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10 рейтинговых фильмов, которые основаны на реальных событиях


10 рейтинговых фильмов, которые основаны на реальных событиях

Фильмы, в основе которых лежат события, когда-то происходившие в действительности, способны заинтересовать зрителя и сделать его практически очевидцем. Правда, далеко не каждому режиссёру удается передать чувства людей, которым довелось пережить серьёзные испытания или передать атмосферу того времени. В нашем сегодняшнем обзоре – наиболее интересные фильмы, основанные на реальных событиях.

«Список Шиндлера»


Кадр из фильма «Список Шиндлера». / Фото: www.alltop10.org

Кадр из фильма «Список Шиндлера». / Фото: www.alltop10.org

 

Фильм Стивена Спилберга был снят по роману Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера», написанному на основе воспоминаний еврейского мужчины. История о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, спасшем 1200 евреев, заставляет восхищаться подвигом человека, выбравшего своим уделом спасение чужих жизней. Вместе с тем Стивен Спилберг заставляет своего зрителя увидеть и пережить вместе с героями все ужасы войны вообще и Холокоста в частности.

«1+1»


Кадр из фильма «1+1». / Фото: www.fwweekly.com

Кадр из фильма «1+1». / Фото: www.fwweekly.com

 

Картина французских кинематографистов рассказывает об удачливом бизнесмене Филиппе Поццо ди Борго, который был парализован в результате крушения параплана в 1993 году. При этом сам герой стал главным консультантом фильма и настоял на том, чтобы его история на экране была воплощена в жанре комедии, а не драмы.
Рассказ о том, как смогли найти общий язык парализованный инвалид и его чернокожий помощник с криминальным прошлым, заставляет сопереживать и одновременно смеяться до слёз.

Сериал «Сигнал»


Кадр из сериала «Сигнал». / Фото: www.simkl.net

Кадр из сериала «Сигнал». / Фото: www.simkl.net

 

Южнокорейский многосерийный фильм стал интерпретацией режиссёров на тему нераскрытых серийных убийств, произошедших в Хвасоне с 1986 по 1991 год. Здесь мистика переплетается с реальностью, а захватывающий сюжет и великолепная игра актёров не отпускают на протяжении всего времени, пока идёт сериал. Стоит вспомнить, что по этому делу в разное время подозреваемыми проходили больше 21 тысячи человек, а настоящий убийца 10 женщин так и не был найден.

«Игры разума»


Кадр из фильма «Игры разума». / Фото: www.tokkoro.com

Кадр из фильма «Игры разума». / Фото: www.tokkoro.com

 

Вольный пересказ жизни американского математика Джона Форбса Нэша заставляет зрителя прожить вместе с учёным путь от славы к греховному падению, от гениальности к сумасшествию, а затем и к возвращению к нормальной жизни. Рон Ховард снял фильм, который учит не сдаваться и видеть перспективы даже тогда, когда невозможно понять, где заканчивается реальность и начинается сумасшествие.

Телефильм «Приключение в пространстве и времени»


Кадр из фильма «Приключение в пространстве и времени». / Фото: www.newfilms.tv

Кадр из фильма «Приключение в пространстве и времени». / Фото: www.newfilms.tv

 

В своё время сериал «Доктор Кто» был культовым, а во время его съёмок происходило множество труднообъяснимых, почти мистических событий. В «Приключениях в пространстве и времени» режиссёр Терри МакДонаф и сценарист Марк Гейтисс постарались рассказать о том, как создавался культовый сериал. История, кажется, вышла не менее увлекательной, чем сам «Доктор Кто».

«Пианист»


Кадр из фильма «Пианист». / Фото: www.r-rabbit.net

Кадр из фильма «Пианист». / Фото: www.r-rabbit.net

 

Роман Полански снял не просто автобиографический фильм о жизни пианиста Владека Шпильмана, а сумел показать всю трагедию человека, живущего в эпоху Холокоста. Ужасы войны, страх мучительной смерти и музыка, как путь к спасению и символ надежды и самой жизни, - всё это делает фильм настоящим шедевром.

«Пробуждение»


Кадр из фильма «Пробуждение». / Фото: www.world-art.ru

Кадр из фильма «Пробуждение». / Фото: www.world-art.ru

 

Драматический фильм Пенни Маршалла повествует о событиях 1969-1970 годов, которые описал в своих мемуарах их непосредственный участник Оливер Сакс, врач-невропатолог. История получилась довольно непростой, но тем не менее, жизнеутверждающей. Несмотря на все драматические моменты, фильм для многих становится истинным пробуждением. Заставляет думать, сопереживать и неизменно верить в счастливое спасение.

Сериал «Нарко»


Кадр из сериала «Нарко». / Фото: www.cinemapress.org

Кадр из сериала «Нарко». / Фото: www.cinemapress.org

 

История преступлений колумбийского наркобарона Пабло Эскобара основан полностью на реальных событиях и фактически является криминальной хроникой в художественном изложении. Здесь документальные кадры гармонично сочетаются с актёрской игрой, а атмосфера криминальной Колумбии заставляет зрителя чувствовать себя частью происходящего на экране.

«Балто»


Кадр из мультфильма «Балто». / Фото: www.fanpop.com

Кадр из мультфильма «Балто». / Фото: www.fanpop.com

 

Анимационный фильм Саймона Уэллса рассказывает историю о ездовой собаке, которая смогла в 1925 году действительно доставить в Ном на Аляске сыворотку от дифтерии. И пусть мультфильм меньше всего напоминает реальность, а коммерческий успех «Балто» был весьма сомнительным, стоит вспомнить о том, что настоящему Балто был поставлен монумент в память о спасённых детских жизнях.

«Зелёная книга»


Кадр из фильма «Зелёная книга». / Фото: www.blogspot.com

Кадр из фильма «Зелёная книга». / Фото: www.blogspot.com

 

Фильм, завоевавший множество наград, взявший «Оскара» сразу в трёх номинациях и отмеченный, как лучший фильм 2018 года, повествует о реальном путешествии, совершенном известным американским пианистом Доном Ширли и актёром Тони Липом, который в то время служил водителем и телохранителем музыканта. Это история о том, как невинное, казалось бы, турне способно изменить жизнь двух человек.

В 2018 году британская компания ВВС провела опрос, во время которого определила 100 лучших фильмов на иностранном языке. Статистика показала, что в первую сотню вошли всего 4 фильма, создателями которых являются представительницы прекрасного пола.

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10 рейтинговых фильмов, которые основаны на реальных событиях

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