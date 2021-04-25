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Что скрывают от всего мира в роскошных офисах а-ля Версаль фармацевты Китая


Что скрывают от всего мира в роскошных офисах а-ля Версаль фармацевты Китая

Китайская фармацевтическая компания недавно оказалась в центре громкого скандала. Их пресс-служба опубликовала на официальном веб-сайте серию фотографий внутреннего убранства предприятия. Снимки вызвали у пользователей бурю негодования. Экстравагантный интерьер, оформленный в стиле Версальского дворца, где всё в золоте и мраморе, достоин колумбийского наркокартеля, а не фабрики. В конце концов, компании пришлось оправдываться, что все фотографии, размещённые в Интернете, являются лишь частью музея. Что же скрывают китайские фармацевты за столь роскошным фасадом?

Государственный производитель лекарств в Китае, Harbin Pharmaceutical Group, подвергся недавно чрезвычайно жёсткой критике. Данное предприятие, основанное в 1977 году — это шестая фармацевтическая фабрика, базирующаяся в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Помимо производства лекарств, фармзавод также производит напитки и диетические продукты.
Штаб-квартира Harbin Pharmaceutical Group.

Штаб-квартира Harbin Pharmaceutical Group.

 

Недавно на их официальном веб-ресурсе была размещена серия неоднозначных снимков. Всё дело в том, что офис компании — это невероятно роскошный дворец, достойный скорее мафиозного бонзы, чем фармацевтического предприятия. Внутри всё в мраморе и просто залито золотом.

Дворец главного офиса компании в ночное время суток.

Дворец главного офиса компании в ночное время суток.

 

Harbin Pharmaceuticals - второй по величине производитель лекарств в стране. Строительство столь великолепного, пышно убранного дворца обошлось фармацевтам в более чем пятнадцать миллионов долларов!
Строительство роскошных офисов обошлось в 15 миллионов долларов США.

Строительство роскошных офисов обошлось в 15 миллионов долларов США.

 

В здании все коридоры отделаны ценными породами дерева, украшенные тонкой резьбой и инкрустациями из золотой фольги. На снимках видны несколько человек в простой одежде, предположительно служащие. Они полностью затмеваются четырьмя мраморными колоннами, толщиной, как стволы могучих деревьев. Над всем этим великолепием возвышается трёхъярусная хрустальная люстра, свисающая с позолоченного потолка. На фото пышный зал, напоминающий концертный. В центре его установлен белый рояль. Конференц-залы обставлены роскошной традиционной китайской мебелью из красного дерева и деревянными фонарями.
Коридоры здания сделаны сплошь из ценного дерева и инкрустированы золотой фольгой.

Коридоры здания сделаны сплошь из ценного дерева и инкрустированы золотой фольгой.

 

Неудивительно, что фотографии вызвали огромный резонанс среди китайских интернет-пользователей и спровоцировали настоящий шквал негативной критики. Возмущённые люди писали: «Это дворец, построенный на страданиях миллионов пациентов», и: «Теперь я наконец-то знаю, почему китайцы не могут позволить себе сходить к врачу и купить лекарства».
Общественность возмутили столь неприкрытые излишества в оформлении интерьра фармацевтической фабрики.

Общественность возмутили столь неприкрытые излишества в оформлении интерьра фармацевтической фабрики.

 

Горожане, живущие рядом со зданием, также с гневом отреагировали на фотографии, заявив, что деньги должны были быть потрачены на устранение проблем с канализацией на заводе. Несколькими месяцами ранее компанию обвинили в незаконном сбросе сточных вод, отработанных газов и промышленных отходов. Тогда руководство заявило, что у них нет денег на решение этой проблемы.
Руководство не нашло денег на нормальную канализацию, а на роскошный дворец - пожалуйста.

Руководство не нашло денег на нормальную канализацию, а на роскошный дворец - пожалуйста.

 

Кроме всего прочего, годовой отчёт компании показал, что хоть они и потратили 19,6 миллиона юаней (3 миллиона долларов США) на охрану окружающей среды, но на рекламу ушло в 27 раз больше. По данным Министерства финансов, в том же году компания получила прибыль в размере почти 2 триллиона юаней!

Увидев столь бурную негативную реакцию, Harbin Pharmaceuticals удалили сенсационные фотографии со своего веб-сайта. Пресс-службой было сделано заявление, что это вообще снимки художественного музея гравюры на дереве. Просто расположен он в том же здании, что и штаб-квартира компании.
Компания заявила, что фотографии демонстрируют не помещения компании, а убранство музея.

Компания заявила, что фотографии демонстрируют не помещения компании, а убранство музея.

 

Лу Чуанью, глава компании, сказал, что, за исключением великолепного вестибюля, дизайн и оформление рабочей части в целом просты. В то же время часть здания, которая принадлежит художественному музею, расположенная с четвертого по шестой этаж, выглядит действительно роскошной. Да, она пышно украшена, с хрустальными люстрами и искусно обработанными деревянными фигурами, покрытыми медью. Также там великолепно украшенные залы для встреч и салоны.

По словам господина Лу, музей был создан в целях содействия культурному развитию и подчёркивания социальной ответственности компании. На вопрос о том, почему фармацевтическая компания украсила секцию художественного музея завода в таком роскошном стиле, пресс-секретарь ничего вразумительного не ответил.
Вопрос о том, почему фармацевтическая компания украсила столь пышно секцию художественного музея завода, остался без комментариев.

Вопрос о том, почему фармацевтическая компания украсила столь пышно секцию художественного музея завода, остался без комментариев.

 

Фармацевтические компании и больницы по всему Китаю печально известны тем, что выплачивают солидные бонусы врачам, выписывающим дорогие лекарства или заказывающим высокотехнологичные тесты. Данные Министерства здравоохранения показывают, что около 50% общих расходов на здравоохранение в Китае приходится на закупку лекарств, что непропорционально много по сравнению с другими странами.

Перед лицом растущего общественного недовольства компания удалила сенсационные фотографии со своего веб-сайта. Все попытки Harbin Pharmaceuticals отвлечь внимание общественности, похоже, мало помогли успокоить гнев масс.
Отвлечь внимание общественности от этого скользкого вопроса не удалось.

Отвлечь внимание общественности от этого скользкого вопроса не удалось.

 

Китайская газета Southeast Press заявила в своём микроблоге: «Простому искусству печати на дереве не нужен столь экстравагантный музей!» Пользователь в Интернете под именем Ttparishilton на Sina Weibo написал: «Поскольку шестой фармацевтический завод Harbin Pharmaceutical Group является предприятием, контролируемым государством, мы можем спросить, на чьи деньги компания осуществила свою мечту об искусстве и кто должен иметь право одобрить расходование денег».

Harbin Pharmaceutical - не первое государственное учреждение в Китае, которое вызвало общественное презрение. Есть несколько других предприятий, щедро растративших средства на здание, которое, похоже, не имеет другого предназначения, кроме удовлетворения тщеславия руководства. Совсем недавно, местное правительство в сельской провинции Аньхой вызвало бурю критики. Произошло это после того, как в Интернете были опубликованы их планы по созданию роскошного комплекса площадью около двадцати гектар.
Harbin Pharmaceutical - не единственное предприятие в Китае, чьи растраты вызывают множество неудобных вопросов.

Harbin Pharmaceutical - не единственное предприятие в Китае, чьи растраты вызывают множество неудобных вопросов.

 

Один из самых впечатляющих примеров подобных излишеств тоже вызвал огромное возмущение. Одно местное бюро по охране окружающей среды использовало тротуарную плитку для слепых, чтобы создать орнамент по обе стороны от главной дороги, ведущей в их штаб-квартиру.

Однако Harbin Pharmaceuticals, похоже, вызвала более чем бурную волну общественного возмущения. Такую реакцию можно отнести к тому, что в Китае население чрезвычайно недовольно состоянием системы здравоохранения страны.
Население Китая недовольно состоянием системы здравоохранения в целом.

Население Китая недовольно состоянием системы здравоохранения в целом.

 

В последние годы растёт количество жалоб на дорогостоящие лекарства. В результате это формирует очень высокую стоимость медицинских услуг. Подобное, в свою очередь, наряду с резким ростом цен на жилье и расходы на образование, является одним из главных источников недовольства населения Китая.

Кого-нибудь ещё интересует вопрос почему рецептурные лекарства такие дорогие? Вот и ответ.

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Что скрывают от всего мира в роскошных офисах а-ля Версаль фармацевты Китая

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