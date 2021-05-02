«Спокойной ночи, Лондон»: тусовщики в британских ночных клубах

Каждый день фотографы по всему миру ищут новые способы рассказать истории или поймать в кадр то, чего мы раньше не замечали. Мы выбираем интересные фотопроекты и расспрашиваем их авторов о том, что они хотели сказать. Good Night London — серия 30-летнего выпускника барселонского Университета изящных искусств и лондонского Saint Martins. Для этого проекта он снимает своих современников, молодых британских тусовщиков, в обстановке ночных клубов Лондона — чтобы понять, как ночной образ жизни влияет на то, как люди воспринимают себя и хотят выглядеть.











«Спокойной ночи, Лондон» — это серия документальных портретов, сделанных мной в ряде лондонских ночных клубов. Снимая людей в не самой дружелюбной среде, я пытался показать, что подобная неестественная обстановка играет важную роль в формировании личности тинейджеров и их мировоззрения.







Традиционная студийная фотография, таким образом, вынута из привычного контекста и перемещена в совершенно другую среду. Спокойствие и созерцательность, обычно прилагающиеся к студийной работе, здесь заменили шум, суета и агрессивная природа ночного клуба, служащего фоном для изображения героев. Позирование перед камерой становится еще одним элементом игры, частью роли, которую посетители клубов разыгрывают, фиксирует образ, который они транслируют по ночам, и то, как они позиционируют себя в контексте ночной жизни.

Это не постановочные съемки — кадры лишь выхватывают и запечатлевают реальные сцены в клубах , на секунду превращая царящие вокруг грохот и безумие в спокойствие и безмятежность.Фотография достаточно поздно пришла в мою жизнь . Я изучал изобразительные искусства и был уверен, что хочу стать графическим дизайнером. Но в итоге начал отдаляться от дизайна и все больше погружаться в искусство: я осознал, насколько мощным инструментом для выражения идей оно является. Меня всегда интересовала портретистика — не только как способ запечатлеть реальность, но и как инструмент, способный добраться до сути, обнажить личность изображенного человека, часто замаскированную слоями саморепрезентации.То, что я снимаю молодежь для своих проектов, напрямую связано с моим личным опытом. Я сам — часть этой среды, с которой работаю как фотограф. Можно сказать, что таким образом я исследую самого себя, ведь в некотором роде все мои герои — отражение меня самого: мы принадлежим к одному поколению, они мои современники.Обычно я черпаю вдохновение из своего личного опыта и из контекста, в который погружен я лично . Мне нравится изучать возможности документальной фотографии, разрушая и деконструируя основополагающие принципы этого жанра.В самой попытке поймать спонтанные проявления окружающей жизни и зафиксировать их с помощью технических средств, созданных для студийной работы, кроется парадокс: ты создаешь некую параллельную реальность, и так возникает рефлексия о грани между реальностью и вымыслом.Фотография дает чувство сопричастности моменту , она способна свести реальность к одному кадру и удивительным образом уловить и сохранить вещи чисто случайные. Пожалуй, за это я люблю ее больше всего — зачастую я сам оказываюсь первым удивленным зрителем, увидевшим при проявке неожиданный результат. Это потрясающее ощущение.Я использую громоздкую широкоформатную камеру, на которую не так просто снимать, это требует большой концентрации. Так что мои работы рождаются на стыке двух крайностей: с одной стороны , это скрупулезность технического процесса, а с другой — неизбежная непредсказуемость и полный хаос вокруг.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)