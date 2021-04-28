Что за странный автомат Калашникова был в руках у Рэмбо во время поездки в Афганистан

Клюква без границ. /Фото: filmpro.ru.

Правда и сами не лучше. /Фото: citaty.info.

Оружие у Джона настоящее, но ненастоящее сочетание его элементов. /Фото: wallpaperup.com.

Использует Рэмбо немецкую версию АК. /Фото: Pinterest.

А вот гранатомет на автомате - американский. Чего уже быть не может. /Фото: blogspot.com.

Такой же конструкторский кошмар и в руках советских десантников в фильме. /Фото: filmpro.ru.