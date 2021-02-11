Бюджетный ремонт в ванной комнате

Такая имитация плитки смело заменит собой полноценную! Декорирование смотрится очень дорого и роскошно. А понадобится всего 4 простых материала!



Имитация плитки делается на основе гипсовой штукатурки. Её нужно развести до консистенции густой сметаны. Нанести шпателем на стену сверху-вниз. Слой — 3-5 мм.



После этого взять металлическую кельму, прижать к штукатурке и отпустить. Получится интересный узор. Далее нужно немного подождать, чтобы штукатурка слегка подсохла и не прилипала к шпателю. Через 10 минут шпатель смочить водой и выровнять поверхность.



«Пригладить» стены второй раз. Получится такая ровная фактура с необычным узором:



Теперь, пока штукатурка ещё не высохла, её нужно разделить на блоки — «плитку». Из куска профиля вырезать скребок. Наметить и ровно «вырезать» швы «плитки».



Интересный следующий этап, спустя несколько дней после нанесения и полного высыхания штукатурки, — грунтовка. В неё нужно добавить колер желаемого цвета будущей плитки. Валиком следует нанести грунт на стены, не экономя материал. Желательно нанести 2 слоя с интервалом в 2 часа.





Этот же грунт немного отлить в другую емкость, добавить ещё колера, чтобы получить более насыщенный цвет, и тонкой кисточкой прокрасить «швы плитки».

Наконец, завершающий этап — нанесение оптически прозрачной эпоксидной смолы. Такая эпоксидка после отвердения не выделяет никаких токсинов! Наносить её нужно тонким слоем, как лак. Готовая работа выглядит шикарно и дорого! Такой ремонт можно сделать и в ванной, и на кухне.Подробнее о том, как сделать имитацию плитки, смотрите в видео ниже: