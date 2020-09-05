Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

Любые перемены в доме – к лучшему. Потому, если есть желание что-то изменить, но при этом нет финансовых возможностей, стоит начать со штор. Шторы являются одним из важнейших элементов декора в каждой комнате. Они влияют на количество света, цветовые акценты и дают ощущение законченности интерьеру, поэтому тщательно подобранные шторы создадут неповторимую, особую атмосферу в доме.



Интерьер в зеленых тонах с красивыми шторами в тон.







1. Оливковая радость



Светлая комната в оливковых тонах с лимонными шторами.







2. Зимняя прохлада



Комната в холодных серо-голубых тонах со шторами, которые дополняют интерьер.







3. Кофе с молоком



Симпатичный интерьер спальни в кофейных тона с шторами такого же оттенка.







4. Крем-суфле



Столовая в нежных и светлых тонах с белыми шторами, которые еще больше освежают интерьер.