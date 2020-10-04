Как подготовить рододендроны к зиме

Красавец рододендрон уже давно стал частым гостем в наших садах. Однако не все еще знают, как правильно ухаживать за этим растением. Мы подробно расскажем, какие работы необходимо выполнить в конце сезона и как правильно подготовить рододендрон к зиме.
Подготовка к зиме листопадных и вечнозеленых рододендронов мало отличается друг от друга. Разница лишь в том, что листопадные сорта не нуждаются в укрытии и им необходимо меньшее количество воды, т.к. нет испарения влаги с листовых пластинок. А в остальном все то же: подкормки, мульчирование, обрезка.
Шаг 1. Полив рододендронов
Рододендрон – растение влаголюбивое, поэтому в течение всего вегетационного сезона следует наблюдать за уровнем влажности почвы. Не стоит забывать об этом и после цветения, особенно если стоит сухая погода. Дело в том, что в августе-сентябре у рододендрона закладываются цветочные почки и недостаток влаги может отрицательно сказаться на цветении в будущем сезоне.
При отсутствии дождей поливайте кусты примерно раз в 3-4 дня, выливая по 1-1,5 ведра под каждое взрослое растение. Поливать нужно очень аккуратно, чтобы не размыть грунт и не оголить корни рододендрона, которые расположены недалеко от поверхности почвы.
Несмотря на свою потребность во влаге, застой воды рододендроны переносят очень плохо. По этой причине позаботьтесь о хорошем дренаже участка, где будет расти рододендрон, еще на этапе посадки. Особенно важно это в местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. При частых и сильных дождях делайте вокруг куста канавки для оттока воды.
Поздней осенью, когда температура опустится ниже 2°С, сделайте рододендронам влагозарядный полив. Чтобы хорошо подготовиться к зиме, растение должно максимально напитаться влагой. Для этого под каждый взрослый куст вылейте не менее 3-4 ведер воды. После такой «подпитки» рододендрону будет легче перенести сильные морозы. Если осень была дождливой и земля в цветнике сырая на глубину больше штыка лопаты, проводить эту процедуру не нужно.
В поливе нуждаются не только вечнозеленые, но и листопадные виды рододендронов, однако вечнозеленым сортам к поливу можно добавить еще и опрыскивание – так растения быстрее получат необходимый им запас влаги.
Шаг 2. Обрезка рододендрона осенью
Природа наделила рододендроны красивой кроной, поэтому многие считают, что обрезка им не нужна. Однако это не совсем так. Как обрезать рододендроны?
Во-первых, сразу после цветения удаляются все семенные коробочки, чтобы растение не тратило силы на формирование семян. Их обрывают вручную или обрезают секатором.
Во-вторых, раз в несколько лет, осенью, проводят омолаживающую обрезку. В процессе ее выполнения удаляют все старые, некрасиво растущие и голые ветви. В этот же период убирают и высохшие или сломанные побеги.
Шаг 3. Мульчирование
Мульчирование – один из важнейших этапов при подготовке рододендронов к зиме. Как уже было сказано выше, у рододендронов поверхностная корневая система. Слой мульчи нужен для того, чтобы в зимний период защитить ее от высыхания в замерзшей земле. Кроме того, под таким укрытием корни не промерзнут даже в самые лютые морозы.
Однако для рододендронов – любителей кислого грунта – годится не всякая мульча. Чем лучше замульчировать рододендроны:
торф – берите верховой торф, потому что у него уровень кислотности выше;
хвойный опад – годится именно опавшая, а не зеленая хвоя;
кора хвойных деревьев – чаще всего используют сосновую, если коры нет, можно взять опилки хвойных пород.
Перед тем как замульчировать почву, удалите из приствольного круга весь мусор и сорняки. Опавшие листья самого рододендрона убирать не нужно: слой мульчи укладывайте прямо на них. Под маленькими кустами высота мульчирующего слоя должна быть не менее 4-5 см, для высокорослых рододендронов – не менее 10 см. Мульчей должен быть занят весь приствольный круг куста, а вот возле стволов класть ее не имеет смысла, т.к. все корни расположены дальше.
Шаг 4. Осенняя подкормка рододендрона
Если закончилось лето, а на ваших рододендронах все еще не сформированы цветочные почки, нужно срочно искать причину и исправлять ситуацию. Причиной отсутствия цветочных почек у рододендрона могут быть неправильные подкормки. Если вы внесли большое количество азотных удобрений, куст будет продолжать расти и не начнет готовиться к зиме.
Как стимулировать формирование цветочных почек у рододендрона? Вам поможет фосфорно-калийное удобрение, например монофосфат калия. Разведите в 10 л воды 1 ст.л. удобрения и полейте им кусты прямо по мульчирующему слою. Благодаря подкормке, в которой отсутствует азот, у рододендрона прекратится рост зеленой массы, и все свои силы растение направит в «нужное русло»: начнется образование цветочных почек и усиленный рост корневой системы.
Шаг 5. Укрытие рододендрона
Последний этап в подготовке рододендрона к зиме – создание укрытия. Нужно ли укрывать рододендроны на зиму, ведь большинство сортов способно выдержать морозы до –30°С?
Обязательно необходимо укрытие молодым кустам, которым еще не исполнилось 4 года: их корни могут не выдержать сильных морозов.Укрывают также вечнозеленые рододендроны, потому что они не такие зимостойкие, как листопадные сорта, которые могут перезимовать и без защиты.
Кроме того, укрытие ведь нужно рододендронам не только для того, чтобы уберечь их от морозов. Этим растениям сильный вред могут принести также яркое февральское или мартовское солнце и сильные зимние ветра.Как правильно укрыть рододендроны на зиму?
Для укрытия используйте только дышащие материалы, например лутрасил, спанбонд, мешковину и т.д. Применять пленку не рекомендуется, т.к. часто внутри пленочного укрытия образуется конденсат, что приводит к повышенной влажности и негативно сказывается на развитии кустарника.
В снежные зимы большое количество выпавшего снега может привести к обламыванию одревесневших побегов рододендрона. Чтобы избежать этого, делайте укрытие в виде пирамиды или конуса. Для этого установите опоры (к примеру, деревянные колья или металлические штыри) вокруг кустарника, а затем соедините их вверху. Раскидистые ветви рододендрона стяните шпагатом, чтобы они не касались холодных стенок укрытия.
Каркас оберните укрывным материалом и обвяжите веревкой. Такое укрытие защитит рододендрон и от обильного снегопада, и от ветров, и от ярких солнечных лучей, которые могут привести к ожогам на листьях.
Приступать к укрытию рододендронов можно только тогда, когда температура воздуха опустится ниже –8-10°С. Слишком раннее укрытие может навредить кустам, т.к. они начнут преть, что в итоге может привести к загниванию растений.
Если ваши рододендроны растут в укромном месте и их нужно оградить только от яркого солнца, укрытие можно сделать в виде защитного экрана. Натяните на деревянный или металлический каркас светлую ткань и установите заслон возле кустов с солнечной стороны. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы ветер не опрокинул защиту на растения. Такой экран можно установить не осенью, а в конце зимы, когда растения начинают нуждаться в притенении.
Чтобы правильно подготовить рододендроны к зиме, работу нужно начинать уже сейчас, пока о холодах еще ничто не напоминает.
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