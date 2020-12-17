Как правильно повесить гирлянду

С помощью этой техники вы сможете запросто повесить любую гирлянду.





Шаг 1: На видном месте

Шаг 2: Выберите стиль

3: Немного математики

Шаг 4: Соберите инструмент







Шаг 5: Большой клубок

Шаг 6: Начинайте вешать

Следующий уровень

Подсвеченные фигуры

Деревья

Войдите в комнату и заметьте, где в первую очередь остановился ваш взгляд? Именно здесь и нужно вешать гирлянду. Скорее всего, это будет елка, но также гирлянды можно повесить и на окна, украсить перила, книжную или каминную полку.Лампочки тоже бывают разные: разноцветные, с украшениями, однотонные, теплого желтого оттенка или белые светодиоды на батарейках. Если стиль дома классический, — вам больше подойдут разноцветные лампочки, предпочитаете минимализм, эко стиль или скандинавский дизайн — выбирайте лампочки одного, белого цвета.Профессиональное правило: на елку высотой около 2 метров понадобится минимум 500 лампочек (их количество всегда указывается на упаковке). Затем прибавляйте по 100 лампочек на каждые 30 см. Учитывайте ширину елки. Чем она объемнее, тем больше понадобится огоньков.Обязательно нужна стремянка, а не стул и не табурет. Прежде, чем наматывать гирлянду на ветки, проверьте ее исправность, чтобы не было жаль усилий, потраченных впустую. Запаситесь парой удлинителей. Несмотря на то, что у большинства гирлянд предусмотрена возможность присоединения друг с другом, не стоит вставлять больше 500 огоньков в один сетевой провод.Будьте аккуратнее: около 15000 различных несчастных случаев случается ежегодно еще во время подготовки к Новому году!Звучит странно, но если вы не желаете, чтобы гирлянда путалась, сверните ее в большой клубок прежде, чем развешивать. Начинайте сматывать с той части, которая не вставляется в розетку. Это даст возможность держать гирлянду в одной руке, и развешивать другой.Зажгите огоньки, чтобы видеть где-какой, и, начав с верхушки, просто получайте удовольствие от процесса. Если дерево стоит в углу, вешайте гирлянду горизонтально зиг-загом, от одной стороны к другой, пока не дойдете до низа. Если елка размещена напротив окна, накручивайте спиралью, сверху-вниз по кругу. Если вам нравятся вертикальные линии — никто не против, но имейте в виду, что огоньки в этом случае будут располагаться выше от пола. Чтобы создать эффект 3D, закрутите гирлянду диагональю, чуть ближе к стволу. В любом случае будет красиво, нет никаких условий: так правильно, а так — нет. Все только так, как вам захочется.Перемешайте гирлянды друг с другом. Сначала закрутите белые огоньки, а затем — разноцветные, только в другом направлении. Помните, какие повесили в последнюю очередь. Именно с них потом нужно будет начинать снимать гирлянду после праздников.Из светодиодной гирлянды на батарейках можно сделать светящиеся фигуры для дома или улицы. Возьмите железные вешалки из химчистки. С помощью плоскогубцев и кусачек придайте им какую-нибудь форму, например, форму звезды. Затем намотайте на эту железную основу гирлянду и прикрепите к дереву, приставьте к книжной полке или подвесьте к потолку.Чтобы обернуть ветки деревьев, используйте большой клубок (Шаг 5). Туго оберните ветки начиная с нижней части ствола и двигаясь вверх, к каждой ветке. Не старайтесь обматывать каждую ветку, если это трудно и неудобно. Когда будет темно, вы увидите только те части, которые подсветили.