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Что за странный автомат Калашникова был в руках у Рэмбо во время поездки в Афганистан


Что за странный автомат Калашникова был в руках у Рэмбо во время поездки в Афганистан

Каждый, чье детство пришлось на 90-е, наверняка смотрел боевик с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо 3». В данной серии Джон отправился в командировку в Афганистан, где столкнулся с солдатами Советской Армии и представителями «evil KGB»! Впрочем, нас интересует отнюдь не сюжет фильма, а то оружие, что мелькало в руках героя Сталлоне – какой-то очень странный Автомат Калашникова. Настоящий ли он или это очередная поделка голливудских реквизиторов?

Клюква без границ. /Фото: filmpro.ru.

Клюква без границ. /Фото: filmpro.ru.

 

Перечислить голливудские фильмы, где русские и советские персонажи выставлены положительными нестереотипными героями, можно по пальцам… А такие вообще есть? Если же перечислять фильмы откровенно антисоветские, антирусские, наполненные клюквой, не хватит и общей тетрадки: «Зверь», Охота за «Красным Октябрём», «Красный соловей», «Красный рассвет», «Шпионский мост», «Война Чарли Уилсона» в общем нет им числа, продолжать можно чуть ли не бесконечно. Но есть один фильм, который является настоящим памятником голливудской клюквы, – это «Рэмбо 3».
Правда и сами не лучше. /Фото: citaty.info.

Правда и сами не лучше. /Фото: citaty.info.

 

В «оправдание» Голливуда можно лишь отметить, что наши фильмы грешат точно тем же. Даже отличной «Войне» Балабанова персонажа-англичанина выставили тряпкой и нехорошим человеком, а в куда менее хорошем и даже спорном, но все же достойном внимания «Брате 2» американцы и вовсе представлены одной большой карикатурой.
Оружие у Джона настоящее, но ненастоящее сочетание его элементов. /Фото: wallpaperup.com.

Оружие у Джона настоящее, но ненастоящее сочетание его элементов. /Фото: wallpaperup.com.

 

Но вернёмся к «Рэмбо 3». Есть там один очень странный автомат Калашникова, который появляется в руках у главного героя. Зная о любви голливудских мастеров по реквизиту к сознанию своего собственного бутафорского оружия, можно было бы предположить, что автомат в руках у Джона вымышленный.
Но на самом деле он настоящий.
Использует Рэмбо немецкую версию АК. /Фото: Pinterest.

Использует Рэмбо немецкую версию АК. /Фото: Pinterest.

 

Отечественные АК всегда комплектовались подствольными гранатометами ГП-25 советского производства. Киношный же АК имеет у себя под стволом гранатомёт западного производства М203. Конечно, можно логично предположить, что мастера по реквизиту просто не нашли или не смогли сделать ГП-25. Но все куда проще. Гранатомет американцы действительно приделали свой. Видимо решили не заморачиваться. Более того, если присмотреться к персонажам советских солдат, то у них в руках можно увидеть вполне «скрепные» АК, на которые поставлены американские гранатометы времен вьетнамской войны XM148.
А вот гранатомет на автомате - американский. Чего уже быть не может. /Фото: blogspot.com.

А вот гранатомет на автомате - американский. Чего уже быть не может. /Фото: blogspot.com.

 

В руках у Джона Рэмбо же не советский Автомат Калашникова, а его восточногерманская лицензированная копия - Mpi-AKS-74NK под патрон 5.45х39 мм. Производились собственные АК в Германии с 1958 года. От советских они отличались не так уж сильно. Как правило, у них были другие приклады, пеналы и отсутствовали шомпола советского типа. Выпускали Mpi до 1990 года, пока их производство не было закрыто в результате объединения западной и восточной Германии.
Такой же конструкторский кошмар и в руках советских десантников в фильме. /Фото: filmpro.ru.

Такой же конструкторский кошмар и в руках советских десантников в фильме. /Фото: filmpro.ru.

 

Нижнее цевье у немецкой копии АК в фильме «Рэмбо 3» отсутствует по причине того, что поставить американский подствольный гранатомет на советский автомат не представлялось возможным без подобного рода «тюнинга». Правда, есть серьезные опасения, что использовать и гранатомет, и автомат после такого уже будет нельзя. Во всяком случае с достаточной степенью эффективности.

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Что за странный автомат Калашникова был в руках у Рэмбо во время поездки в Афганистан

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Что за странный автомат Калашникова был в руках у Рэмбо во время поездки в АфганистанПодписаться на мой Instagram
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