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10 удобных стульев для работы дома

10 удобных стульев для работы дома

Удобная спинка, устойчивая посадка, узнаваемый дизайн, материалы eco friendly и предусмотренная почти безвредная для окружающей среды утилизация, — что еще нужно от рабочего кресла нашей мечты, в то время как дом стал офисом на удаленке

Если в начале самоизоляции перспектива провести рабочий день на любимом диване казалась пленительной, то на практике подобный хоум-офис не выдерживает и первой Zoom-конференции. Forbes Life выбрал 10 моделей рабочих стульев и кресел, которые помогут сохранить эффективность труда, а заодно украсят дом.

10 удобных стульев для работы дома

Будьте гибче: кресло Generation by Knoll О проблеме здоровья конторских служащих стали задумываться еще в середине XIX века: на всемирной выставке в Лондоне в 1851 году демонстрировались модели с регулируемым сиденьем и механизмом подъема. А в первой половине XX века представители школы баухаус, свято верившие в то, что форма следует за функцией, подвели под эти идеи серьезную доказательную базу. Именно в Веймаре впервые начали проводить эргономические исследования, а накопленный материал позволил немецким производителям сохранить свои позиции и сегодня. В качестве примера — кресло Generation by Knoll, гибкая спинка которого способствует не только продуктивной работе, но и не менее продуктивному дневному сну.


10 удобных стульев для работы дома

Fauteuil direction рivotant — икона в дом Идеологи баухауса и их последователи хоть и ратовали за функциональность, слыли едва ли не самыми большими эстетами прошлого века. Показательна история с виллой «Савой» Ле Корбюзье, протекающая крыша которой заставляла семью заказчиков проводить летние каникулы не на Лазурном берегу, а в санатории в Шамони: архитектор проявил недюжинное упрямство в вопросах эстетического толка (плоская крыша все же была сохранена на вилле, чтобы не нарушать визуальной целостности проекта). Впрочем, стулья того периода помимо эстетической безупречности все-таки обладают добротной функциональностью. Достаточно взглянуть на Fauteuil direction рivotant. В своей работе француз Жан Пруве ориентировался на потребности рядовых больниц, школ и фабрик. Растущий интерес к массовому производству и исследование возможностей привычных материалов, прежде всего, металла, привели его к созданию универсальной мебели. Сегодня за прижизненными моделями Пруве охотятся коллекционеры (стол Trapèze, проданный за €1 241 300 на торгах Artcurial, установил ценовой рекорд на работы дизайнера), а выпускаемые швейцарской компанией Vitra «переиздания» позволяют и более широкой аудитории испытать радости жизни с дизайнерской мебелью.

10 удобных стульев для работы дома

Стул-инвестиция Выставка Шарлотты Перриан в парижском Fondation Louis Vuitton прошедшей зимой — свидетельство того, что мечтать о покупке авторской вешалки или стула сегодня не менее зазорно, чем об офорте Пикассо или школьном рисунке Баскии. Автор этого стула — выпускница миланского Политехнического университета Ги Ауленти — прославилась как архитектор. В ее послужном списке значатся парижский музей Орсэ и реставрация палаццо Грасси в Венеции. За свою более чем 50-летнюю карьеру она успела не только поработать над масштабными проектами, но и создать стулья и светильники для многих итальянских компаний, расцвет которых пришелся на 1960-е. Среди них основанная в 1949 году Kartell, специалист по мебели из пластика. Массовое производство обеспечило их продукции относительную доступность.

10 удобных стульев для работы дома

Устойчивое развитие RH New Logic Рабочее кресло RH New Logic шведской компании Flokk на 61% сделано из переработанных материалов, включая алюминий и пластик. Работа над созданием кресла длилась пять лет. Производители подумали не только об осознанном потреблении, но и об осознанном «расставании»: они гарантируют возможность переработать 94% кресла. Вообще, RH New Logic один из самых технологически продвинутых «продуктов» компании. Возможность кастомизации на сайте — от обивки до подголовника и колесиков — напоминает медитативный процесс выбора автомобиля.

10 удобных стульев для работы дома

Рабочее кресло «Одгер», сиденье из переработанных пластиковых бутылок Кажется, любая цитата основателя IKEA Ингвара Кампрада может быть использована в качестве мотиватора для старательных офисных сотрудников и неутомимых антрепренеров. Одна из самых показательных звучит следующим образом: «Только те кто спят, не совершают ошибок». Демократичный дизайн Кампрада изначально подразумевает не столько отказ от затратных услуг и ненужных деталей, сколько заботу о людях и об окружающей среде. Дизайнеры из студии Form Us With Love смогли перевести ценности компании на язык современного дизайна и создать рабочее кресло «Одгер» с эргономичным сиденьем из переработанных пластиковых бутылок. Совершать ошибки в нем, кажется, не так уж и страшно.

10 удобных стульев для работы дома

S197 R: из бара в офис и обратно Если во время карантина в качестве рабочего кабинета вам выделили кухню, возможно, вам подойдет классическая модель S197 R немецкого архитектора Эгона Айермана, созданная им в 1949 году. Это не самый очевидный выбор для кухни, зато вы наверняка оцените удобство, простоту использования и функциональность.А еще возможность легко переключаться из формата деловой встречи в режим Zoom-вечеринки. Достаточно поднять сиденье на максимальную высоту в 66 см, чтобы S197 R превратился в барный стул. Вино из долины Напа будет как раз кстати.

10 удобных стульев для работы дома

Состояние невесомости, стул Scoop Самый простой и верный способ выбрать максимально комфортное кресло — подглядеть, на чем сидят за работой плодотворные дизайнеры и архитекторы. Тем более, что в эпоху победившего онлайн-режима сделать это не составляет никакого труда. 43-летнего датчанина Бьярке Ингельcа, создателя бюро BIG, иначе как звездным архитектором, не называют. За 15 лет самостоятельной работы ученик Рема Колхаса сумел добиться всеобщего признания: его приглашают власти родного Копенгагена и нью-йоркские градостроители, основатели многообещающих стартапов и старожилы Кремниевой долины. Нью-йоркский офис BIG поражает не только размерами, но и скромностью обстановки. В качестве рабочих кресел здесь используют минималистичные модели авторства самого Ингельса. К примеру, его стул Scoop совершил небольшую революцию в мире офисной мебели. Простая идея изменить механизм вращения, не только вокруг собственной оси, но и по принципу качелей, превратила Scoop в объект не меньшего внимания, чем спроектированный архитектором мусороперерабатывающий завод с лыжным склоном на крыше.

10 удобных стульев для работы дома

Кресло на троих Гарри Нуриева Мебель основателя Crosby Studios Гарри Нуриева, дизайнера с дипломом МАРХИ, который сумел добиться успеха и в Москве, и в Нью-Йорке, точно не для скучного офиса и рутинной работы. В 2018 году в рамках Design Miami он показал кабинет с офисным стулом, обивка которого напоминала традиционное вологодское кружево, а год спустя разместил на стенде один-единственный предмет мебели — диван, набитый старыми вещами Balenciaga. Его новая ироничная работа — кресло на троих — идеально подойдет для тех, кто проводит карантин с новоиспеченными партнерами по бизнесу. Сразу станет понятно, сможете ли вы работать вместе и по окончании режима самоизоляции. По словам дизайнера, несколько часов в день ему приходится проводить в офисе, даже если сейчас этот офис находится дома. Сфокусироваться на работе ему помогает простое правило, «отработанное» во время многочасовых перелетов: «Комфорт кресла для меня так же важен, как и его внешний вид. Но каким бы удобным не было ваше кресло, не забывайте вставать каждый час и ходить хотя бы пять минут».

10 удобных стульев для работы дома

Стул LC7 Шарлотты Перриан, строгое обаяние буржуазии В IGTV и сторис инфлюенсеров за неимением возможности вывести в свет сумку любимого дизайнера интерьеры становятся главной площадкой для экспериментов со стилем, а стулья и прочий необходимый для прямого эфира реквизит — новыми «статусными» объектами. Прошлый год стал одним из самых успешных для парижского дизайнера и декоратора Пьера Йовановича. Об этом свидетельствуют не только реализованные проекты, от выхода монографического альбома в издательстве Rizzoli New York до оформления отеля Le Coucou в Мерибеле. Его стулья, напоминающие одновременно мебель из альпийских шале и сказок про принцесс, выбирают как для интерьера детских, так и для рабочих пространств. Для своего домашнего офиса дизайнер отдал предпочтение стулу LC7 от Шарлотты Перриан, который несмотря на строгий внешний вид, обладает несомненным обаянием.

10 удобных стульев для работы дома

Стул Tolix, арт-объект

Стул Tolix — одно из главных достижений французской мебельной индустрии — появился на свет еще в середине 1930-х, а после войны стал встречаться едва ли не в каждом парижском бистро. Интерес к винтажным экземплярам свидетельствует о том, что толиксам не страшна проверка ни временем, ни модой. К слову, в качестве рабочего кресла его использует главный редактор американского Vogue Анна Винтур, выбрав брутальную алюминиевую версию. Подобные стулья есть в Москве у проекта FChairs, который проводит сейлы мебели из закрывшихся ресторанов и офисов. В Берлине такой стул наверняка бы стал участником протестной акции Leere Stühle, прошедшей 24 апреля, когда рестораторы и отельеры пытались привлечь внимание властей к своим проблемам. Сотни пустых стульев из закрывшихся заведений с приколотыми к ним просьбами о помощи, пожалуй, куда более подходящая иллюстрация к разговору о режиме самоизоляции, чем уютный домашний офис.

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