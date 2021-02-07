7 народных примет про уборку

Решили собрать самые интересные приметы и суеверия. Оказывается, пыль протирать нужно тряпкой определённого цвета.





С уборкой дома связано очень много примет, о которых мы знаем ещё от бабушек. Некоторые из них уже давно устарели, и никто про них даже не вспоминает, но какие-то приметы соблюдаются до сих пор. Верить в них или нет — решать только вам. Мы решили собрать самые распространённые приметы, но всё же напоминаем, что всегда полезно руководствоваться здравым смыслом.



№ 1 Приметы про уборку и дорогу

№ 2 Приметы про веник

№ 3 Про дни недели

№ 4 Мусорные приметы

№ 5 Про пыль

№ 6 Про мытьё полов

№ 7 Про стирку

Когда уборку делать нельзя, общие правила

Нельзя подметать, мыть и пылесосить полы, а также передвигать мебель или что-то выбрасывать, пока уехавший из дома человек не добрался до места назначения. Созвонитесь, убедитесь, что всё в порядке, и только потом начинайте убирать квартиру или дом. Дело в том, что начав уборку раньше, вы таким образом можете «испортить» дорогу близким людям.Если вы принялись подметать (пылесосить) полы сразу после того, как ушёл кто-то из гостей, вы таким образом заметаете дорогу обратно. Другими словами, хотите видеть гостей в своём доме почаще, не метите пол после их ухода. А если, напротив, человек вам неприятен, и вы хотите, чтобы он больше не возвращался, можно сразу же подмести пол.Веник — предмет мистический и по старинным приметам связан с благополучием дома.Его считают символом достатка, поэтому он должен быть чистым и не облезлым. Если веник (метлу) нужно заменить, то покупать её необходимо только самостоятельно, лучше всего перед Рождеством или на растущую Луну.Покупаете новый веник? Загадайте желание. Считается, что оно обязательно сбудется.Ставьте веник ручкой вниз. Это помогает привлечь деньги, сохранить благосостояние и уберечься от беды. И ещё не забывайте, что через порог выметать мусор нельзя, так вы выметаете деньги.Согласно народным приметам можно даже составить целый календарь уборки. Если кратко, то плохие дни, в которые не рекомендуется убирать жилище: понедельник, пятница, воскресенье. В эти дни можно «вымести» деньги из дома и намести проблем. Постельное белье не советуют менять в пятницу и воскресенье.Для уборки же остаётся четыре хороших дня: вторник, среда, четверг, а лучше всего — суббота .Если верить народным приметам, то после захода солнца вообще ничего делать нельзя. Не стоит выносить и мусор — народная мудрость гласит, что это приводит к ссорам и неудачам. Ну и также есть мнение, что если выкидывать мусор в тёмное время суток, денег в доме не будет, такая версия совпадает и с версией фэн-шуй. Также можно стать предметом сплетен соседей. Действительно, что это вы там ночью понесли на помойку?С давних времён считается, что если делать дома влажную уборку красной тряпкой, можно притянуть деньги. Предки верили, что красная ткань работает, как денежный магнит, и если вытирать пыль тряпкой правильного цвета, это будет способствовать удаче во всех делах и материальному благополучию. Только не вытирайте пыль старыми полотенцами, майками или футболками, старые вещи как раз удачу отпугивают. Лучше купить салфетку или губку в любом супермаркете.Как мы уже поняли, полы после заката мыть нельзя. И что касается тряпки, то лучше покупать новую, а не использовать для уборки полов старые футболки, майки, пижамы и другие вещи, которые вы собирались выкидывать. Делать из них тряпочки — означает уменьшать материальный достаток в доме. Нельзя мыть полы и старым полотенцем, в этом случае примета предвещает скандалы, одиночество и измены.Мыть пол нужно от порога, а не к порогу, чтобы не выметать из дома добро.Раньше верили, что не стоит мыть полы в чужом доме. Это плохо и для того, кто моет, и для самих жильцов. Даже если вытереть небольшое пятнышко с чужого пола, можно подхватить себе болезни и неприятности жильцов. С другой стороны хозяева дома тоже потеряют защитную энергию, так что пусть лучше моют сами.Самым удачным днём для стирки наши предки считали среду. Опять же, не стирали в тёмное время, по важным праздникам и на Новый год. Плохой приметой считалось стирать в мае одеяла, верный способ «вымыть» из дома члена семьи. Сушить белье ночью при луне тоже было запрещено. Считалось, что одежда, высушенная под лунным светом, будет притягивать болезни и неудачи, зато высушенная на солнце, наоборот, будет греть и исцелять душу и тело.Поздно вечером или ночью, после заката солнца — не будет достатка в доме. Кстати, неплохой повод отдохнуть после работы, не испытывая угрызений совести.После смотрин невесты или жениха — свадьба может не состояться.В церковные праздники, в любой религиозной традиции есть свои запрещенные для уборок дни.Во время приготовления пищи. Считается, что если делать уборку в доме параллельно с приготовлением еды, её не будет хватать.