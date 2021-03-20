Шесть вещей, которые надо есть в Израиле, а то мама Сара расстроится

Еда — огромная и очень важная часть израильской культуры, и, несмотря на то, что многие блюда уже завоевали статус международных и плотно влились в национальную кухню других стран, ничто не сравнится с настоящими израильскими яствами. Будете в Израиле — не расстраивайте маму Сару, попробуйте эти блюда и продукты.
Шакшука
Начните день с внушительной порции шакшуки — блюда, которое пришло в израильскую кухню из Северной Африки и так и осталось тут. Существует множество вариантов шакшуки, но, по сути, это яйца в остром томатном соусе с кусочками хлеба чаллах, которые нужно макать. Яркое, согревающее и сочное блюдо с ближневосточным колоритом — то, что доктор прописал.
Нут
Если вы ни разу не ели нут во время поездки в Израиль, вы явно делаете что-то не так. Это скромное бобовое растение — основа самых популярных израильских блюд. Например…
Хумус: его часто подают, посыпав кедровыми орешками, цельными горошинами и бобами фава и полив все это оливковым маслом. Совершенно нормально, если вы полностью очистите свою тарелку с хумусом при помощи последнего кусочка питы.
Мусаббаха: разница между хумусом и мусаббахой — в текстуре. Хумус имеет однородную текстуру, а в мусаббахе встречаются кусочки нута или даже целые горошины. Ее часто подают с кунжутной пастой тахини, оливковым маслом, рубленой свежей зеленью, специями и питой.
Фалафель: его можно встретить на каждом углу, и это очень недорогое блюдо. Ароматные и хрустящие шарики из нута подают со свежим салатом, хумусом, горячим соусом, нарезанным соленым огурчиком и питой.
Шаварма
Это блюдо похоже на турецкий донер-кебаб, но израильскую шаварму делают из кусочков индейки, курицы или баранины, которые срезаются с огромного вертела с мясом и подаются в пите в обязательном сопровождении свежего салата и различных добавок и соусов.
Салат из овощей
Забудьте про размокшие листья салата и водянистые помидоры: в Израиле салат включает огромное количество свежей зелени, лимонного сока и оливкового масла. От выбора вариантов у вас глаза разбегутся: здесь есть табуле из помидоров, петрушки, мяты, булгура и лука, цветная капуста с тахини, маринованными баклажанами и морковью. И все это — типичные для местных салатов ингредиенты. Финальный штрих добавляют при помощи огромных маслин и лимона.
Мартабак
Это традиционная сладость из Иерусалима, которая готовится из тонкого теста фило с мягким сливочным сыром, орехами и фруктами. Тесто с начинкой складывается в виде конверта и выпекается до хрустящего состояния, а потом смазывается растопленным сливочным маслом и посыпается сахарной пудрой.
Гранатовый сок
Этот популярный напиток можно встретить почти на каждом рыночном прилавке, где он выжимается по запросу клиентов. Он не только утоляет жажду в жаркое израильское лето, но и содержит массу витаминов и полезных веществ. Если вам кажется, что чистый гранатовый сок слишком насыщенный по вкусу, попросите добавить апельсинового сока. Это очень вкусно и красиво.
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