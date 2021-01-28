Как образцово-отвратительный роман, написанный в шутку, стал в Америке бестселлером

В США в 1969 году в эфире популярного ток-шоу произошел забавный случай. Ведущий вызвал в студию некую Пенелопу Эш – автора нашумевшего бестселлера «Незнакомка пришла нaгoй», однако вместо молодой дамы перед камерами появилась вереница хмурых мужчин. Оказалось, что роман, считающийся открытием года, написала группа журналистов, чтобы доказать: вкусы читателей настолько испорчены, что они «проглотят» любое низкопробное чтиво, если там есть достаточно эротических сцен.
Идея произвести смелый литературный эксперимент родилась на вечеринке. Колумнист ежедневной американской газеты Newsday Майк МакГрэди решил показать наглядно, насколько деградировали читатели и критики. Для этого он привлек два десятка своих коллег-журналистов. В списке «соавторов», кстати, были и очень известные на тот момент времени имена. МакГрэди придумал общую канву сюжета и поручил новоявленным писателям создать по главе. Роман таким образом получился в разных стилях. «Вводные» были просты: как можно больше литературных штампов, стандартных, набивших оскомину сюжетных ходов, низкопробных эпитетов и тому подобного «мусора», однако побольше постельных сцен и сальных подробностей.
То, что в результате появилось на свет, можно было показывать молодым литераторам с пометкой «так нельзя писать». Если у коллег случайно выходили удачные места, оригинальные повороты сюжета или попадались неизбитые эпитеты, «руководитель проекта» их нещадно вымарывал, оставляя только проверено-низкопробное чтиво. Однако любовных сцен, как и было задумано, оказалось в избытке. Сюжет можно вкратце изложить так: супруги Джилли и Билли Блейки работают на радио. Внешне они – идеальная пара, но однажды жена узнает, что муж ей изменяет, и тоже решается пуститься «во все тяжкие». Именно эти ее романтическо-эротические похождения и создают дальше основную линию романа. Книга полна личных трагедий, ссор и разводов, есть там даже одно убийство и любовная сцена в инвалидной коляске.
Группа авторов, создавшая роман – литературную шутку
Книга вышла в свет в 1969 году под авторством Пенелопы Эш. Роль домохозяйки-писательницы, решившей от скуки написать эротический роман, исполнила родственница МакГрэди. Она опубликовала свое «творение» и затем охотно общалась с журналистами, рассказывая, как ей удалось создать этот «шедевр». Надо сказать, что интерес к молодому автору был огромным, ведь книга побила рекорды популярности. Яркая обложка с полуобнаженной девушкой, необычное название и реклама сделали свое дело – книгу раскупали как горячие пирожки. «Незнакомка…» заняла третье место в списке самых продаваемых книг того года (хорошо, хоть не обошла «Крестного отца» Марио Пьюзо). Так что литературный эксперимент можно было считать вполне успешным – поразительно дурной роман публика действительно «проглотила». Критики тоже не разочаровали: они отметили в обзорах, что книга «остроумна, написана со вкусом и дает возможность по–новому взглянуть на взаимоотношения мужчин и женщин».
Кадр из фильма по мотивам книги «Naked Came the Stranger»
Группа авторов, убедившись в полном успехе своей смелой шутки, решила открыть миру истинное лицо этого произведения. На очередное телешоу, пригласившее Пенелопу Эш, они явились все вместе и рассказали, из каких соображений книга получилось именно такой. Можно было бы ожидать, что обиженные читатели, которых обвинили в отсутствии вкуса, постараются забыть о книге, однако нет. После признания было продано еще больше экземпляров «Незнакомки…». Дальше - больше, в 1975 году «бестселлер» экранизировали. Получился «фильм для взрослых», полный смелых эротических сцен. Он стал «широко известен в узких кругах». Но даже это еще не конец триумфального шествия романа-ахинеи. В 2011 году был произведен ремастеринг фильма (восстановление). Обновленная версия вышла на DVD и даже лимитировано демонстрировалась в кинотеатрах. Кстати, с точки зрения финансов, проект получился очень выгодным, авторы достаточно получили за свою шуточную работу. Их, кстати, долго затем уговаривали написать продолжение.
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