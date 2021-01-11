10 шикарных сериалов для тех, кто учит английский

Есть один способ изучения английского, который любят все без исключения, — просмотр фильмов в оригинале. У сериалов в этом смысле плюсов больше по сравнению с кинофильмами: простые диалоги, живой язык, небольшая продолжительность, и от серии к серии вы постепенно привыкаете к голосам героев.
Чтобы вам было легче сделать выбор, мы составили список самых подходящих для изучения языка ситкомов в зависимости от уровня ваших знаний.
Сериалы для начинающих
Экстра
Это первое, что вы обязательно должны посмотреть. «Экстра» — серия британских обучающих иностранным языкам ситкомов. Всего было выпущено 4 части: английская, французская, испанская и немецкая. Сюжеты здесь простые и доступные, фразы легко можно осознать и повторить, герои говорят нарочито медленно и четко. Все понятно, а если нет — то всегда есть субтитры.
Свинка Пеппа
Peppa Pig
Да, не смейтесь, но просмотр этого детского мультсериала на английском языке действительно будет полезным. Он состоит из коротких серий по 5 минут, где рассказывается о жизни четырехлетней Пеппы. Лексика и сюжеты максимально просты для понимания, так что не пожалейте пяти минут своего дня на маленькую Пеппу!
Сериалы для базового среднего уровня
Альф
Помните знаменитого Альфа с планеты Мелмак из нашего детства? Благодаря этому сериалу вы начнете приучать себя слушать естественную речь, а также пополните словарный запас повседневной американской лексикой и типичными разговорными фразами. К тому же «Альф» — это позитивное настроение и отлично проведенное время.
Отбросы
Misfits
Довольно адекватный и простой для понимания фильм. Сериал даст вам возможность услышать несколько типичных английских акцентов и научиться просто виртуозно сквернословить на английском.
Хор
Glee
Все мы знаем, что музыка — это бесценный помощник в изучении иностранных языков. В сериале «Хор» многие диалоги переходят в песни, которые гораздо легче воспринимать.
Сериалы для основного среднего уровня
Друзья
Friends
Этот сериал практически весь состоит из диалогов на повседневные темы молодежи. Каждый диалог так и пестрит идиомами, пословицами, сленговыми выражениями и самой разнообразной лексикой. Обязательно прислушайтесь к тому, как американцы сокращают предложения, играют с интонацией, строят вопросы и отвечают на них. Кроме того, монологи и диалоги героев разбавляются паузами с закадровым смехом, в результате больше времени остается на мысленный перевод фраз.
Остаться в живых
Lost
«Остаться в живых» — это настоящий феномен на телевидении XXI века. И его стоит увидеть в оригинале. Сериал изобилует всевозможными спецэффектами и зрелищными сценами, по которым вполне можно догадаться о том, что вы не уловили из разговоров героев. К тому же тут можно услышать речь с различными акцентами — актеры имеют разное происхождение, — что делает язык фильма очень богатым.
Сериалы для продвинутого уровня
Доктор Хаус
House, M.D.
Просмотр сериала о гениальном докторе вряд ли пригодится будущим врачам, желающим продолжить свою карьеру где-нибудь за пределами родины. Однако будет однозначно полезен тем, кто хочет пополнить свою копилку вариантами искрометных шуточек в стиле знаменитого мизантропа. Кроме того, от сезона к сезону темы сериала выходят далеко за рамки чистой медицины, так что набор полезных словечек на тему «Я и страдания моей души» вы получите в полном объеме.
Секс в большом городе
Sex and the City
Речь героинь довольно проста по структуре, напрочь лишена сложных терминов, требующих повышенной концентрации, зато изобилует фразовыми глаголами. Их значения обычно бывает трудно запомнить в отрыве от контекста, но, когда их произносит Саманта, экспрессивно рассказывая о своем очередном поклоннике, не понять смысл просто невозможно.
Игра престолов
Game of Thrones
С сериалом «Игра престолов» ученики с продвинутым уровнем смогут пополнить свой словарный запас и потренировать использование сослагательного наклонения. Это фильм на историческую тему с довольно трудным уровнем лексики. По-видимому, это рубеж, к которому надо стремиться в понимании.
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