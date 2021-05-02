Для чего нужно 3 отсека в стиральной машине

Стиральная машина просто незаменимая вещь в наше время, мы сильно к ней привыкли и часто пользуемся, однако многие до сих пор не знают:



Для чего нужны 3 отсека в лотке для стирального порошка



Чем отличаются режимы стирки и для чего они нужны.



Сейчас разберёмся.



Если вы откроете лоток для загрузки порошка, то скорее всего обнаружите, что он разделён на 3 части, так бывает в большинстве стиральных машин.

Можно заметить, что крайние отсеки пронумерованы римскими цифрами (иногда буквами А и B, соответственно), а у среднего стоит значок снежинки или цветка.







Римская цифра один или (А) — отсек предназначенный для предварительной стирки или замачивания.

Предварительная стирка это замачивание вещей, при котором они долгое время находятся в большом количестве воды.

Применяется это для более эффективного удаления сильно въевшихся и застарелых пятен.

Ткань у одежды растягивается и набухает, тем самым стиральной машине легче выбить грязь.

Римская цифра два или (В) — отсек для основного моющего средства.



Чаще всего все используют только его при выборе всех остальных режимов стирки.

Отсек с рисунком снежинки или цветка предназначен для ополаскивателей, отбеливателей, кондиционеров и других дополнительных средств для ткани.

Чем отличаются режимы стирки?

Система на самом деле очень простая, даже если вы выдвинете во время стирки лоток для порошка, то ничего не произойдёт, он продолжит заполняться водой.А отсеки созданы для того, чтобы машинка при разных режимах стирки брала нужное средство и они не смешивались.Режимов стирки существует огромное количество, часто производители создают их как маркетинговую уловку для покупателей, создавая иллюзию большого количества режимов и функций.Потому что между некоторыми режимами, незначительная разница, однако, мы всё же пользуемся некоторыми, которые реально сильно отличаются.В зависимости от загрязнения, количества белья, типа ткани и множества других факторов режимы будут отличаться по таким критериям как:Температура стирки, обычно 30°-90°Например, при стирке синтетики, чтобы не испортить одежду используется более низкая температура, а при стирке хлопка можно использовать более высокую температуру.Количество оборотов барабанаНапример высокие обороты могут быть использованы при отжиме или сушке одежды в стиральной машине. Обычно, в стиральных машинах бывает возможность отжима до 1000 оборотов в минуту.Алгоритмы вращения барабанаНапример, вращение может быть более мягким и плавным при стирке деликатных тканей. Это зависит от модели стиральной машины и её цены.