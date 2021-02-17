Действительно ли русские женщины «в поле рожали» другие популярные мифы о царской России

Так выглядела Красная площадь в 1913 году.

Крестьянская деревня в 1913 году.

Миф первый. Кругом была бедность и нищета. Нищета и бедность

Позже такие обеспеченные семьи, в которых умели работать, раскулачат.

Так выглядел дом крестьянина, крепко стоящего на ногах.

То была пора промышленного развития.

Миф второй. Никаких свобод и прав

Отношения помещика и крепостных нашли отражение во многих произведениях искусства.

Гиперболизация и гротеск - отличные приемы для описания трудной жизни крестьян.

Миф третий. Землю – крестьянам

Главными хозяевами земли всегда были крестьяне.

Большая семья - большой урожай.

Миф четвертый. Имперская Россия была отсталым государством, а СССР стал толчком к развитию

Визит царя на Путиловский завод.

Транссибирская магистраль.

Миф пятый. Пресловутые роды в поле – как было на самом деле

Появление нового члена семьи всегда было волнительным. Даже если он 15-ый по счету ребенок.

про то, что беременность - не болезнь, в ту пору отлично знали.

На женщинах была огромная часть домашнего хозяйства.