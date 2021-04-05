5 советов по уходу за клубникой весной

Уход за клубникой должен быть своевременным и подходящим растению. Начинать нужно уже с весны, чтобы летом кустики клубники радовали хорошим, обильным урожаем сладких и больших ягод!



Первым делом, ещё в апреле необходимо обрезать и удалить высохшие прошлогодние листья. Желательно их убрать с участка или даже сжечь, так как они являются распространителями болезнетворных микроорганизмов.



Вторым важным этапом в весеннем уходе за клубникой является прополка. Сорняки, особенно такие как крапива, пырей и одуванчик в частности, могут серьёзно навредить клубнике, поскольку они оплетают своими корнями растение и забирают у него питательные вещества. Простым выдергиванием не обойтись — можно удалить только надземную часть сорняка и при этом случайно повредить саму клубнику. Если сорняк растет прямо вместе с клубникой, придется оба куста аккуратно выкопать, разделить, освободить клубнику от корней сорняка. Сорняк выкинуть, а клубнику обратно посадить в грунт.



Третьим этапом является рыхление земли вокруг кустика клубники. Этот этап необходим как подготовительный к следующему.



Четвёртый шаг — небольшая первая подкормка клубники. Весной растение нуждается в азотных удобрениях и органике. Позже, на стадии созревания ягод, понадобятся другие удобрения.

В апреле-мае же клубнику необходимо подкормить, например, нашатырным спиртом. Он не только является удобрением, доставляющим азот напрямую к корням куста, но ещё и защищает растение от ряда вредителей. В 10 л воды разведите 40 мл нашатыря. К этой смеси необходимо также добавить немного органики — 40 мл гумата. Размешать и полить каждый кустик по 1 л подкормки.Последним, завершающим шагом в уходе за клубникой является мульчирование. Чтобы куст дольше держал влагу, а также был защищен от слизней и других вредителей, посыпьте еловый или сосновый опад посыпать вокруг куста.Подробнее об уходе за клубникой весной смотрите в видео ниже: