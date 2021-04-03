Как правильно сформировать рассаду огурцов для обильного урожая

Чтобы растение огурца было сильным и дало хороший, достойный урожай, нужно позаботиться о его формировке ещё на стадии рассады. Для этого следует провести простую процедуру — удаление пасынков и завязей в нужный момент.



Когда рассада окрепнет и нарастит не менее 6 настоящих листов, нужно провести формировку. Пальцем или ножницами уберите все пасынки и маленькие завязи огурчиков до 5 листа включительно! Пасынки — маленькие листочки, формирующиеся между настоящими листьями, обычно рядом с завязью — будущим маленьким огурчиком.



Начиная с 6 листа, можно оставить маленькую завязь огурчика.



Также удалите усики — на данном этапе они абсолютно не нужны растению, но также забирают у него питание и силы. Если вы проведёте эту процедуру перед высаживанием в грунт, то растение огурца даст более обильный урожай, чем обычно, так как растение будет крепким и сильным.



Подробнее о том, как формировать рассаду огурца, смотрите в видео ниже:

