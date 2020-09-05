Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

Любые перемены в доме – к лучшему. Потому, если есть желание что-то изменить, но при этом нет финансовых возможностей, стоит начать со штор. Шторы являются одним из важнейших элементов декора в каждой комнате. Они влияют на количество света, цветовые акценты и дают ощущение законченности интерьеру, поэтому тщательно подобранные шторы создадут неповторимую, особую атмосферу в доме.
Интерьер в зеленых тонах с красивыми шторами в тон.
1. Оливковая радость
Светлая комната в оливковых тонах с лимонными шторами.
2. Зимняя прохлада
Комната в холодных серо-голубых тонах со шторами, которые дополняют интерьер.
3. Кофе с молоком
Симпатичный интерьер спальни в кофейных тона с шторами такого же оттенка.
4. Крем-суфле
5. Яркий акцент
Серо-белая гостинная с бирюзовыми шторами, которые добавляют интерьеру комнаты ярких красок.
6. Большая компания
Гостиная рассчитанная на большое количество гостей, украшена симпатичными шторами в зеленых тонах.
7. Черно-розовые краски
Комната оформлена в черно-розовых тонах и украшена шторами, которые дополняют интерьер.
8. Серые оттенки
Столовая в серых тонах с интересными полосатыми шторами, которые просто отлично вписались в общий вид комнаты.
9. Столовая в горчичных тонах
Горчичные оттенки преобладают в оформлении столовой с симпатичными шторами в тон.
10. Место для отдыха
Спальня в зеленых, бежевых и синих цветах, с интересными шторами.
11. Светлая гостиная
Гостиная комната с белыми шторами и с симпатичными синими мягкими стульями.
12. Оливковая гостиная
Оформление гостиной в оливковых тонах с дорогими элементами декора и темно-оливковыми шторами.
13. Интересный интерьер
Интерьер комнаты для отдыха украшен симпатичными шторами.
14. Серо-синяя столовая
Столовая оформлена в серо-синих оттенках с прекрасными шторами, которые дополняют интерьер.
15. Сине-зеленый интерьер
Гостиная оформлена в сине-зеленых тонах с симпатичными шторами.
16. Сине-белые фантазии
Интерьер гостиной комнаты украшают белые шторы, которые освежают её.
17. Жизнь в полоску
Столовая с обоями и шторами в полоску, которые делают её ярче.
18. Вишни на снегу
Светлая комната в белых тонах с вишневыми шторами.
19. Спокойствие и гармония
Интерьер в зеленых тонах создает прекрасную атмосферу для отдыха, дополнен красивыми шторами в тон.
20. Зебра
Кофейно-кремовая комната с полосатыми шторами, которые гармонично списались в общий интерьер комнаты.
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