Бутерброды, перед которыми невозможно устоять

Казалось бы, что может быть банальнее бутербродов? Но при наличии фантазии и хороших рецептов даже самую простую закуску можно превратить в кулинарный шедевр. Представляем вам несложные рецепты, благодаря которым привычные бутерброды станут настоящим лакомством. Мясные, овощные, сладкие — такими вовсе не стыдно угостить семью и друзей. И конечно, побаловать себя, когда хочется чего-то оригинального.











Утренний сэндвич с яйцом Ингредиенты: бейгл или булочка ломтики бекона или колбасы яйцо кусочек сыра зелень по желанию сливочное масло по вкусу растительное масло по вкусу







Приготовление: Булочку разрезаем пополам. Обжариваем на сковороде бекон. Готовим на растительном масле глазунью. Смазываем сливочным маслом половинки булки. На одну часть кладем яйцо, бекон и сыр. При желании кладем зелень. Накрываем оставшейся половиной булочки. Получившийся сэндвич выкладываем на противень и запекаем в духовке несколько минут — сыр должен полностью расплавиться.



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Сладкий тост с яблоками по-французски Ингредиенты: 4 ломтика хлеба 2 яйца корица по вкусу 1 яблоко сливочный сыр карамельный соус сливочное масло по вкусу



Приготовление: Режем тонко яблоко. Ломтики хлеба макаем в слегка взбитое яйцо и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета.

Яблоки обжариваем до мягкости , полив их карамельным соусом. Мажем половину ломтиков хлеба сливочным соусом, выкладываем на них яблоки, присыпаем корицей и накрываем оставшимся хлебом. Получившиеся тосты слегка подогреваем в духовке.Ржаной бейгл с овощами и сыром Ингредиенты: ржаной бейгл или булочка шпинат по вкусу 1/3 авокадо соус песто по вкусу ломтик сыра ломтик козьего сыраПриготовление: Бейгл разрезаем пополам и каждую внутреннюю сторону смазываем соусом. Кладем пергаментную бумагу на противень и выкладываем нижнюю часть бутерброда, на нее — листья шпината, ломтики авокадо, два вида сыра. Прикрываем оставшейся булочкой и отправляем в духовку запекаться до золотистого цвета булочки.Бутерброд с авокадо и яйцом пашот Ингредиенты: 2 ломтика ржаного хлеба яйцо 1/2 авокадо 10 листьев корна 2 ст. л. натурального йогурта соль по вкусу 1 ч. л. лимонного сока 1 ч. л. уксусаПриготовление: Авокадо очищаем от кожуры, вынимаем косточку и разминаем вилкой. Добавляем соль, йогурт и лимонный сок, перемешиваем. Кипятим в кастрюле воду, добавив ложку уксуса. Соль не кладем. В небольшой половник аккуратно разбиваем яйцо, не повредив желтка. Опускаем его в воду. Через три минуты варки яйца на небольшом огне вынимаем его шумовкой. Хлеб обжариваем на сухой гриль-сковороде или запекаем в духовке до слегка золотистого цвета. На ломтик хлеба выкладываем листья салата, пасту из авокадо, по вкусу посоленное яйцо пашот, листья салата и прикрываем вторым ломтиком хлеба.Макаронный сэндвич Ингредиенты: 4 ломтика хлеба 2 сырых желтка 1 ч. л. дижонской горчицы острая паприка по вкусу 100 г сыра 4 ст. л. готовых макаронПриготовление: Сыр трем на терке, добавляем в него сырые желтки, горчицу и паприку. Хорошо перемешиваем. Эту смесь раскладываем на 4 ломтика хлеба . На два ломтика выкладываем в равной пропорции макароны и накрываем оставшимся хлебом. Обжариваем тосты, придавив крышкой, на сковороде-гриль, на обычной сковороде или запекаем в духовке до золотистого цвета.Мужской бутерброд со стейком Ингредиенты: булочка для бургера 2 кружочка помидора 2 листа салата ломтик козьего сыра говяжий стейк растительное масло по вкусу 1 ч. л. сметаны 1 ч. л. кисло- сладкого соуса Приготовление: Булочку разрезаем пополам. Смешиваем сметану и соус, смазываем внутренние стороны хлеба. Стейк обжариваем на растительном масле с двух сторон до необходимой степени прожарки. Остужаем и режем тонкими ломтиками. На половину булочки выкладываем листья салата, ломтики стейка, кружки помидора, ломтик сыра. Накрываем второй половиной булочки.Свежий тартин с курицей и яблоком Ингредиенты: небольшой багет яблоко 10 г сливочного масла 100 г сыра бри вареная куриная грудка 1 ч. л. яблочного конфитюраПриготовление: Багет разрезаем пополам и каждую половину — вдоль. Два куска багета смазываем сливочным маслом. Выкладываем на них сыр. Вареную куриную грудку обжариваем до красивого золотого цвета на сухой сковороде . Выкладываем курицу на багет. Яблоко режем тонкими ломтиками и выкладываем на куриную грудку. Оставшиеся 2 части багета смазываем конфитюром, соединяем все части. Тартины выпекаем около 5-7 минут в духовке.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: