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Фэшн-индустрия в авангарде защиты здоровья мира

Мода всегда напоминала искусственно вызванную эпидемию. Возможно, в скором времени наличие масок в общественных местах станет столь же обязательным, как и наличие одежды — прекрасная возможность торгашам заработать, а лавочникам от индустрии моды применить свои таланты.

Фэшн-индустрия в авангарде защиты здоровья мира

Здравоохранение оказалось безоружным перед очередной заразой, поэтому гражданам рекомендуется предохраняться любыми доступными средствами, оберегая себя от окружающих и окружающих от себя. Согласно исследованиям ношение масок снижает риск распространения вируса на 96%. Но если при изготовлении и продаже изделий медицинского назначения запросто можно встретить множество подводных камней в виде государства, всяческих ограничений и запретов и бюрократической тягомотины, то выпускать защитные щитки запретить нельзя никому. Такие лидеры бизнеса, как Аpple и Nike, уже запустили производство средств для защиты лица. Ну а дизайнеры всегда рады экспериментам и сложным задачам, и могут превратить любой предмет первой необходимости в предмет роскоши. Представитель дизайнерской элиты в Нью-Иорке Джо Дусет уже представил на суд публике защитную маску, представляющую собой гибрид солнечных очков с маской электросварщика. Следует признать, что такой вариант защиты гораздо удобнее и элегантнее, чем пятилитровая пластиковая бутыль на голове.



Фэшн-индустрия в авангарде защиты здоровья мира

Нынче перед правительствами всех стран стоит практически невыполнимая задача: заставить людей приобретать, носить и ежедневно менять маски из полипропилена. Но дизайнеры оказались умнее и предоставили людям носибельную альтернативу за вполне приемлемую цену, чтобы каждый мог себе позволить такой модный, но все же жизненно необходимый аксессуар. Данное новшество даст немного подработать и программистам, поскольку потребуется усовершенствовать функции распознавания лиц на смартфонах. И-Фей Чен, дизайнер родом из Тайваня проживающий в Нидерландах, находит странным, что люди в Европе не столь сознательны, как на востоке, и очень неохотно носят средства индивидуальной защиты. Однако ничего непонятного в этом нет. Шокирующая Азия – родина не только самых экзотических блюд, но и всех смертоносных эпидемий последних 60 лет (атипичная пневмония, свиной грипп, азиатский, гонконгский грипп). Не все они прокатились широкой волной по Европе, поэтому к коварным респираторным заболеваниям у людей еще не выработался стойкий страх.

Фэшн-индустрия в авангарде защиты здоровья мира

Дизайнер считает, что первым делом – это вопрос культурного восприятия, а уже на втором месте – безопасности. Ведь даже самый надежный способ предохранение даст сбой, если его использовать неправильно. Но и для защитных щитков нашлись скептики. Например, Элеонора Дж. Мюррей, доцент эпидемиологии в Бостонском университете, считает, что эти дизайнерские забрала «скорее всего, на самом деле не останавливают движение аэрозоли вместе с вирусами и бактериями по воздуху, а просто меняют направление». Саскиа Попеску, практикующий эпидемиолог и специалист по профилактике инфекционных заболеваний, разделяет схожие опасения: «В настоящее время у нас нет данных, чтобы утверждать, что щитки надежнее масок. Можно сколько угодно рассуждать на эту тему, но невозможно осознать все преимущества и риски данного метода защиты, пока не будут проведены клинические испытания». Однако несомненные плюсы в щитках есть. Во-первых, они не препятствуют чтению по губам, ведь очень важно, чтобы глухие люди имели возможность общаться во время шествия пандемии. А во-вторых, они многоразовые и удобны в использовании, что является огромным плюсом в условиях создавшегося дефицита и взлетевших цен на одноразовую продукцию. Ведь повторное или неправильное, или просто длительное использование одноразового средства индивидуальной защиты моментально превращает оное в мощное бактериальное оружие. Но нет худа без добра. Пандемия коронавируса обнажила все недостатки в системе здравоохранения всех стран без исключения и особенно плачевное состояние эпидемиологической отрасли медицины. Единственное, что известно медикам наверняка – это то, что уязвимым местом для проникновения вируса в организм все-таки являются глаза и слизистые, поэтому не исключено, что щитки станут достойной альтернативой в нашей безальтернативной ситуации. Пока врачи дискутируют, дизайнеры творят и творчески подходят к уже существующим решениям. И перспектива появления на улице людей в темных масках сварщика кажется не столь уж отдаленной.

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