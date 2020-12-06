Как очистить кожу от суперклея

Суперклей не просто так получил свое название — он быстро и прочно склеивает практически любые поверхности. Если по несчастливой случайности пострадала кожа на руках, не спешите паниковать, а лучше воспользуйтесь нашими советами. Эти четыре средства вам точно помогут.
Ацетон
Как и большинство клеев, суперклей чувствителен к растворителям – в частности, к ацетону (в качестве альтернативы можно также использовать жидкость для снятия лака). Нанесите его на кожу как можно скорее – пока клей не успел «схватиться». При сильных загрязнениях на пальцах опустите их в глубокую емкость с растворителем на 5-7 минут. После такого замачивания клей должен легко отходить от кожи.
После процедуры тщательно промойте руки теплой водой с мылом и нанесите на них толстый слой увлажняющего крема – ацетон сильно сушит кожу и может вызвать раздражение.Соленая вода
Если под рукой не оказалось ни ацетона, ни жидкости для снятия лака, попробуйте удалить суперклей механическим способом, используя в роли скраба обычную столовую соль.
Перед процедурой клей желательно размочить в теплой воде. Опустите пальцы в жидкость на 10 минут, а затем соскребите остатки клея с помощью крупной соли. Возможно, вам потребуется повторить всю процедуру несколько раз – особенно, если клей уже успел хорошо застыть.
Чтобы ускорить процесс, добавьте в воду сок одного лимона.
Если клей попал на части тела, которые невозможно погрузить в воду, используйте компресс из полотенца, смоченного горячей водой.
Жидкость для мытья посуды
Если и соли в доме не оказалось, вас спасет самая простая жидкость для мытья посуды. Это средство также пригодится вам, если вы – обладатель чувствительной кожи, которая плохо переносит воздействие грубых абразивов и агрессивных химических средств.
Действие у жидкости для мытья посуды более мягкое по сравнению со средствами, описанными ранее, но она также хорошо разрушает связи молекул в составе клейких веществ.
Налейте в глубокую емкость стакан теплой воды и добавьте в нее 5-6 капель моющего средства. Погрузите в жидкость загрязненные участки на 5-7 минут. Затем попытайтесь отлепить слой суперклея пальцами. Если у вас ничего не выходит, снова опустите руки в воду. Продолжайте процедуру до тех пор, пока клей не начнет свободно отходить от кожи. После того, как все частицы средства будут удалены, нанесите на руки жирный крем.
Медицинский спирт
Медицинский спирт часто используют в быту для удаления сложных пятен, включая следы от суперклея.
Спирт обладает растворяющим действием, но для полного исчезновения загрязнений может потребоваться немало времени.
Для начала вам необходимо размягчить клей в теплой воде и потереть обычным туалетным или хозяйственным мылом. После этого обработайте загрязненные места ватным тампоном, смоченным медицинским спиртом. При необходимости прижмите вату к следам клея на 1-2 минуты. Продолжайте тереть кожу до тех пор, пока пятна полностью не исчезнут, а затем промойте руки чистой водой и смажьте пострадавшие участки кремом.
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