10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

Есть один способ изучения английского, который любят все без исключения, — просмотр фильмов в оригинале. У сериалов в этом смысле плюсов больше по сравнению с кинофильмами: простые диалоги, живой язык, небольшая продолжительность, и от серии к серии вы постепенно привыкаете к голосам героев.



Чтобы вам было легче сделать выбор, мы составили список самых подходящих для изучения языка ситкомов в зависимости от уровня ваших знаний.



Сериалы для начинающих

Экстра

Свинка Пеппа

Сериалы для базового среднего уровня

Альф

Отбросы

Хор

Сериалы для основного среднего уровня

Друзья

Остаться в живых

Сериалы для продвинутого уровня

Доктор Хаус