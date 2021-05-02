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«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

Каждый день фотографы по всему миру ищут новые способы рассказать истории или поймать в кадр то, чего мы раньше не замечали. Мы выбираем интересные фотопроекты и расспрашиваем их авторов о том, что они хотели сказать. Good Night London — серия 30-летнего выпускника барселонского Университета изящных искусств и лондонского Saint Martins. Для этого проекта он снимает своих современников, молодых британских тусовщиков, в обстановке ночных клубов Лондона — чтобы понять, как ночной образ жизни влияет на то, как люди воспринимают себя и хотят выглядеть.

«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

«Спокойной ночи, Лондон» — это серия документальных портретов, сделанных мной в ряде лондонских ночных клубов. Снимая людей в не самой дружелюбной среде, я пытался показать, что подобная неестественная обстановка играет важную роль в формировании личности тинейджеров и их мировоззрения.

«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

Традиционная студийная фотография, таким образом, вынута из привычного контекста и перемещена в совершенно другую среду. Спокойствие и созерцательность, обычно прилагающиеся к студийной работе, здесь заменили шум, суета и агрессивная природа ночного клуба, служащего фоном для изображения героев. Позирование перед камерой становится еще одним элементом игры, частью роли, которую посетители клубов разыгрывают, фиксирует образ, который они транслируют по ночам, и то, как они позиционируют себя в контексте ночной жизни.



«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

Это не постановочные съемки — кадры лишь выхватывают и запечатлевают реальные сцены в клубах, на секунду превращая царящие вокруг грохот и безумие в спокойствие и безмятежность.

«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

Фотография достаточно поздно пришла в мою жизнь. Я изучал изобразительные искусства и был уверен, что хочу стать графическим дизайнером. Но в итоге начал отдаляться от дизайна и все больше погружаться в искусство: я осознал, насколько мощным инструментом для выражения идей оно является. Меня всегда интересовала портретистика — не только как способ запечатлеть реальность, но и как инструмент, способный добраться до сути, обнажить личность изображенного человека, часто замаскированную слоями саморепрезентации.

«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

То, что я снимаю молодежь для своих проектов, напрямую связано с моим личным опытом. Я сам — часть этой среды, с которой работаю как фотограф. Можно сказать, что таким образом я исследую самого себя, ведь в некотором роде все мои герои — отражение меня самого: мы принадлежим к одному поколению, они мои современники.

«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

Обычно я черпаю вдохновение из своего личного опыта и из контекста, в который погружен я лично. Мне нравится изучать возможности документальной фотографии, разрушая и деконструируя основополагающие принципы этого жанра.

«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

В самой попытке поймать спонтанные проявления окружающей жизни и зафиксировать их с помощью технических средств, созданных для студийной работы, кроется парадокс: ты создаешь некую параллельную реальность, и так возникает рефлексия о грани между реальностью и вымыслом.

«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

Фотография дает чувство сопричастности моменту, она способна свести реальность к одному кадру и удивительным образом уловить и сохранить вещи чисто случайные. Пожалуй, за это я люблю ее больше всего — зачастую я сам оказываюсь первым удивленным зрителем, увидевшим при проявке неожиданный результат. Это потрясающее ощущение.

«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

Я использую громоздкую широкоформатную камеру, на которую не так просто снимать, это требует большой концентрации. Так что мои работы рождаются на стыке двух крайностей: с одной стороны, это скрупулезность технического процесса, а с другой — неизбежная непредсказуемость и полный хаос вокруг.

«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

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