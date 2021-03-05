«Маленькие радости» – великолепные иллюстрации, созданные турецким художником Эддой Кабан (Eda Kaban). В её работах оживают настолько искренние и позитивные ситуации из повседневной жизни людей, глядя на которые нельзя не улыбнуться. Ведь, по мнению автора, счастье состоит из мелочей и кроется в деталях.
Стоп!
Любимая мама.
Гармония.
Я люблю тебя.
Тайм Сквер.
Кофе-брейк.
Велопрогулка по лесу.
Яркое платье.
Хорошее начало дня.
А вот шуточные работы Анжелы Джерих переносят зрителя во времена Советского Союза, когда жизнь была совсем другой, но от того не менее прекрасной. И совсем неудивительно, что эти искренние и душевные картины вызывают не только ощущение ностальгии по прошлому, но и дарят улыбку, заряжая позитивом на весь день.
Первый макияж.
Выходной.
Летний день.
Восхитительный ужин.
Сладкий сон.
Время купания.
Встреча подруг.
Найти уверенность и благополучие.
День влюблённых.
Предновогодние покупки.
Первый поцелуй.
Будильник.
Роман на крыше.
Дамы, он один!
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Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях
«Маленькие радости» – великолепные иллюстрации, созданные турецким художником Эддой Кабан (Eda Kaban). В её работах оживают настолько искренние и позитивные ситуации из повседневной жизни людей, глядя на которые нельзя не улыбнуться. Ведь, по мнению автора, счастье состоит из мелочей и кроется в деталях.
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