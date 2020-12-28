Что подарить на Новый год вместо избитых гелей для душа: вдохновляющие идеи

В этом году новогодние праздники пройдут в новом и непривычном для многих формате квартирников. Никаких клубов и ресторанов — люди будут звать друзей и родственников к себе домой или на дачу, поэтому вопрос подготовки своего жилища к Новому году приобретает особую актуальность. Не стоит забывать и о подарках: чем раньше вы озаботитесь их выбором, тем точнее попадете во вкусы своих близких и тем полезнее будет подарок.
Выбираем подарки
При выборе новогоднего подарка каждый из нас сталкивается с одной и той же проблемой — как сделать так, чтобы подарок был и полезным, и интересным, и при этом не стоил сумасшедших денег? Конечно, чтобы точно попасть во вкусы того, кому предназначен подарок, нужно как минимум знать его увлечения и интересы. Но, даже имея эту информацию, не всегда получается придумать хорошую и полезную идею. Специально для вас мы подобрали 5 вариантов новогодних подарков, которые наверняка понравятся вашим друзьям и близким.
1. Аксессуары для праздника
Хлопушек, гирлянд и фейерверков много не бывает! Если друзья или родные пригласили на праздник к себе, стоит захватить с собой приятных мелочей, которые украсят ваш Новый год и сделают его веселее. Это могут быть, например, хлопушки — перед Новым годом их многообразие в магазинах особенно велико. Бывают хлопушки в форме бутылки шампанского, бывают хлопушки с предсказаниями (после срабатывания в ярких и блестящих конфетти можно найти волшебное новогоднее предсказание) — можно пользоваться широтой выбора и покупать самые разные хлопушки. Тогда праздничная программа вечера будет разнообразнее, а впечатлений будет больше!
То же касается и гирлянд — не стоит выбирать самую скучную по принципу «чтобы было», лучше и интереснее будет купить необычную гирлянду, например, в форме звезд или снежинок. Разноцветные гирлянды и так будут в доме — добавьте к стандартному набору один или два необычных оттенка и акцента. Желтоватые звезды, теплый белый свет от снежинок — вместе это будет смотреться необычно и по-особенному празднично!
2. Поделки своими руками
Сегодня культура DIY (DoItYourself, сделай сам) переживает пик популярности: люди ходят на мастер-классы по поделкам из дерева, смотрят онлайн-курсы, читают книги. Это отличный способ расслабиться, отвлечься и сконцентрироваться не на ежедневных заботах, а на приятных мелочах. Почти наверняка у каждого есть знакомые, которые занимаются DIY или хотели бы попробовать — и в этом можно им помочь! Здесь выбор практически не ограничен, но нужно знать, чем именно увлекается получатель подарка, от этого будет зависеть, какой инструмент ему подойдет. К примеру, любителям работы c деревом подойдут лобзики, аккумуляторные пилы, дрели; тому, кто любит более мелкие работы, незаменим будет гравер (компактное устройство, которое в малых масштабах умеет и шлифовать, и сверлить, и гравировать). Если же человек только планирует начать погружаться в культуру DIY, хорошим решением будет покупка аккумуляторного шуруповерта — незаменимой вещи при создании любых поделок своими руками. Открутить, просверлить, собрать мебель — шуруповерт поможет с любой из этих задач.
3. Мангал
Новогодний стол — это не только оливье, шуба и мандарины. Замечали ли вы, что на морозе в новогоднюю ночь горячий шашлык еще вкуснее, чем в первые теплые майские дни? Если на Новый год друзья пригласили в свой загородный дом, можно подарить им крутой и современный мангал! Выбор их сегодня довольно велик, поэтому все ограничивается вашей фантазией и бюджетом: бывают мангалы с крышкой или без нее, с инструментами (щипцы, кочерга) в комплекте или без них, с регулировкой положения мяса над огнем и без нее. Мангал весит немало — в хороших моделях толщина металла, как правило, не меньше 3 миллиметров, а глубина — чуть меньше 20, поэтому его лучше доставить на место празднования на машине. Современные мангалы довольно быстро и легко собирать, поэтому вы вместе с друзьями сможете тут же испытать его возможности, а заодно и разнообразить праздничный стол! Старайтесь выбирать неокрашенный мангал — от жара краска все равно быстро слезет и мангал потеряет свой эстетичный вид. И уж точно этот подарок зимой будет выглядеть как минимум оригинально!
4. Аксессуары для домашнего сада
Эта идея подарка подойдет скорее не для тех, кто живет в загородном доме, а для друзей и близких, живущих в квартирах. Создание небольшого домашнего огорода — новый тренд, который особенно актуален в больших городах: хозяева выращивают зеленый лук, листовой салат и даже экзотические сорта огурцов. Если у вашего родственника или друга есть небольшой домашний огород, можно помочь его обустроить с помощью, например, специальных ламп или грунта. В магазинах и гипермаркетах продаются лампы для растений: люминесцентные, светодиодные, фитолампы. Зимой, когда световой день короткий, это будет незаменимым решением. Также можно купить грунт или хотя бы полезные удобрения — например, вермикулит, который насыщает почву необходимыми минералами и помогает получить больше всходов.
5. Домашний текстиль
Зимними холодными вечерами особенно уютно прилечь на диван и укрыться мягким пледом — вот еще одна интересная идея для новогоднего подарка. Перед выбором подходящего пледа нужно обязательно вспомнить, какие цвета преобладают в квартире того, кому подарок предназначен, и постараться попасть в цветовую гамму — тогда подарок придется к месту и не будет залеживаться на дальней полке в шкафу. Чтобы соблюсти новогоднюю тематику, стоит заглянуть на сайты гипермаркетов товаров для дома — как правило, там есть специальный новогодний ассортимент, из которого можно выбрать и плед, и подушки, и многое другое. Флисовый плед нежно-голубого цвета со снежинками, серый нейтральный плед крупной вязки, похожий на объемный и уютный зимний свитер, — вариантов множество, важно лишь не ошибиться со стилем и выбрать такой плед, который отлично подойдет интерьеру.
Делаем красивую упаковку для подарка
Выбрать или сделать своими руками крутой подарок, который понравится вашим близким, — только половина дела. Не менее важно его красиво упаковать! Тут все зависит от вашего желания и навыков в оригами. Если вы чувствуете в себе силы и готовность сделать упаковку самостоятельно — отлично, тогда стоит вооружиться упаковочной бумагой, ножницами и скотчем (обычным и двусторонним). Способ упаковки зависит от габаритов и пропорций подарка — все существующие варианты описаны в интернете, не поленитесь поискать и делать все по инструкции. Это сэкономит и бумагу, и время, и нервы. Выбирая упаковочную бумагу, старайтесь не забывать про специфику праздника — в любом магазине или гипермаркете товаров для обустройства дома есть специальный новогодний ассортимент, поэтому лучше, чтобы бумага была с новогодними принтами или хотя бы имела подходящие цвета: красный, белый, синий, зеленый.
Если же такой вид упаковки вам не подходит, можно вручить подарок в красивом подарочном пакете. Как и в случае с бумагой, вариантов новогоднего дизайна подарочных пакетов просто воз и маленькая тележка. Можно пойти и по другому пути: взять обычный пакет из коричневой крафтовой бумаги и нарисовать на нем белыми и красными красками веселые новогодние узоры или хотя бы просто кружки, напоминающие одновременно и о снежках, и о носах рождественских оленей.
Если вы умеете шить, а подарок не слишком большой, купите или найдите дома небольшой отрезок ткани и сделайте из него симпатичный мешочек — в отличие от бумаги или пакета, такую красоту получатель подарка точно не выбросит, для мешочка найдется применение, и он будет круглый год напоминать ему о вашей дружбе.
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