф первый. Кругом была бедность и нищета. Нищета и бедность
Позже такие обеспеченные семьи, в которых умели работать, раскулачат.
Пожалуй, это главная мысль, которую так хотели заложить в головы потомков – голод и страдания простого народа. А чтобы у слишком любопытных не возникало вопросов, дескать, а как же вот эти великолепные дома с лепниной, сады и парки, усилилось разделение на классы, потому что хорошо жили только буржуи (слово то, какое ругательное для человека, выросшего в Союзе), а вот просто народ страдал день и ночь. Безусловно, если чего и не хватало в царской России, так это «социальных лифтов», присутствовало деление на сословия.
Забавно, но европейцы, которые жили в России и имели возможность не только сравнить уровень жизни, но и оставить объективные воспоминания, пишут совсем иное. Так, хорват по происхождению Юрий Крижанич прожил в России полтора десятка лет и отмечал богатство и превосходство России по сравнению не только с ближайшими соседями, но и с Западной и Южной Европой. Особенно он отмечал жизнь крестьян и обычных горожан, ведь даже представители низких сословий носили рубахи, расшитые золотом и жемчугом. Он пишет, что ни в одном другом королевстве люди не живут так хорошо, не едят хлеб, рыбу и мясо. После того как Петр I затеял реформы, крестьяне стали жить хуже, но все еще лучше, чем европейские земледельцы.
Так выглядел дом крестьянина, крепко стоящего на ногах.
Большевики обещали высокий размер оплаты труда и фабрики рабочим, но без дешевой рабочей силы было бы невозможным планомерное развитие и индустриальный прорыв. Потому остается спорным вопрос о том, при какой власти рабочим жилось лучше. Во времена правления Александра III и Николая II была создана инспекция по фабрикам, приняты законы о защите рабочих от фабрикантов. В ту пору в Европе не существовало ограничений по времени на мужской труд, а в России уже был запрещен труд свыше 11,5 часов в день и больше 10 часов в предпраздничные дни или в ночную смену. На фабрикантов была возложена ответственность за несчастные случаи на предприятиях. К тому моменту во всем мире считалось, что Николай II добился идеального рабочего законодательства.
То была пора промышленного развития.
Большевики, обещавшие золотые горы, заметно снизили темпы роста заработных плат рабочих и сократили производительность в 7 раз, что немедля сказалось на заработной плате, так рабочие стали получать до одной трети к доходам 1914 года.
Историки подсчитали, что в 1913 году простой плотник мог купить на свою месячную заработную плату 135 кг говядины, а тот же рабочий в 1985 году уже только 75 кг. Причем, стоит добавить, что приобрести говядину в таком объеме после революции можно было только теоретически, мясо выдавалось по талоном и не более одного килограмма на человека в месяц.
Миф второй. Никаких свобод и прав
Отношения помещика и крепостных нашли отражение во многих произведениях искусства.
Считается, что помещики были едва ли не рабовладельцами, которые всячески обирали и унижали крестьян, а жизнь последних ровным счетом ничего не стоила. На деле у крестьян были права, несмотря даже на тот факт, что они были самым слабо защищенным классом, они могли выступать в суде, переходить из сословия в сословие, имели право жаловаться на своего помещика. Екатерине II и вовсе можно было жаловаться лично, чем крестьяне и пользовались, причем достаточно активно. Между тем, в странах Европы лишение жизни крестьянина не было преступлением вовсе.
Гиперболизация и гротеск - отличные приемы для описания трудной жизни крестьян.
В России за неумышленное убийство крепостного грозил тюремный срок до особого распоряжения царя, а за умышленное и вовсе можно было получить смертную казнь или отправиться на каторгу. Екатерина II могла даже отобрать имение и конфисковать имущество, если помещик был жесток и плохо обращался с крестьянами.
Немаловажный факт, который всегда замалчивается – царя никто не свергал, он сам отрекся от престола и уехал. Был установлен республиканский строй, назначена дата выборов, именно слабостью временного правительства, а не царя, и воспользовались большевики. О том, что такое «свобода по-советски» нашим соотечественникам еще только предстояло узнать, загнивая в лагерях за неудачно сказанное слово или не ту книгу.
Миф третий. Землю – крестьянам
Главными хозяевами земли всегда были крестьяне.
О том, что все земли принадлежали помещикам пишется в учебниках, кому и зачем это было нужно говорилось выше, тогда как научные труды свидетельствуют о том, что до реформы 1861 года в Европейской части России было 381 млн. десятин земли, из них только одна треть (121 млн) принадлежала помещикам. Остальное же было в собственности государства, которое предоставляло его для обработки общинам крестьян. После реформы помещики раздали более трех десятков миллион своих земель, остальное же оказались не в силах возделывать и стали массово продавать. Покупалась земля в основном крестьянами. Нищими крестьянами.
Большая семья - большой урожай.
К 1916 году у помещиков было лишь 40 млн. десятин земли, причем в большей степени это был лес и другая земля, не пригодная для земледелия. К этому времени 90% пашен и 94% скота принадлежали крестьянам. Раздел помещичьих земель между крестьянами не имел особой экономической роли. В результате насильной коллективизации и использование дешевого труда, было уничтожено земледельческое крестьянство как класс, причем достаточно зажиточный.
Миф четвертый. Имперская Россия была отсталым государством, а СССР стал толчком к развитию
Визит царя на Путиловский завод.
Часто озвучиваются мнения о том, что без СССР и большевиков не удалось бы победить фашизм, однако, сравнивать военные возможности страны в 1914 году и нацистов в 1941 году – как минимум нелогично. Не будь в России такого переворота, она бы имела одну из сильнейших армий в мире.
Что касается научных достижений, то тут действует логика: «раз они были изобретены во времена коммунистов, то значит, благодаря им». Без массового бегства из страны лучших умов, репрессий и уничтожения интеллектуальной элиты, научное развитие в России шло бы быстрее и эффективнее и уж точно без «помощи» коммунистов.
Транссибирская магистраль.
К 1900 году, Российская Империя характеризовалась следующими показателями:
• занимала 4 место в мире по уровню промышленного производства;
• темпы роста экономики среди этих стран у России были самыми высокими;
• строились железные дороги из плана полторы тысячи в год;
• за годы правления Николая II экономика стала работать в 4 раза эффективнее;
• Россия занимала одну четвертую часть мирового производства хлеба;
• 1 место по объему сельскохозяйственной продукции;
• за последние 20 лет население увеличилось на 40%;
• вклады в банках выросли с 300 млн до 2200 млрд.
Миф пятый. Пресловутые роды в поле – как было на самом деле
Появление нового члена семьи всегда было волнительным. Даже если он 15-ый по счету ребенок.
Про то, что в поле родила, отряхнулась и пошла, как доказательство крепости крестьянок, кричат с каждого угла, но на деле этот факт не просто искажён, а утрирован донельзя. То, что в те времена не было родильных домов, вовсе не означает, что к появлению ребенка относились без должного уважения и трепета. Но обо всем по порядку.
Беременность в ту пору была явлением обыденным, любая женщина фертильного возраста, если она замужем, и не только что родила, с большей долей вероятности была на сносях. Это не воспринималось как ограничение для занятий привычной работой, поэтому никаких поблажек не было, разве что только на большом сроке. Учитывая, что большинство женщин тех лет много и усердно работали, в том числе и на полях, нельзя исключать, что роды могли начаться и во время уборки урожая или других сельхоз работ. Но никто не воспринимал эту ситуацию как обыденную, роженицу доставляли домой, где ее уже ждала повитуха – специально обученная женщина, которая должна была помочь ребенку появиться на свет, организовать процесс родов.
про то, что беременность - не болезнь, в ту пору отлично знали.
При таких родах была очень высока смертность как матери, так и ребенка, а вызвать врача могли себе позволить далеко не все семьи, даже городские. Часто мать спасти не удавалось, этот мотив часто встречается в русских народных сказках, где фигурирует злая мачеха вместо погибшей родной матери.
Первый роддом появился в 1764 году, но вовсе не для того чтобы обеспечить сохранность жизни матери и ребенка, а для того чтобы сократить число «уличных родов» - женщины «без роду, без племени» не просто рожали на улице, но и оставляли младенцев на произвол судьбы. Но по этой же причине рожать в таком учреждении было позорно, потому добропорядочные матери семей так и продолжали производить на свет детей в домашних условиях. Если семья могла себе позволить остаться без одного работника, то молодая мама не занималась домашними делами около месяца-полутора. Было принято навещать женщину, которая только что родила и приносить с собой готовую еду, облегчая, таким образом, ее домашние обязанности.
На женщинах была огромная часть домашнего хозяйства.
Да, условия для родов были более суровыми, но никаких родов в подол и уж тем более в поле. А если сравнивать уровень родильной смертности, то становится понятным, что если бы не уровень медицины и условия, в которых находятся роженицы сейчас, то ничего бы не изменилось.
Исторические факты вещь упрямая и многое уже настолько вложено в головы современников учебной программой, что сейчас сложно даже представить, «а что было бы если?» В любом случае, это скорее повод с уважением относиться к любой эпохе своей культуры, понимая, что в ней не было темных пятен.
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