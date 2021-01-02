Жириновский на картине Иеронима Босха и другие двойники современных звёзд

Ни для кого не секрет, что у знаменитых людей современности целая масса двойников и подражателей, которые всеми силами стараются быть на них похожими. Но и это ещё не всё, ведь многие звёзды, как оказалось, существовали ещё задолго до своего рождения, и ярким свидетельством тому является живопись и скульптура различных стран мира. Вашему вниманию – десятка знаменитостей, двойники которых существовали в различные исторические периоды.
1. Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро и Варфоломей. \ Фото: google.com.
Варфоломей – художник, который родился в Силезии, и который работал при дворе сразу нескольких известных правителей Австрии – Карле I, Сигизмунде III и Фердинанде II. Помимо своей работы во дворце, он также любил подрабатывать, беря заказы на стороне. И его картина, изображающая Иоанна Фогта, помещика из Вроцлава, является ярким тому примером.
Историки утверждают, что, когда пришло время платить, Фогт весьма разочаровал художника и с насмешливой интонацией поинтересовался, знает ли тот, к кому обращается. Очевидно, что за эту картину Варфоломей так и не получил средств.
А вот сходство помещика с Робертом Де Ниро, не только в плане черт лица, но и даже известной родинки актера, обсуждают и по сей день. Историки говорят о том, что Фогт имел итальянскую кровь. Кроме того, Роберта пригласили в Национальный музей Вроцлава, чтобы он смог увидеть портрет в живую. Но, очевидно, у звездного актера нашлись дела поважнее, и он не приехал.
2. Эминем
Эминем и Александр Север. \ Фото: yandex.ua.
Многие посетители Лувра были весьма удивлены, когда обнаружили среди прочих скульптур и предметов искусства самый что ни на есть настоящий портрет Энимена, представленный шедевром античной культуры. Впрочем, на самом деле он не изображает талантливого певца: эта работа – отображение римского императора Александра Севера, которая была найдена в коллекции Папы Пия VI.
Схожесть этих людей не только во внешнем виде. Однажды рэпер признался в том, что является верующим человеком, и частенько молится, что довольно необычно для представителя его профессии. А правление этого императора считается едва ли не единственным за всю историю Рима, когда христианство практически не притеснялось.
Так же, как и его современник, Север участвовал в так называемых «батлах». Однажды один писец по имени Африканус посвятил свои тексты правителю. В ответ на это Север ответил ему цитатами из раннехристианских текстов.
Основными противниками правителя были персы, которые дали ему прозвище «снежный». В 235 году Север был убил собственными легионерами, которые заявили о потере доверия к нему. Однако несколько лет спустя император числился едва ли не божеством, на одном уровне с Эминемом и его звёздной популярностью.
3. Владимир Жириновский
Владимир Жириновский и картина Иеронима Босха. \ Фото: twitter.com.
Иеронима Босха знают не только как самого выдающегося и талантливого художника, но и как мастера удивительных предсказаний. Так, на одной из его картин под названием «Несение креста» присутствует весьма колоритный персонаж. Современники отметили, что Босху удалось досконально и пугающе точно отобразить российского политика Жириновского почти что за пять сотен лет до его рождения.
Предсказание Босха заключалось не только в том, что его герой удивительно похож на своего современника, а и в том, что этого персонажа художник изобразил в роли так называемого фарисея. А, как известно, они представляли собой вечных оппозиционеров. Однако на картине этот персонаж удивительно молчалив, что является единственным несовпадением с его реальным протеже.
4. Киану Ривз
Киану Ривз и Поль Моне. \ Фото: facebook.com.
Многие фанаты фильма «Матрица» шутят о том, что, вероятно, её придумали ещё в XIX веке, ведь другого объяснения, как Киану Ривз смог появиться на этом полотне, нет и по сей день. Картина была написана известным иллюстратором и художником Луи-Морисом Буте де Монвелем в 1875 году, и изображала талантливого и гениального Поля Моне, в котором современники и усмотрели черты актёра.
На внешности их схожесть не заканчивалась. Моне играл Шекспира в пьесе «Макбет», в то время как актер снялся в фильме «Много шума из ничего», где сыграл Дон Жуана. Ривз известен также своими навыками игры на бас-гитаре, а Моне в свою очередь был преподавателем в консерватории в городе Париж. Художник заполучил орден Почетного легиона, а Ривз – известную звезду на Аллее славы в Голливуде.
Кроме того, на шоу Джимми Фэллона, где Киану продемонстрировали этот портрет, он признал, что действительно какое-то сходство между ними имеет место быть.
5. Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж и Себастьян де Морра. \ Фото: ok.ru.
На своей картине Диего Веласкес изобразил человека по имени Себастьян де Морра, который трудился шутом при дворе Фердинанда Австрийского, Филиппа IV и принца из Габсбурга Бальтазара Карлоса.
Карлики-шуты в то время являлись обязательным атрибутом правителей Испании, к примеру, у Филиппа IV их количество превышало сотню. Впрочем, Себастьян был исключительным. Он обладал острым, подвешенным языком, любил иронию и сарказм, не был обделён умом, а также, несмотря на свой крошечный рост и странное телосложение, мог похвастаться невероятными сексуальными похождениями. При дворе его считали самым настоящим Казановой, а многие девушки находили его красавцем. А потому не удивительно, что современники сравнивают Себастьяна с Питером в роли Тириона Ланнистера из Игры Престолов.
6. Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне и фреска Рафаэля Санти. \ Фото: pinterest.com.
На фреске «Добродетели и Закон», которую создал известный Рафаэль Санти в Апостольском дворце в городе Ватикан, и которая была по сути последней его фреской, можно увидеть, как Папа Григорий IX утверждает так называемый Декрет Грациана. Если присмотреться, то на ней можно увидеть весьма колоритного персонажа – мужчину в красном, который поразительно похож на Сильвестра Сталлоне.
Не известно точно, какие указы в этот момент принимал Папа, однако он был известен как главный лидер и основатель Инквизиции. Кроме того, он ужасно не любил черных кошек, и даже смог объявить их порождениями Сатаны, из-за чего их массово истребляли, благодаря чему и появилась эпидемия чумы, которую переносили крысы.
Эмоции мужчины на фреске похожи на неодобрение действий Папы, и ни для кого не секрет, что такой правильный и стойкий человек, как Сильвестр, явно бы не одобрил такие поступки, в частности.
7. Арнольд Шварценеггер
Железный Арни и Лоренцо Медичи. \ Фото: uffizi.it.
Глядя на портрет Лоренцо Медичи, охотно представляется, как он требует у любого прохожего одежду, ботинки и его мотоцикл, как это сделал Арни в «Терминаторе». Помимо внешнего сходства, род деятельности этого человека весьма близок его современнику. Лоренцо также увлекался искусством, в частности он писал хорошие стихи, выступал в качестве республиканца, а также был, по сути, «губернатором» Флоренции и любимцем публики. Он жил яркой, светской жизнью, любил занимать много денег, которые тратил на женщин, вкусную выпивку и дорогие дома.
Впрочем, такое поведение не повлияло на любовь народа к Медичи. Лоренцо был не только жуиром, но и занимался покровительством искусства и науки, а также представлял собой мудрого и разумного правителя, принимающего исключительные решения на благо общества. А ещё он обожал устраивать помпезные, шумные рыцарские турниры. И, вероятно, если бы его не застигла подагра, он бы, подобно Арни, стал бы местным «Мистером Олимпия».
8. Марк Цукенберг
Марк Цукенберг и Филипп IV. \ Фото: myseldon.com.
Иногда фотографии современных людей на Фейсбуке выглядят так, будто бы они прямо сейчас могли бы сойти за королей, однако в жизни, за пределами сети, они, что называется, ни рыба, ни мясо. В случае с Филиппом IV было точно так же. На картинах он действительно представал королём Испании, однако на деле далеко не соответствовал этому образу. Филиппа частенько называли блудным сыном, безрассудным и глупым, у которого не было ни достаточного ума, ни навыков управления государством.
На престол он взошел в возрасте шестнадцати лет, однако даже не собирался править. Всю власть он передал своему любимчику и фавориту, первому министру Гаспару де Гусману-и-Пиментелю, после чего отправился развлекаться. Правление графа Гаспара Оливареса не вызывало особого восторга у его соотечественников. К примеру, он был ярым приверженцем морали, а потому организовал так называемую моральную полицию и стремился запретить проституцию.
А вот в плане внешней политики чета Оливареса и Филиппа совершенно не справлялась с задачами. Во время их правления они, по сути, добились того, что Каталония и Португалия перестали иметь дружеские отношения с Испанией, Андалусия и Палермо открыто выступали против их власти, а Неаполь и Милан выказывали открытую антипатию. Стоит отметить, что именно в этот период испанская корона потеряла большую часть своего нажитого за века влияния в Европе, а также практически была разорена.
В общем, по сути единственное, что объединяет горе-короля и Марка Цукенберга – так это их внешность. Ведь Марк в довольно юном возрасте сосредоточил в своих руках достаточно много власти. Впрочем, не обошлось и без ошибок, ведь сегодня его активно критикуют за его весьма странную позицию и огромные растраты компании.
9. Майкл Сера
Майкл Сера и женщина с картины Игнасио Сулоаги. \ Фото: ballogart.ru.
Игнасио Сулоага, известный художник из Испании, называл себя приверженцем традиционного стиля живописи, а также был ретроградом. После того, как к нему пришел успех, он смог купить небольшой замок в Кастилии, где установил свои порядки и буквально поддерживал режим времен Гражданской войны, т.е. делал всё возможное, чтобы сопротивляться прогрессу и любым изменениям.
А потому не удивительно, что его картины тоже пропитаны ностальгией по той старой Испании, которая была раньше. Дома и природные элементы отображали дух времени Испании, а также Сулоага любил рисовать женщин в традиционных, национальных костюмах, крестьян и любителей корриды. Последнее – особенно сильно, ведь, пока Игнасио жил в Севилье, он некоторое время тоже был тореро.
От своей любимой классики он отошел только единожды, когда нарисовал портрет Доньи Кармен Арконада, где изобразил женщину в красном платье, что удивительно похожа на актера-современника Майкла Серу, известного по роли в фильме «Скотт Пилигрим против всех».
10. Майкл Джексон
Майкл Джексон и Барент Фабрициус. \ Фото: 9gag.com.
Многие полагают, что художник из Голландии по имени Барент Фабрициус на самом деле был учеником известного Рембрандта, однако это не было установлено наверняка. Единственное, что известно точно – так это то, что он был своей самой любимой моделью, и нарисовал множество автопортретов. Он частенько писал эти картины, изображая себя простым пастырем, а иногда и вовсе Иоанном Евангелистом.
Одна из картин, которая была нарисована в 1650 году, носит название «Автопортрет в большой шляпе», которая мало того, что невероятно похожа на музыкальную звезду после кучи пластических операций, так ещё и практически один в один повторяет один из образов Джексона. Кроме того, его фанаты знают, как сильно Майкл любил шляпы, а потому картину, по сути, стали называть «Автопортрет в образе Майкла Джексона».
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