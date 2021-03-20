Шесть вещей, которые надо есть в Израиле, а то мама Сара расстроится

Еда — огромная и очень важная часть израильской культуры, и, несмотря на то, что многие блюда уже завоевали статус международных и плотно влились в национальную кухню других стран, ничто не сравнится с настоящими израильскими яствами. Будете в Израиле — не расстраивайте маму Сару, попробуйте эти блюда и продукты.











Шакшука

Нут

Шаварма

Салат из овощей

Мартабак

Гранатовый сок