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Не просто палатка: во сколько обходится чум оленеводов и как много им требуется шкур


Не просто палатка: во сколько обходится чум оленеводов и как много им требуется шкур

Чум оленеводов – это отнюдь не гора палок, небрежно накрытых шкурами оленей. При кажущейся простоте чум – это достаточно сложная постройка, которую не сможет просто так возвести неподготовленный человек. И как это часто бывает, рядом со словом «сложно» нередко стоит слово «дорого». Отсюда возникает вопрос: если конвертировать шкуры оленей в «кровные», как много будет стоить чум? Без преувеличения будет сказано, что у оленеводов в этом отношении своя «ипотека».

Чум - отнюдь не простой шалаш. /Фото: Twitter.

Чум - отнюдь не простой шалаш. /Фото: Twitter.

 

Чум оленеводов – сложная постройка, а не шалаш из кучи шкур и палок, сваленных в одно место. На строительство среднего чума для молодой семьи у оленеводов уходит порядка 40 длинных и толстых деревянных жердей, а также шкуры, снятые с 80 забитых оленей. На строительство большого чума для крупной семьи нужно будет забить еще больше зверей. При этом важно понимать, что стадо в 200 оленей дает в год приплод около 40 голов. Таким образом, строительство среднего чума требует не менее 2 лет напряженной работы.
Весьма сложная постройка. /Фото: basov-chukotka.livejournal.com.

Весьма сложная постройка. /Фото: basov-chukotka.livejournal.com.

 

В действительности же на создание жилища оленеводы тратят куда больше временим. Так как забить 40 и уж тем более 80 голов единовременно – невозможно, с таким подходом просто изведешь собственное стадо.
Кроме того, часть шкур идет на ремонт и изготовление одежды, обуви и подстилок. Сегодня многие оленеводы при строительстве чума могут временно использовать промышленные материалы вроде брезента для затыкания тех дыр в конструкции, на покрытие которых шкур пока не хватает.
Шкуры на чум заготавливаются всей семьей не один год. /Фото: livejournal.com.

Шкуры на чум заготавливаются всей семьей не один год. /Фото: livejournal.com.

 

Жилище оленеводов собирается и разбирается подобно конструктору. В этом его огромное преимущество. Собирать чум приходится в одном из двух вариантов в зависимости от сезона. Стены зимнего чума толще, чем стены летнего. А значит на первый всегда уходит чуть больше шкур. И здесь мы медленно подходим к стоимости такой «палатки». Итак, одна выделанная оленья шкура в розничной торговле оценивается в сумму около 20 тысяч российских рублей. Если покупать напрямую у оленеводов, то цена чаще всего падает в два раза. Так что средний чум стоит не менее 800 тысяч рублей, а при учете того, что нужны еще жерди и металлическая печка для обогрева, цена поднимается до 1 млн рублей.
Средненькая выделанная шкура - порядка 10 тысяч рублей с рук оленевода. /Фото: u-96.livejournal.com.

Средненькая выделанная шкура - порядка 10 тысяч рублей с рук оленевода. /Фото: u-96.livejournal.com.

 

Много это или мало? Конечно, это далеко не ипотека в Москве. Но однокомнатная квартира в ПГТ в ямальской глубинке сегодня стоит почти столько же. А учитывая, что чум – это своего рода шалаш, то для «цивилизованного» человека «палатка» оленеводов выглядит крайне дорогой.

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Не просто палатка: во сколько обходится чум оленеводов и как много им требуется шкур

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