7 вещей времен СССР, которые внезапно стали популярными в других странах

Специалисты по наведению порядка не устают повторять нам, что нужно регулярно проводить операцию «Расхламление» и избавляться от ненужного вещей. Novate.ru полностью их поддерживал, но ровно до того момента, как старые советские вещи, завалявшиеся на антресолях, не начали вновь входить в моду. Предлагаем вашему вниманию список одежды, аксессуаров и прочих предметов времен СССР, которые незаметно стали мечтой каждой стильной девушки.
1. Резиновые сапоги
Резиновые сапоги стали частью современного модного образа
Наверняка, у каждой советской женщины в гардеробе присутствовала эта практичная и неубиваемая обувь. Учитывая, что с дорогами на тот момент было туго, и чтобы добраться до работы или магазина приходилось преодолевать семь кругов «грязевого ада», резиновые сапоги очень сильно выручали. Кто бы мог подумать, что современные дизайнеры вспомнят об этой обуви на волне интереса к удобным и практичным вещам. Однако, факт остается фактом. Многие американские и европейские бренды предлагают девушкам широкий ассортимент интересных моделей из качественных материалов. Так, Burberry выпустили резиновую версию черных сапог, которые издали практически невозможно отличить от экземпляров из матовой кожи. Mulberry предложили клиенткам красную модель с байкерскими пряжками и ремешками, которая визуальна похожа на обувь Кота в сапогах. А бразильский бренд Melissa, который славится своими резиновыми балетками, пошел еще дальше и создал сапоги-трансформеры color block – высокое голенище отстегиваются и получаются челси с вытянутым носком до середины щиколотки. Как видите, выбрать есть из чего.
2. Шапка-ушанка
Шапки-ушанки носили даже героини советских фильмов
Зимние образы наших родителей в молодости нередко включали в себя шапку-ушанку. Особенно часто ее можно было увидеть на девушках после выхода на большие экраны знаменитого фильма «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина. А все потому, что такую шапку носила главная героиня картины Тося, а на советских актрис всегда равнялись в вопросах моды.
Сейчас шапка-ушанка уверенно занимает одно из лидирующих мест среди зимних головных уборов. Причем, если раньше она шилась исключительно из меха, то сейчас можно увидеть и модели из плотного текстиля или кожи с меховыми боковыми вставками. Несмотря на объем, такие модели смотрятся очень легко и элегантно. Что касается конкретных сочетаний, то шапку-ушанку можно комбинировать практически с любой верхней одеждой: пальто, парками, кожаными куртками, дубленками и так далее. Исключением являются только шубы и полушубки – шапка-ушанка должна стать акцентом в образе, а не превратить вас в медвежонка.
3. Сумки-корзинки
На фото слева - советская сумка, на фото справа - аксессуар Марка Джейкобса
Пластиковые сумки с перфорацией были достаточно популярны в СССР. Это сейчас мы не задумываясь можем выйти в магазин без пакета, прекрасно зная, что на кассе по требованию дадут хоть пять штук. В советские времена такой роскоши не было – не взял с собой сумку, значит неси продукты в руках.
Первое громкое возвращение советского дизайна состоялось еще восемь лет назад, когда Марк Джейкобс представил полупрозрачную сумку на показе Louis Vuitton, повторив внешний вид авоськи до каждого ромбика на торце. Правда, она была создана из прекрасной итальянской кожи, поэтому и стоила 2000 евро.
Сейчас все больше дизайнеров «колдуют» над этим аксессуаром, желая представить его в новом свете. Celine, Chanel, Prada – и это далеко не весь список. Поэтому, если хочется продемонстрировать свой хороших вкус, можете смело доставать из закромов мамину пластиковую сумку или приобрести в каком-нибудь бутике вариант из кожи, кожзама. Она отлично подойдет не только для продуктов, но также для книг, спортивной формы и других крупногабаритных вещей, которые точно не поместятся в клатч.
4. Дубленка
Советские дубленки были представлены в бежевом цвете, а современные - в розовом и ряде других
Куртки и пальто из натуральной либо искусственной овчины были поистине незаменимой вещью во время суровых российских зим. Их носили и мужчины, и женщины, комбинирую с вышеупомянутыми шапками-ушанками. Получался очень теплый, стильный и уютный образ.
Учитывая комфорт и практичность дубленок, совсем неудивительно, что современная мода захотела вновь записать их в ряды трендов. Будущий осенне-зимний сезон предлагает на выбор модниц большое количество разнообразных моделей. Так, актуальными будут дубленки а-ля куртки-авиаторы, представленные в коллекциях Aigner и Jonathan Simkhai. Также можно смело обратить внимание на укороченные модели: у Alberta Ferretti – это белоснежная дубленка с широкими лацканами, у Louis Vuitton – экземпляр с широкими плечами и подчеркнутой ремнем талией, у Altuzarra – тонкая приталенная модель, которую смело можно сочетать даже с летним платьем.
Обратите внимание: Что касается цветовой гаммы, то она потихоньку отходит от традиционных бежевых и коричневых тонов, в сторону черного, белого, терракотового, лилового и синего оттенков.
5. Платок с цветочным узором
Сейчас платок носят не только на голове, но и используют в качестве шарфа
Знаменитый павлопосадский платок появился в России более 300 лет назад и стал излюбленным женским аксессуаром. Основным узором служили пышные букеты из самых разных цветов. Изначально каждый из них состоял из трех роз, потом стали использовать георгины, пионы, тюльпаны, лилии, полевые цветы.
Старинный аксессуар, без которого не обходились советские женщины, на Западе получил очень милое название «бабушка». Однако, учитывая современные модные тенденции, можно смело сказать, что он подойдет и для юных леди. Самыми актуальными летними моделями признали экземпляры из вискозы и шелка, так как они красиво развиваются на ветру. Платок можно повязать на шее, украсить им ручку сумки, использовать в качестве аксессуара для волос или пояса – в любой ситуации он будет смотреться беспроигрышно. Для вдохновения можете посмотреть на образы Грейс Келли – именно она в свое время сделала платки такими популярными, и придумала десятки способов их применения.
6. Ковры на стенах
Советский ковер отлично вписывается в минималистичный интерьер
Снимки на фоне советского ковра наверняка присутствуют в фотоальбомах всех людей, которые жили в СССР. И если еще совсем недавно этот элемент считали пережитком прошлого и советовали отвезти на дачу, чтобы он не портил интерьер квартиры, то сейчас ему уделяют все больше пристального внимания. Возможно, все дело в том, что советские вещи отличаются высоким качеством: долговечный материал, яркая расцветка, разнообразные узоры – ковры отвечают всем требованиям современных людей.
Если вы примите решение добавить в интерьер гостиной или спальни такой акцент, советуем играть на контрастах: мебель нейтральных оттенков прекрасно будет сочетаться с ярким ковром. Главное – проследить, чтобы текстиль и прочие декоративные элементы не выбивались из общей картинки и были визуально совместимы с ковром.
7. Пиджаки с широкими плечами
Очень популярны костюмы, частью которых является пиджак с широкими плечами
Любовь к силуэтам с широкими плечами появилась у советских женщин еще в 80-х годах, а потом плавно перекочевала в 90-е. Нынешняя мода также не обошла их стороной и предложила девушкам добавить такой пиджак в свой гардероб. Фасон может быть как приталенным, так и на пару размеров больше, в стиле оверсайз. Первые модели комбинируют с шортами-бермудами, брюками и джинсами-клеш, юбкой-карандаш. А вторые – с широкими штанами, длинными платьями из шифона или шелка, мини-юбкой. Пиджаки-оверсайз обычно просто накидывают поверх наряда и оставляют расстегнутыми.
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