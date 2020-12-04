Что за странный немецкий самолет был использован в фильме «Индиана Джонс»

Каждый, кто смотрел фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», должен был запомнить достаточно красочную (для фильмов 1980-х годов) потасовку на взлётно-посадочной полосе. Примечательная в ленте не столько драка главного героя с нацистами, сколько необычный самолет, стоящий на площадке. Что же это была за машина такая? Существовала ли она на самом деле, или ее придумал Стивен Спилберг?
Тот самый момент. /Фото: octopusoverlords.com.
Еще до начала Второй мировой войны в нацистской Германии разрабатывалось огромное количество самых разнообразных машин. Подавляющее большинство создаваемой техники так или иначе имело военное назначение. Особое внимание немцы уделяли разработке новых летательных аппаратов. Среди них были и откровенно странные, футуристические проекты. В частности, немецкие инженеры активно работали с типом самолетной конструкции под названием «летящее крыло».
Такого не было. /Фото: yandex.ru.
Немецкий самолет, появившийся в одной из сцен голливудского приключенческого фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» от 1981 года, выдумка творческого коллектива, трудившегося под руководством режиссера Стивена Спилберга. Так как фильм по сути является фэнтези, его создатель хотел сделать своего рода отсылку к многочисленным примерам «чудо-оружия», разрабатываемого нацистами.
Например Messerschmitt Me 329. /Фото: vk.com.
Тем не менее, показанный в фильме самолет, имеет вполне реальные прототипы времен Второй мировой войны с оговоркой на то, что большинство из этих прототипов никогда не покидало ангар конструкторского бюро и было создано в единичном количестве. О боевом применении таких машин речи вообще не шло. Так, первым наиболее близким реальным аналогом можно считать немецкий экспериментальный тяжелый истребитель Messerschmitt Me 329, разрабатывавшийся Германией в 1944 году.http://navote.ru/?p=21499
Был и такой проект. /Фото: luft46.com.
Второй очень похожий немецкий самолет – это экспериментальный бомбардировщик Li P.04-106, разработка которого началась еще в 1939 году. Оба проекта были закрыты из-за несостоятельности и нехватки ресурсов в условиях войны.
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