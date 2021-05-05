5 звездных пар, которые едва не расстались накануне свадьбы

Это не пересказ сценариев мыльных опер или слезливых мелодрам - такое порой все же случается в реальной жизни. Расставание накануне свадьбы, когда уже выбран подвенечный наряд, заказан ресторан и приглашены именитые гости - это частое желание не только у обычных девушек, но и звездных невест. Ведь нервы могут сдать у каждой. Ну тем более если жених дает повод. Давайте сегодня вспомним те звездные свадьбы, которые чуть было не сорвались из-за разногласий молодоженов непосредственно перед официальной регистрацией.
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Долгое время эта звездная пара просто жила в гражданском браке. За семь лет они успели обзавестись детьми, недвижимостью, сняться совместно в фильмах, а вот дату юридического оформления отношений все оттягивали. И вот, когда наконец-то они решились на этот поступок, один вечер порознь чуть было все не испортил. Буквально перед самой свадьбой звездная пара разругалась, причем так, что будущие супруги готовы были расстаться. Причиной всему этому стал банальный мальчишник.
Анжелина, как впрочем и как любая другая женщина на ее месте, была крайне недовольна тем, что Брэд явился домой под утро и практически не мог самостоятельно стоять на ногах. Ну, с кем не бывает! Однако существует и другая версия их ссоры. Дело в том, что на вечеринке присутствовали не все гости, с которыми дружила Джоли. Одного из них, режиссера Гая Ричи, она мягко говоря, недолюбливала. А так как Анжелина в отношениях с Брэдом Питтом всегда занимала лидерские позиции и диктовала супругу с кем общаться и кого выбирать в друзья, то ее негодование становится понятно.
Скандал был очень громким, при этом женщина пригрозила, что съедет из их общего дома вместе с детьми. Так или иначе, Брэду удалось в результате потушить огонь, и свадьба состоялась. Причем женщина поставила жесткие рамки: в свадебном контракте было прописано, что в случае измены Питта он лишается опеки над всеми детьми - как родными, так и приемными. Так что мужчинам надо быть более осмотрительными - если уж устраивать мальчишник, то явно не стоит возвращаться в неадекватном состоянии к возлюбленной.
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Еще одна пара, которая долго шла к алтарю - это Джастин Тимберлейк и Джессика Бил. Они встречались четыре года, и дело уже шло к свадьбе, но случилась размолвка. За несколько месяцев до мероприятия пара неожиданно рассталась. Однако при каждом удобном случае и Джессика, и Джастин не уставали заявлять, что продолжают любить друг друга.
Певец в одном из своих интервью откровенно признался, как Джессика много для него значит и что никого дороже в его жизни не было, нет и не будет. Девушка же по секрету делилась с журналистами, что Джастин ей дорог до сих пор. Когда же, в конце концов, эта мелодраматическая история закончилась и счастливые влюбленные воссоединились, они не стали вновь испытывать судьбу и довольно таки быстро поженились. Их свадьба была одной из самых роскошных - на нее звездная пара потратила около шести миллионов долларов.
Бракосочетание происходило в Италии, в красивом городке Фазано. На торжество пригласили только самых близких и родственников. Самым трогательным моментом стало шествие молодоженов к алтарю - оно происходило под музыку, которую Джастин специально сочинил по этому случаю. Мелодия и слова были так прекрасны и трогательны, что не оставила равнодушным никого - по рассказам инсайдеров, все рыдали.
Софи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас
Звезда «Игры престолов» призналась, что тоже чуть было не сорвала собственную свадьбу. Софи Тернер познакомилась с певцом Джо Джонасом в 2016 году, и именно он помог ей преодолеть тяжелые психологические проблемы. Дело в том, что девушке трудно было поверить в свои силы, она испытывала кучу комплексов. Но Джо поставил ей ультиматум, что не сможет с ней встречаться, если она не научится любить себя такой, как она есть.
По ее признанию, именно его искренняя вера в ее силы и талант практически спасла ей жизнь. Она была счастлива со своим избранником и уже было объявлено о грядущей свадьбе, когда девушка начала сомневаться. После истерики пара рассталась всего лишь на 24 часа, но именно это время Софи вспоминает, как самое худшее в ее жизни. Нужно отдать должное жениху - Джо смог понять нервозное состояние возлюбленной. 1 мая 2019 года они обвенчались в часовне Лас-Вегаса. На руке невесты блестел большой бриллиант грушевидной формы, который жених подарил ей в знак вечной любви и верности.
Адам Левин и Бехати Принслу
Адам Левин и Бехати Принслу
Сейчас Адом и Бехати счастливы и воспитывают двух малышей - Дасти Роуз и Джио Грейс. Но было время, когда один неосторожный мужской поступок чуть было не поставил крест на будущем этой пары. Ангел Victoria's Secret уже видела в мечтах себя в свадебном платье, когда ей стало известно, что еще не остепенившийся возлюбленный закрутил роман с симпатичной моделью из Дании Ниной Агдал.
Обаятельного музыканта из Maroon 5 застукали папарацци в пикантный момент. Бехати Принслу настолько рассвирепела, что сразу же заявила журналистам о разрыве с ним отношений. Ничего не подозревающий Адам был несколько шокирован этой новостью - ее он узнал от прессы, ну и тоже вспылил - негоже будущей жене все решать самой! Со стороны уже казалось, что отношения закончены навсегда. Однако роман с Ниной был мимолетным, и Бехати простила одумавшегося проказника. Свои права на него она поспешила предоставить прессе - фото ее помолвочного кольца стали предметом бурного обсуждения. Девушка не стала больше испытывать судьбу и ждать очередной разлучницы. В июле 2014 года пара объявила о бракосочетании.
Джон Ледженд и Крисси Тайген
Джон Ледженд и Крисси Тайген
Иногда приходится удивляться поразительному терпению женщин. Однажды мужское желание сорвать зло на первом попавшемся под руку чуть было не лишило американского музыканта Джона Ледженда его невесты. В тот злополучный вечер он вернулся в их общий с Крисси дом в невероятно плохом настроении и заявил, что хочет остаться один - совсем один, и даже не желает видеть и ее, Крисси. Другая бы на ее месте женщина обиделась и ушла, но американская модель, телеведущая и писательница оказалась дамой еще той выдержки и терпения.
Конечно, она удалилась, а в интернете объяснила подписчикам, что совсем не воспринимает слова любимого всерьез. За несколько лет совместной жизни с Леджандом она хорошо изучила его взрывной характер, а причиной этого инцидента считает банальную усталость, невероятную загруженность и плохое самочувствие певца. Разумеется, Джон оценил мудрость любимой женщины и быстро повел ее под венец. Сейчас у этой звездной пары двое детей и счастливый брак.
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