На каких машинах принимали парад Победы в разные годы

Главное мероприятие, с которым ассоциируется День Победы в России — это, конечно же, парад на Красной площади. Кто-то его любит за начальную «пехотную» часть, кто-то за огромную колонну техники. А я сегодня хотел бы обратить внимание немножко под другим углом и посмотреть на самые «гражданские» машины парада, насколько это только возможно. А именно на кабриолеты, на которых ездят те, кто этот парад принимают. Давайте посмотрим в какие годы на каких машинах это делали. Фотографии и текст kronos



Начнём не с 1945-го и даже не с 1946-го, а с 1953-го года. Именно тогда настоящих коней заменили кони железные — автомобили ЗиС-110Б В 1961 году честь принимать парад перешла к кабриолетам ЗиЛ-111В. Прослужили они в этой почётной роли до 1971 года. В 1972 году другой «парадный» ЗиЛ модели 111Д парад так и не принял. зато машины этой модели встречали космонавтов с 1964 по 1970 годы. Согласитесь, не менее почётная и достойная роль. Ну а парадным в 1972 году стал ЗиЛ-117В, проработавший в Москве до 1980 года. А потом с 1981 до 2009 эти машины работали в Северной столице. А в Москве с 1981 до 2009 года работали ЗиЛ-41044 (они же ЗиЛ-115В по заводскому индексу) Как видите, парадные кабриолеты становились всё более «квадратными», а в 2010 году сменили цвет на чёрный в лице модели ЗиЛ-41041 (заводской индекс ГАЗ-СП45, т.к. специалисты Горьковского завода также принимали участие в разработке) Но вот приходит 2019 год и постепенному «оквадрачиванию» машин приходит конец, равно как и конец эпохе ЗиЛов как парадных кабриолетов.

Теперь принимает парад новинка — Aurus. Всё также чёрный, но намного более гладкий в плане форм. Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: