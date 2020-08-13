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Британка, собиравшая деньги на лечение ребенка, потратила их на новую грудь

29-летняя Натали Уэбстер организовала в интернете широкую кампанию по сбору средств для операции на сердце для своего младшего ребенка. Тревогу забили сами благотворители, обнаружившие, что денег на операцию сыну Натали по-прежнему не хватает, зато женщина сделала себе пластическую операцию и купила новый автомобиль.

Британка, собиравшая деньги на лечение ребенка, потратила их на новую грудь

Полиция арестовала 29-летнюю Натали Уэбстер из местечка Соули Грин, что в английском графстве Саффолк. Мать пятерых детей была задержана по подозрению в растрате денег, собранных на лечение ее малолетнего сына.

Британка, собиравшая деньги на лечение ребенка, потратила их на новую грудь

Натали, младший ребенок которой страдает от заболевания сердца, развернула в интернете широкую кампанию по сбору средств на операцию. В общей сложности ей удалось собрать более 10 000 фунтов (почти миллион рублей). Месяц назад Райан Пойнтон, партнер Натали и отец ребенка, поблагодарил всех за помощь и объявил, что сбор продолжается. «Нам предстоит оставаться в госпитале еще несколько недель», — заявил он. Однако, как выяснили благотворители, до фонда, занимавшегося организацией операции для мальчика, дошло лишь около 4 тысяч, то есть, меньше половины суммы. После этого они и обратились в полицию.

Британка, собиравшая деньги на лечение ребенка, потратила их на новую грудь

Билли Феррис, соседка Натали, пожертвовавшая ей 135 фунтов (около 10 000 рублей), теперь хочет забрать свои деньги назад.

«Удивительно, как это после сбора денег у нее появились деньги на пластику груди, которую она недавно сделала, и на новую машину, — возмущается Билли. — Ведь еще в прошлом году они концы с концами не могли свести!» 29-летняя Натали Уэбстер организовала в интернете широкую кампанию по сбору средств для операции на сердце для своего младшего ребенка. Тревогу забили сами благотворители, обнаружившие, что денег на операцию сыну Натали по-прежнему не хватает, зато женщина сделала себе пластическую операцию и купила новый автомобиль.

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Британка, собиравшая деньги на лечение ребенка, потратила их на новую грудь

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Британка, собиравшая деньги на лечение ребенка, потратила их на новую грудьПодписаться на мой Instagram

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