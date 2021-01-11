Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили10 января, 18:00
    Безусловно, его ждала такая же участь , как и Якова Блюмкина, поэтому умный армянин правильно сделал, что сбежал от п...Как НКВД ликвидир...
  • Константин Самарин10 января, 14:38
    Главная причина вовсе не в заметности. Просто охра- самый дешевый пигмент. По этой-же причине, и большенство домов...Почему в Советско...
  • Ирина Мельникова10 января, 7:43
    Уважаемый автор, а где же творог?Лично я начинаю свой день с творога с простоквашей, добавляю лесные ягоды своего сбо...Идеальный завтрак...

10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

Есть один способ изучения английского, который любят все без исключения, — просмотр фильмов в оригинале. У сериалов в этом смысле плюсов больше по сравнению с кинофильмами: простые диалоги, живой язык, небольшая продолжительность, и от серии к серии вы постепенно привыкаете к голосам героев.

Чтобы вам было легче сделать выбор, мы составили список самых подходящих для изучения языка ситкомов в зависимости от уровня ваших знаний.

Сериалы для начинающих


Экстра


10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

Это первое, что вы обязательно должны посмотреть. «Экстра» — серия британских обучающих иностранным языкам ситкомов. Всего было выпущено 4 части: английская, французская, испанская и немецкая. Сюжеты здесь простые и доступные, фразы легко можно осознать и повторить, герои говорят нарочито медленно и четко. Все понятно, а если нет — то всегда есть субтитры.

Свинка Пеппа


Peppa Pig

10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

Да, не смейтесь, но просмотр этого детского мультсериала на английском языке действительно будет полезным. Он состоит из коротких серий по 5 минут, где рассказывается о жизни четырехлетней Пеппы. Лексика и сюжеты максимально просты для понимания, так что не пожалейте пяти минут своего дня на маленькую Пеппу!

Сериалы для базового среднего уровня


Альф


10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

Помните знаменитого Альфа с планеты Мелмак из нашего детства?
Благодаря этому сериалу вы начнете приучать себя слушать естественную речь, а также пополните словарный запас повседневной американской лексикой и типичными разговорными фразами. К тому же «Альф» — это позитивное настроение и отлично проведенное время.

Отбросы


Misfits

10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

Довольно адекватный и простой для понимания фильм. Сериал даст вам возможность услышать несколько типичных английских акцентов и научиться просто виртуозно сквернословить на английском.

Хор


Glee

10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

Все мы знаем, что музыка — это бесценный помощник в изучении иностранных языков. В сериале «Хор» многие диалоги переходят в песни, которые гораздо легче воспринимать.

Сериалы для основного среднего уровня


Друзья


Friends

10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

Этот сериал практически весь состоит из диалогов на повседневные темы молодежи. Каждый диалог так и пестрит идиомами, пословицами, сленговыми выражениями и самой разнообразной лексикой. Обязательно прислушайтесь к тому, как американцы сокращают предложения, играют с интонацией, строят вопросы и отвечают на них. Кроме того, монологи и диалоги героев разбавляются паузами с закадровым смехом, в результате больше времени остается на мысленный перевод фраз.

Остаться в живых


Lost

10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

«Остаться в живых» — это настоящий феномен на телевидении XXI века. И его стоит увидеть в оригинале. Сериал изобилует всевозможными спецэффектами и зрелищными сценами, по которым вполне можно догадаться о том, что вы не уловили из разговоров героев. К тому же тут можно услышать речь с различными акцентами — актеры имеют разное происхождение, — что делает язык фильма очень богатым.

Сериалы для продвинутого уровня


Доктор Хаус


House, M.D.

10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

Просмотр сериала о гениальном докторе вряд ли пригодится будущим врачам, желающим продолжить свою карьеру где-нибудь за пределами родины. Однако будет однозначно полезен тем, кто хочет пополнить свою копилку вариантами искрометных шуточек в стиле знаменитого мизантропа. Кроме того, от сезона к сезону темы сериала выходят далеко за рамки чистой медицины, так что набор полезных словечек на тему «Я и страдания моей души» вы получите в полном объеме.

Секс в большом городе

Sex and the City

10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

Речь героинь довольно проста по структуре, напрочь лишена сложных терминов, требующих повышенной концентрации, зато изобилует фразовыми глаголами. Их значения обычно бывает трудно запомнить в отрыве от контекста, но, когда их произносит Саманта, экспрессивно рассказывая о своем очередном поклоннике, не понять смысл просто невозможно.

Игра престолов

Game of Thrones

10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

С сериалом «Игра престолов» ученики с продвинутым уровнем смогут пополнить свой словарный запас и потренировать использование сослагательного наклонения. Это фильм на историческую тему с довольно трудным уровнем лексики. По-видимому, это рубеж, к которому надо стремиться в понимании.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх