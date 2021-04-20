Полезные советы для желающих выращивать лечебные травы на даче

Садик из целебных трав .может сделать каждый, и необязательно быть для этого знахарем и врачам. Высадите знакомые вам растения и наслаждайтесь их пользой.

Лекарственные травы на огороде высаживают многие. Даже простая мята — лекарственное растение. А если спланировать у себя на участке аптекарский садик, можно целый сезон посвятить фитотерапии и оздоровиться. Основной принцип создания такого садика — это совмещение пейзажных и регулярных посадок.

Место под посадку лекарственных трав подбирают солнечное и неветряное. Для того чтобы препятствовать сквознякам, участок достаточно оградить плотной зеленой изгородью. Аптекарский огород можно спроектировать по типу монастырского дворика правильной формы, где каждая большая дорожка заканчивается каким-либо архитектурным элементом — скамейкой, скульптурой, креслом. Для такого участка обязательно предусматривают хозяйственную зону, которая будет находиться в отдаленном неприметном месте.

ВЫСАДКА РАСТЕНИЙ

Растения в аптекарском саду высаживают с севера на юг — для обеспечения лучшего освещения. В качестве бордюров для грядок можно использовать лаванду, сантолину и декоративную альпийскую астру, которая цветет осенью. Классический вариант для оформления бордюров — самшит, поскольку он легко поддается формовке.

Лекарственные растения и травы могут быть самые разнообразные, в зависимости от вашего желания, но стоит помнить, что высокорослые виды должны находиться в середине клумбы, чтобы не затенять другие растения. Также в фокусных точках (в центре клумбы) можно высадить штамбовые чайно-гибридные розы, которые являются прекрасной эфиромасличной культурой. Как уже говорилось ниже, желательно сделать так называемые кулисные посадки, которые будут защищать другие растения от сильного ветра и сквозняков. Для этого высаживают можжевельник, тую или любой другой свободнорастущий невысокий кустарник до 1,5 м. Если используют многолетние травы, то их располагают рядом, чтобы посадка однолетников не вредила им. Валериана, например, сильно разрастается, поэтому каждый год необходимо вовремя удалять лишние проростки.





УХОД ЗА САДОМ

Большинство лекарственных трав неприхотливы, однако полив грядок необходимо обеспечить в любом случае. Кроме того, растения, используемые для кулисных посадок, например туя, могут быть довольно влаголюбивы. Поэтому стоит соблюдать различный режим полива для разных функциональных зон. Так, в зоне с неприхотливыми лекарственными растениями лучше установить капельный полив, а в зоне влаголюбивых растений обеспечить периодический роторный полив. Желательно все посадки замульчировать. Это поможет дольше сохранить влагу в почве. Среди лекарственных растений часто встречаются так называемые малолетники, которые, если их не стричь, начинают постепенно вымирать. К ним относятся лаванда, сантолина, тимьян. Стрижку проводят осенью, и тогда растения смогут прожить дольше.





КАКАЯ НУЖНА ПОЧВА?

Для хорошего произрастания всем целебным травам подходят супеси и суглинки. Если сад разбивают на насыпных песках, обязательно производят подготовку почвы, сделав водоупорный слой. Аля этого насыпают слой обычной глины толщиной 10 см. Не стоит делать его больше, иначе вода будет застаиваться. Затем насыпают слой песка толщиной 5 см, который служит дренажем, а после этого — чернозем или почву, удобренную черноземом.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Не забудьте, что в любом саду, даже аптекарском, должны быть цветы, а также вьющиеся растения на арках или перголах, например, такие как актинидия, хмель, лимонник. Они не только красивы, занимают немного места, но и полезны. Количество хвойных и листопадных растений должно быть приблизительно одинаковым, чтобы полезные фитонциды выделялись ими в течение всего года. Некоторые теплолюбивые растения высаживают в сад или выставляют в горшках на лето, а на зиму убирают. В условиях открытого грунта такие растения могут выжить только на Юге.

Советы начинающим:

При планировании сада определитесь, для каких именно целей он вам нужен — для сбора и заготовки лекарственных трав, либо это будет просто садик с растениями и травками, которые можно добавлять в напитки и еду. Исходя из этого, выберите ассортимент растений.

Подумайте, сколько времени вы готовы уделять саду. Большинство лекарственных трав неприхотливы, но бордюрные посадки будут нуждаться в стрижке.

Определитесь, какие вы будете высаживать травы и цветы — декоративные или утилитарные.

Некоторые лекарственные травы могут быть ядовиты. Поэтому, если на участке будут находиться дети, лучше избежать посадки таких растений.





Подбор лекарственный растений для сада и дачи

1. ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ (ECHINACEA PURPUREA)

Эхинацея оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему и обладает обезболивающим и противовоспалительным действием при травмах. Используется вся надземная часть растения.

2. КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (CALENDULA OFFICINALIS)

Календула действует как вяжущее, антимикробное, противовоспалительное и успокаивающее средство. а также улучшает капиллярное кровообращение. Используется в виде экстрактов и настоек. Собирают цветы в период цветения.

3. ВЕРБЕНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (VERBENA OFFICINALIS)

Это растение известно как противо-цинговое средство. Отвары из этой травы используют при склерозе, лихорадке, болезнях печени.селезенки и тромбозе. Заготавливают надземную часть вербены во время цветения.

4. ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (SYMPHYTUM OFFICINALE)

С лечебной целью используют корни окопника. Их заготавливают осенью или весной до появления листьев. Корни выкапывают, тщательно моют холодной водой, разрезают на мелкие куски, подвяливают на воздухе и высушивают под навесом, на воздухе или в сушилках при температуре не выше +40 °С. Онопник имеет рано- и костезаживляющее. бактерицидное, кровоостанавливающее, отхаркивающее и противоопухолевое действие. Он замедляет процесс некроза тканей и применяется при любой косгиой патологии, ревматоидных поражениях суставов и подагре, артритах и артрозах, переломах костей. Растение ядовито.

5.ЛОФАНТ АНИСОВЫЙ (LOPHANTUSADANS)

Настойки и вытяжки на основе лофанта применяют при кашле, бронхите, воспалении легких, туберкулезе и гастрите. Отвар помогает при лечении атеросклероза, стенокардии, простатита и повышенном артериальном давлении. Растение обладает уникальной способностью предотвращать старение всего организма, выводит радионуклиды, вредные вещества и шлаки. Листья и соцветия лофанта ароматизируют чай, в качестве приправы их добавляют в салаты, мясные и рыбные блюда. Но больше всего зто растение ценят за эфирное масло с запахом аниса и фенхеля, обладающее высокими бактерицидными свойствами.





6. КОТОВНИК КОШАЧИЙ (NEPETACATARIA)

Настои котовника кошачьего применяют при заболевании желудка и печени, как желчегонное и противоглистное средство. Также растение эффективно при малокровии, истощении, при бронхите, мигрени, анемии, нарушении менструаций, нервных расстройствах, истерии, головной боли и при спаэмах. Кроме того, котовник оказывает отхаркивающее, болеутоляющее, противовоспалительное и успокаивающее действие, повышает аппетит, улучшает функции желудка и кишечника. Наружно траву используют при различных заболеваниях кожи.

7. МЯТА ПЕРЕЧНАЯ (MENTHA PIPERITA)

Мяту перечную применяют при заболеваниях верхних дыхательных путей (фарингите, ларингите, трахеите, насморке). Также она эффективна при дисфункции пищеварительного тракта, метеоризме, тошноте и рвоте, желчнокаменной болезни и гепатитах. Вытяжки из этого растения обладают спазмолитическими, желчегонными, антисептическими и болеутоляющими свойствами. Сок помогает при приступах грудной жабы, повышенной возбудимости, бессоннице, истерии, зудящих дерматозах. Наиболее известно успокаивающее действие мяты, в этом случае из нее делают чаи. Заготавливают всю надземную часть растения.

8. ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ (ORIGANUM VULGARE)

Используют в виде примочек и ванн при гнойничковых заболеваниях кожи и диатезе. Настой повышает тонус кишечника, секрецию желудочного сока. Принимают при женских болезнях, после родов и для усиления лактации. Используется надземная часть.

9. ПУСТЫРНИК СЕРДЕЧНЫЙ (LEONURUSCARDIACA)

Настойка из пустырника обладает сильным седативным действием, ее назначают при нервной возбудимости. неврастении, нарушениях сна. Также растение нормализует деятельность вегетативной нервной системы. Собирают во время цветения.

10. МОРДОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ (ECHINOPSRITRO)

Отвары из семян и настойки из плодов мордовнина применяют для лечения головных болей, рассеянного склероза, полиомиелита, а масло — при кожных заболеваниях. Настойки восстанавливают эластичность и гибкость стенок кровеносных сосудов.

11. НАСТУРЦИЯ БОЛЬШАЯ (TROPAEOLUMMAJUS)

Отвар применяют при заболеваниях полости рта, хроническом бронхите, гипертонии, малокровии, почечнокаменной болезни. Настойка обладает противоцинготным, мочегонным и кровоочистительным действием. Заготавливают траву в период цветения.

12. ДУБРОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ (TEUCRII HERBA)

Траву дубровника применяют как легкое слабительное, при хронических респираторных заболеваниях, лихорадке. подагре, как потогонное средство. Настой цветков используют при анемии, болезнях селезенки, главным образом при повышенной ее функции.

13.ЛЕВЗЕЯ САФЛОРОВИДНАЯ (LEUZEA CARTHAMOIDES)

Настойку применяют как тонизирующее и стимулирующее средство при утомлении и упадке сил, расстройствах нервной системы, при умственном и физическом перенапряжении, пониженной работоспособности, депрессивном состоянии. Используется корень.

14. РЕПЕШОК АПТЕЧНЫЙ (AGRIMONIAEUPATORIA)

Применяется при заболеваниях ЖКТ. желчного пузыря, нак вяжущее и мочегонное средство, при ангине, стоматитах, гингивитах и пародонтозе. Широко используется надземная часть растения в виде отваров и настоек. Репешок собирают в период цветения и плодоношения.

15. ШАЛФЕИ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (SALVIA OFFICINALIS)

Настой имеет вяжущие, противовоспалительные, дезинфицирующие и фитонцидные свойства. Применяют при воспалительных заболеваниях носоглотки и верхних дыхательных путей, при воспалительных заболеваниях кожи, ожогах и обморожениях, Используется вся надземная часть.





Дополнительно (перенесено из комментариев – даем ответы)

У меня есть японская кукурузка. Из макушки цветка начала расти стрела, на которой появились почки и начали цвести.Скажите можно ли готовить теперь из него настойку и если “да” то как?

Конечно, такое бывает. Смотря, для каких целей, выращиваете вы это комнатное растение. Если для красоты, то вы ее и дождались. А если для медицинских целей, то это совсем другое.

В народной медицине это растение используется в виде спиртовой настойки. Применяют ее при болезнях суставов.

Настойку японской кукурузки готовят так.

Побеги (усы) освобождают от недоразвитых листочков и прокатывают скалкой или разминают в деревянной ступке, обязательно деревянным пестиком (нельзя резать ножом).

Наполняют полулитровую банку, заливают 40-процентным спиртом, водкой или самогоном и настаивают в темном месте 5-7 дней. Получится настойка коричневого цвета, которой на ночь натирают больные места.