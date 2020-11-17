7 вещей времен СССР, которые внезапно стали популярными в других странах

1. Резиновые сапоги

Резиновые сапоги стали частью современного модного образа

2. Шапка-ушанка

Шапки-ушанки носили даже героини советских фильмов

3. Сумки-корзинки

На фото слева - советская сумка, на фото справа - аксессуар Марка Джейкобса

4. Дубленка

Советские дубленки были представлены в бежевом цвете, а современные - в розовом и ряде других

5. Платок с цветочным узором

Сейчас платок носят не только на голове, но и используют в качестве шарфа

6. Ковры на стенах

Советский ковер отлично вписывается в минималистичный интерьер

7. Пиджаки с широкими плечами

Очень популярны костюмы, частью которых является пиджак с широкими плечами