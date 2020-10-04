Как подготовить рододендроны к зиме

Красавец рододендрон уже давно стал частым гостем в наших садах. Однако не все еще знают, как правильно ухаживать за этим растением. Мы подробно расскажем, какие работы необходимо выполнить в конце сезона и как правильно подготовить рододендрон к зиме.

Подготовка к зиме листопадных и вечнозеленых рододендронов мало отличается друг от друга. Разница лишь в том, что листопадные сорта не нуждаются в укрытии и им необходимо меньшее количество воды, т.к. нет испарения влаги с листовых пластинок. А в остальном все то же: подкормки, мульчирование, обрезка.



Шаг 1. Полив рододендронов

Шаг 2. Обрезка рододендрона осенью

Шаг 3. Мульчирование

Шаг 4. Осенняя подкормка рододендрона

Шаг 5. Укрытие рододендрона

Рододендрон – растение влаголюбивое, поэтому в течение всего вегетационного сезона следует наблюдать за уровнем влажности почвы. Не стоит забывать об этом и после цветения, особенно если стоит сухая погода. Дело в том, что в августе-сентябре у рододендрона закладываются цветочные почки и недостаток влаги может отрицательно сказаться на цветении в будущем сезоне.При отсутствии дождей поливайте кусты примерно раз в 3-4 дня, выливая по 1-1,5 ведра под каждое взрослое растение. Поливать нужно очень аккуратно, чтобы не размыть грунт и не оголить корни рододендрона, которые расположены недалеко от поверхности почвы.Несмотря на свою потребность во влаге, застой воды рододендроны переносят очень плохо. По этой причине позаботьтесь о хорошем дренаже участка, где будет расти рододендрон, еще на этапе посадки. Особенно важно это в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод.При частых и сильных дождях делайте вокруг куста канавки для оттока воды.Поздней осенью, когда температура опустится ниже 2°С, сделайте рододендронам влагозарядный полив. Чтобы хорошо подготовиться к зиме, растение должно максимально напитаться влагой. Для этого под каждый взрослый куст вылейте не менее 3-4 ведер воды. После такой «подпитки» рододендрону будет легче перенести сильные морозы. Если осень была дождливой и земля в цветнике сырая на глубину больше штыка лопаты, проводить эту процедуру не нужно.В поливе нуждаются не только вечнозеленые, но и листопадные виды рододендронов, однако вечнозеленым сортам к поливу можно добавить еще и опрыскивание – так растения быстрее получат необходимый им запас влаги.Природа наделила рододендроны красивой кроной, поэтому многие считают, что обрезка им не нужна. Однако это не совсем так. Как обрезать рододендроны?Во-первых, сразу после цветения удаляются все семенные коробочки, чтобы растение не тратило силы на формирование семян. Их обрывают вручную или обрезают секатором.Во-вторых, раз в несколько лет, осенью, проводят омолаживающую обрезку. В процессе ее выполнения удаляют все старые, некрасиво растущие и голые ветви. В этот же период убирают и высохшие или сломанные побеги.Мульчирование – один из важнейших этапов при подготовке рододендронов к зиме. Как уже было сказано выше, у рододендронов поверхностная корневая система. Слой мульчи нужен для того, чтобы в зимний период защитить ее от высыхания в замерзшей земле. Кроме того, под таким укрытием корни не промерзнут даже в самые лютые морозы.Однако для рододендронов – любителей кислого грунта – годится не всякая мульча. Чем лучше замульчировать рододендроны:торф – берите верховой торф, потому что у него уровень кислотности выше;хвойный опад – годится именно опавшая, а не зеленая хвоя;кора хвойных деревьев – чаще всего используют сосновую, если коры нет, можно взять опилки хвойных пород.Перед тем как замульчировать почву, удалите из приствольного круга весь мусор и сорняки. Опавшие листья самого рододендрона убирать не нужно: слой мульчи укладывайте прямо на них. Под маленькими кустами высота мульчирующего слоя должна быть не менее 4-5 см, для высокорослых рододендронов – не менее 10 см. Мульчей должен быть занят весь приствольный круг куста, а вот возле стволов класть ее не имеет смысла, т.к. все корни расположены дальше.Если закончилось лето, а на ваших рододендронах все еще не сформированы цветочные почки, нужно срочно искать причину и исправлять ситуацию. Причиной отсутствия цветочных почек у рододендрона могут быть неправильные подкормки. Если вы внесли большое количество азотных удобрений, куст будет продолжать расти и не начнет готовиться к зиме.Как стимулировать формирование цветочных почек у рододендрона? Вам поможет фосфорно-калийное удобрение, например монофосфат калия. Разведите в 10 л воды 1 ст.л. удобрения и полейте им кусты прямо по мульчирующему слою. Благодаря подкормке, в которой отсутствует азот, у рододендрона прекратится рост зеленой массы, и все свои силы растение направит в «нужное русло»: начнется образование цветочных почек и усиленный рост корневой системы.Последний этап в подготовке рододендрона к зиме – создание укрытия. Нужно ли укрывать рододендроны на зиму, ведь большинство сортов способно выдержать морозы до –30°С?Обязательно необходимо укрытие молодым кустам, которым еще не исполнилось 4 года: их корни могут не выдержать сильных морозов.Укрывают также вечнозеленые рододендроны, потому что они не такие зимостойкие, как листопадные сорта, которые могут перезимовать и без защиты.Кроме того, укрытие ведь нужно рододендронам не только для того, чтобы уберечь их от морозов. Этим растениям сильный вред могут принести также яркое февральское или мартовское солнце и сильные зимние ветра.Как правильно укрыть рододендроны на зиму?Для укрытия используйте только дышащие материалы, например лутрасил, спанбонд, мешковину и т.д. Применять пленку не рекомендуется, т.к. часто внутри пленочного укрытия образуется конденсат, что приводит к повышенной влажности и негативно сказывается на развитии кустарника.В снежные зимы большое количество выпавшего снега может привести к обламыванию одревесневших побегов рододендрона. Чтобы избежать этого, делайте укрытие в виде пирамиды или конуса. Для этого установите опоры (к примеру, деревянные колья или металлические штыри) вокруг кустарника, а затем соедините их вверху. Раскидистые ветви рододендрона стяните шпагатом, чтобы они не касались холодных стенок укрытия.Каркас оберните укрывным материалом и обвяжите веревкой. Такое укрытие защитит рододендрон и от обильного снегопада, и от ветров, и от ярких солнечных лучей, которые могут привести к ожогам на листьях.Приступать к укрытию рододендронов можно только тогда, когда температура воздуха опустится ниже –8-10°С. Слишком раннее укрытие может навредить кустам, т.к. они начнут преть, что в итоге может привести к загниванию растений.Если ваши рододендроны растут в укромном месте и их нужно оградить только от яркого солнца, укрытие можно сделать в виде защитного экрана. Натяните на деревянный или металлический каркас светлую ткань и установите заслон возле кустов с солнечной стороны. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы ветер не опрокинул защиту на растения. Такой экран можно установить не осенью, а в конце зимы, когда растения начинают нуждаться в притенении.Чтобы правильно подготовить рододендроны к зиме, работу нужно начинать уже сейчас, пока о холодах еще ничто не напоминает.