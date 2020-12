10 удобных стульев для работы дома

Удобная спинка, устойчивая посадка, узнаваемый дизайн, материалы eco friendly и предусмотренная почти безвредная для окружающей среды утилизация , — что еще нужно от рабочего кресла нашей мечты, в то время как дом стал офисом на удаленкеЕсли в начале самоизоляции перспектива провести рабочий день на любимом диване казалась пленительной, то на практике подобный хоум-офис не выдерживает и первой Zoom-конференции. Forbes Life выбрал 10 моделей рабочих стульев и кресел, которые помогут сохранить эффективность труда, а заодно украсят дом.Будьте гибче: кресло Generation by Knoll О проблеме здоровья конторских служащих стали задумываться еще в середине XIX века: на всемирной выставке в Лондоне в 1851 году демонстрировались модели с регулируемым сиденьем и механизмом подъема . А в первой половине XX века представители школы баухаус, свято верившие в то, что форма следует за функцией, подвели под эти идеи серьезную доказательную базу. Именно в Веймаре впервые начали проводить эргономические исследования, а накопленный материал позволил немецким производителям сохранить свои позиции и сегодня. В качестве примера — кресло Generation by Knoll, гибкая спинка которого способствует не только продуктивной работе, но и не менее продуктивному дневному сну.Fauteuil direction рivotant — икона в дом Идеологи баухауса и их последователи хоть и ратовали за функциональность, слыли едва ли не самыми большими эстетами прошлого века. Показательна история с виллой «Савой» Ле Корбюзье, протекающая крыша которой заставляла семью заказчиков проводить летние каникулы не на Лазурном берегу, а в санатории в Шамони: архитектор проявил недюжинное упрямство в вопросах эстетического толка (плоская крыша все же была сохранена на вилле, чтобы не нарушать визуальной целостности проекта). Впрочем, стулья того периода помимо эстетической безупречности все-таки обладают добротной функциональностью. Достаточно взглянуть на Fauteuil direction рivotant. В своей работе француз Жан Пруве ориентировался на потребности рядовых больниц, школ и фабрик. Растущий интерес к массовому производству и исследование возможностей привычных материалов, прежде всего, металла, привели его к созданию универсальной мебели. Сегодня за прижизненными моделями Пруве охотятся коллекционеры (стол Trapèze, проданный за €1 241 300 на торгах Artcurial, установил ценовой рекорд на работы дизайнера), а выпускаемые швейцарской компанией Vitra «переиздания» позволяют и более широкой аудитории испытать радости жизни с дизайнерской мебелью.Стул-инвестиция Выставка Шарлотты Перриан в парижском Fondation Louis Vuitton прошедшей зимой — свидетельство того, что мечтать о покупке авторской вешалки или стула сегодня не менее зазорно, чем об офорте Пикассо или школьном рисунке Баскии. Автор этого стула — выпускница миланского Политехнического университета Ги Ауленти — прославилась как архитектор. В ее послужном списке значатся парижский музей Орсэ и реставрация палаццо Грасси в Венеции. За свою более чем 50-летнюю карьеру она успела не только поработать над масштабными проектами, но и создать стулья и светильники для многих итальянских компаний, расцвет которых пришелся на 1960-е . Среди них основанная в 1949 году Kartell, специалист по мебели из пластика. Массовое производство обеспечило их продукции относительную доступность.Устойчивое развитие RH New Logic Рабочее кресло RH New Logic шведской компании Flokk на 61% сделано из переработанных материалов, включая алюминий и пластик. Работа над созданием кресла длилась пять лет. Производители подумали не только об осознанном потреблении, но и об осознанном «расставании»: они гарантируют возможность переработать 94% кресла. Вообще, RH New Logic один из самых технологически продвинутых «продуктов» компании. Возможность кастомизации на сайте — от обивки до подголовника и колесиков — напоминает медитативный процесс выбора автомобиля.Рабочее кресло «Одгер», сиденье из переработанных пластиковых бутылок Кажется, любая цитата основателя IKEA Ингвара Кампрада может быть использована в качестве мотиватора для старательных офисных сотрудников и неутомимых антрепренеров. Одна из самых показательных звучит следующим образом: «Только те кто спят, не совершают ошибок». Демократичный дизайн Кампрада изначально подразумевает не столько отказ от затратных услуг и ненужных деталей, сколько заботу о людях и об окружающей среде. Дизайнеры из студии Form Us With Love смогли перевести ценности компании на язык современного дизайна и создать рабочее кресло «Одгер» с эргономичным сиденьем из переработанных пластиковых бутылок . Совершать ошибки в нем, кажется, не так уж и страшно.S197 R: из бара в офис и обратно Если во время карантина в качестве рабочего кабинета вам выделили кухню, возможно, вам подойдет классическая модель S197 R немецкого архитектора Эгона Айермана, созданная им в 1949 году. Это не самый очевидный выбор для кухни, зато вы наверняка оцените удобство, простоту использования и функциональность.А еще возможность легко переключаться из формата деловой встречи в режим Zoom-вечеринки. Достаточно поднять сиденье на максимальную высоту в 66 см, чтобы S197 R превратился в барный стул. Вино из долины Напа будет как раз кстати.Состояние невесомости, стул Scoop Самый простой и верный способ выбрать максимально комфортное кресло — подглядеть, на чем сидят за работой плодотворные дизайнеры и архитекторы . Тем более, что в эпоху победившего онлайн-режима сделать это не составляет никакого труда. 43-летнего датчанина Бьярке Ингельcа, создателя бюро BIG, иначе как звездным архитектором, не называют. За 15 лет самостоятельной работы ученик Рема Колхаса сумел добиться всеобщего признания: его приглашают власти родного Копенгагена и нью-йоркские градостроители, основатели многообещающих стартапов и старожилы Кремниевой долины. Нью-йоркский офис BIG поражает не только размерами, но и скромностью обстановки. В качестве рабочих кресел здесь используют минималистичные модели авторства самого Ингельса. К примеру, его стул Scoop совершил небольшую революцию в мире офисной мебели. Простая идея изменить механизм вращения, не только вокруг собственной оси, но и по принципу качелей, превратила Scoop в объект не меньшего внимания, чем спроектированный архитектором мусороперерабатывающий завод с лыжным склоном на крыше.Кресло на троих Гарри Нуриева Мебель основателя Crosby Studios Гарри Нуриева, дизайнера с дипломом МАРХИ, который сумел добиться успеха и в Москве, и в Нью-Йорке, точно не для скучного офиса и рутинной работы. В 2018 году в рамках Design Miami он показал кабинет с офисным стулом, обивка которого напоминала традиционное вологодское кружево, а год спустя разместил на стенде один-единственный предмет мебели — диван, набитый старыми вещами Balenciaga. Его новая ироничная работа — кресло на троих — идеально подойдет для тех, кто проводит карантин с новоиспеченными партнерами по бизнесу. Сразу станет понятно, сможете ли вы работать вместе и по окончании режима самоизоляции. По словам дизайнера, несколько часов в день ему приходится проводить в офисе, даже если сейчас этот офис находится дома. Сфокусироваться на работе ему помогает простое правило, «отработанное» во время многочасовых перелетов: «Комфорт кресла для меня так же важен, как и его внешний вид. Но каким бы удобным не было ваше кресло, не забывайте вставать каждый час и ходить хотя бы пять минут».Стул LC7 Шарлотты Перриан, строгое обаяние буржуазии В IGTV и сторис инфлюенсеров за неимением возможности вывести в свет сумку любимого дизайнера интерьеры становятся главной площадкой для экспериментов со стилем, а стулья и прочий необходимый для прямого эфира реквизит — новыми «статусными» объектами. Прошлый год стал одним из самых успешных для парижского дизайнера и декоратора Пьера Йовановича. Об этом свидетельствуют не только реализованные проекты, от выхода монографического альбома в издательстве Rizzoli New York до оформления отеля Le Coucou в Мерибеле. Его стулья, напоминающие одновременно мебель из альпийских шале и сказок про принцесс, выбирают как для интерьера детских, так и для рабочих пространств. Для своего домашнего офиса дизайнер отдал предпочтение стулу LC7 от Шарлотты Перриан, который несмотря на строгий внешний вид, обладает несомненным обаянием.Стул Tolix, арт-объектСтул Tolix — одно из главных достижений французской мебельной индустрии — появился на свет еще в середине 1930-х, а после войны стал встречаться едва ли не в каждом парижском бистро. Интерес к винтажным экземплярам свидетельствует о том, что толиксам не страшна проверка ни временем, ни модой. К слову , в качестве рабочего кресла его использует главный редактор американского Vogue Анна Винтур, выбрав брутальную алюминиевую версию. Подобные стулья есть в Москве у проекта FChairs, который проводит сейлы мебели из закрывшихся ресторанов и офисов. В Берлине такой стул наверняка бы стал участником протестной акции Leere Stühle, прошедшей 24 апреля, когда рестораторы и отельеры пытались привлечь внимание властей к своим проблемам. Сотни пустых стульев из закрывшихся заведений с приколотыми к ним просьбами о помощи, пожалуй, куда более подходящая иллюстрация к разговору о режиме самоизоляции, чем уютный домашний офис.