Британка, собиравшая деньги на лечение ребенка, потратила их на новую грудь

29-летняя Натали Уэбстер организовала в интернете широкую кампанию по сбору средств для операции на сердце для своего младшего ребенка. Тревогу забили сами благотворители, обнаружившие, что денег на операцию сыну Натали по-прежнему не хватает, зато женщина сделала себе пластическую операцию и купила новый автомобиль.







Полиция арестовала 29-летнюю Натали Уэбстер из местечка Соули Грин, что в английском графстве Саффолк. Мать пятерых детей была задержана по подозрению в растрате денег, собранных на лечение ее малолетнего сына.







Натали, младший ребенок которой страдает от заболевания сердца, развернула в интернете широкую кампанию по сбору средств на операцию. В общей сложности ей удалось собрать более 10 000 фунтов (почти миллион рублей). Месяц назад Райан Пойнтон, партнер Натали и отец ребенка, поблагодарил всех за помощь и объявил, что сбор продолжается. «Нам предстоит оставаться в госпитале еще несколько недель», — заявил он. Однако, как выяснили благотворители, до фонда, занимавшегося организацией операции для мальчика, дошло лишь около 4 тысяч, то есть, меньше половины суммы. После этого они и обратились в полицию.







Билли Феррис, соседка Натали, пожертвовавшая ей 135 фунтов (около 10 000 рублей), теперь хочет забрать свои деньги назад.

«Удивительно, как это после сбора денег у нее появились деньги на пластику груди , которую она недавно сделала, и на новую машину, — возмущается Билли. — Ведь еще в прошлом году они концы с концами не могли свести!» 29-летняя Натали Уэбстер организовала в интернете широкую кампанию по сбору средств для операции на сердце для своего младшего ребенка. Тревогу забили сами благотворители, обнаружившие, что денег на операцию сыну Натали по-прежнему не хватает, зато женщина сделала себе пластическую операцию и купила новый автомобиль.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: