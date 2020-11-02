8 нестандартных идей декорирования дома краской своими руками

Необычный эффект порой достигается самыми обычными способами.
Ремонт — не всегда сложное дело. Зная несколько оригинальных приемов, можно быстро обновить интерьер и сделать стены эксклюзивными. Редакция Novate.ru предлагает подборку простых лайфхаков, с которыми справится даже неопытный в делах покраски человек. Они помогут создать стильный нестандартный дизайн на любой вкус.
1. Клетка всегда в моде
Нестандартный, но ненавязчивый, рисунок для окрашивания стены. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I
С помощью валика для покраски и обычного картона можно создать стильный узор на стене. Для этого нужно подобрать небольшой кусочек картона, одна сторона которого будет гладкой, а вторая с полосками. На гладкую сторону нужно приклеить два кусочка двухстороннего скотча: сверху и снизу. Сняв защитный слой скотча картон нужно закрепить на валике для покраски, чтобы рифленая часть оказалась сверху. После этого наклонными движениями следует покрасить стену, чтобы получились мелкие ромбики. Такой узор составит конкуренцию привычным обоям с мелким узором.
2. Необычный узор на стене
С помощью такого простого лайфхака можно создать индивидуальный интерьер в комнате. /Фото: img.aviarydecor.com
Когда хочется немного обновить интерьер, в ход можно пустить особые лайфхаки с краской на стене. Например, накрутить на валик для окрашивания стен веревку в произвольном порядке, а потом обмакнуть ее в краску. Чтобы эффект был выразительным и аккуратным, веревка должна быть потолще и поплотнее. После этого можно приступать к покраске стен. В результате на ней окажутся небольшие полоски с плетеной структурой в хаотичном порядке — необычный эффект для эксклюзивного интерьера.
Результат совмещения веревки и валика для покраски стен. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I
3. Волны на стене
Необычный способ оформления стен. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I
Силиконовую скалку для теста можно вполне успешно использовать для покраски стен. Для этого на нее с некоторым промежутком нужно надеть канцелярские резинки, чтобы они сидели плотно, а затем приступить к покраске. Движения должны быть аккуратными, ровными или немного волнистыми, горизонтальными или вертикальными, по желанию. В зависимости от этого будет меняться вид цветных волн на стене.
Полезный совет: Подобным образом на стене можно создать не только простые волны, но и ромбы, наклонные линии, квадраты. Для этого резинки нужно расположить соответствующим образом и поэкспериментировать на картоне или участке стены, который будет покрываться однотонной краской.
4. Кирпичная стена без кирпича
С этим простым лайфхаком можно получить отличный эффект. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I
Чтобы сделать стены комнаты интересными, не обязательно тратить значительные деньги. Обычно гипсовая или каменная плитка стоит недешево, как и оформление стен с ее помощью. Для тех, кто хочет сделать все красиво, но более просто и экономно, есть альтернативный вариант. Понадобится шпаклевка, малярный скотч и обычная губка. С помощью небольших полосок малярного скотча формируется силуэт кирпичной кладки. Сначала наклеиваются горизонтальные линии по всей стене, а потом короткие вертикальные в шахматном порядке. После этого стена покрывается толстым слоем шпаклевки. Чтобы сымитировать пористую структуру кирпича, используется губка, которой легким нажимом создаются неровности. Затем необходимо аккуратно убрать малярный скотч и при желании покрасить стену.
Имитация кирпичной кладки с помощью шпаклевки. /Фото: mors.in.ua
5. Уютный узор
Узор, который всегда будет напоминать о тепле и комфорте вязаных свитеров. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I
Чтобы получить оригинальный узор на стене, можно использовать узор любимого свитера, который износился или уже не нужен. Для ремонта понадобится часть рукава. Нужно обрезать ее узкую часть, предварительно надев на валик для покраски стен. Если рукав достаточно широкий, чтобы спадать с валика, то его края нужно зафиксировать с помощью канцелярской резинки. Валик с новой необычной фактурой позволит создать на стене по-настоящему уютный узор.
6. Сочетание нескольких цветов
Получить нежный неоднородный оттенок на стене позволяет простой лайфхак. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I
Иногда так сложно определиться с цветом, которым хочется украсить стены. Если выбор до невозможности труден, можно найти выход вместе с нестандартным решением. Для этого нужно налить в емкость для окрашивания сразу несколько сходных по цвету оттенков, рядом друг с другом, так, чтобы они немного смешались. После этого взять две кисточки и каждой из них набрать сразу два цвета, находящихся рядом. Затем нужно в хаотичном порядке оставлять на стене след кисточкой, держа ее строго перпендикулярно. Получится оригинальный точечный рисунок приятного неоднородного оттенка.
Смешение красок для получения необычного эффекта. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I
7. Организованные круги
Для тех, кто любит упорядоченные узоры. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I
Еще один простой способ создания узора на крашеной стене — использовать контур. При этом он не обязательно должен быть сложным. Например, обычная крышка от кастрюли, поможет создать стильный геометрический узор без особых усилий. Нужно просто аккуратно обвести крышку маркером подходящего цвета. Когда круги накладываются друг на друга, получается очень необычно.
8. Имитация камня
Узор, который достаточно просто выполнить на своих стенах. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I
Чтобы сделать на стене подобие камней, понадобится нехитрый инструментарий: ножницы или машинка для бритья, валик для покраски, который не жалко, клейкая лента непрозрачного цвета. Сначала из клейкой ленты нужно вырезать «камни» подходящего размера и формы, затем их нужно наклеить на валик, оставляя промежутки между ними. Затем следует машинкой или ножницами сделать углубления в швах между «камнями». После этого клейкая лента убирается и можно приступать к покраске.
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