Как очистить кожу от суперклея

Суперклей не просто так получил свое название — он быстро и прочно склеивает практически любые поверхности. Если по несчастливой случайности пострадала кожа на руках, не спешите паниковать, а лучше воспользуйтесь нашими советами. Эти четыре средства вам точно помогут.





Ацетон

Жидкость для мытья посуды

Медицинский спирт

Как и большинство клеев, суперклей чувствителен к растворителям – в частности, к ацетону (в качестве альтернативы можно также использовать жидкость для снятия лака). Нанесите его на кожу как можно скорее – пока клей не успел «схватиться». При сильных загрязнениях на пальцах опустите их в глубокую емкость с растворителем на 5-7 минут. После такого замачивания клей должен легко отходить от кожи.После процедуры тщательно промойте руки теплой водой с мылом и нанесите на них толстый слой увлажняющего крема – ацетон сильно сушит кожу и может вызвать раздражение.Соленая водаЕсли под рукой не оказалось ни ацетона, ни жидкости для снятия лака, попробуйте удалить суперклей механическим способом, используя в роли скраба обычную столовую соль.Перед процедурой клей желательно размочить в теплой воде. Опустите пальцы в жидкость на 10 минут, а затем соскребите остатки клея с помощью крупной соли. Возможно, вам потребуется повторить всю процедуру несколько раз – особенно, если клей уже успел хорошо застыть.Чтобы ускорить процесс, добавьте в воду сок одного лимона.Если клей попал на части тела, которые невозможно погрузить в воду, используйте компресс из полотенца, смоченного горячей водой.Если и соли в доме не оказалось, вас спасет самая простая жидкость для мытья посуды. Это средство также пригодится вам, если вы – обладатель чувствительной кожи, которая плохо переносит воздействие грубых абразивов и агрессивных химических средств.Действие у жидкости для мытья посуды более мягкое по сравнению со средствами, описанными ранее, но она также хорошо разрушает связи молекул в составе клейких веществ.Налейте в глубокую емкость стакан теплой воды и добавьте в нее 5-6 капель моющего средства. Погрузите в жидкость загрязненные участки на 5-7 минут. Затем попытайтесь отлепить слой суперклея пальцами. Если у вас ничего не выходит, снова опустите руки в воду. Продолжайте процедуру до тех пор, пока клей не начнет свободно отходить от кожи. После того, как все частицы средства будут удалены, нанесите на руки жирный крем.Медицинский спирт часто используют в быту для удаления сложных пятен, включая следы от суперклея.Спирт обладает растворяющим действием, но для полного исчезновения загрязнений может потребоваться немало времени.Для начала вам необходимо размягчить клей в теплой воде и потереть обычным туалетным или хозяйственным мылом. После этого обработайте загрязненные места ватным тампоном, смоченным медицинским спиртом. При необходимости прижмите вату к следам клея на 1-2 минуты. Продолжайте тереть кожу до тех пор, пока пятна полностью не исчезнут, а затем промойте руки чистой водой и смажьте пострадавшие участки кремом.