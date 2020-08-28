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Почему собаки лижут и кусают свои лапы

Часто можно заметить, как собаки лижут или даже грызут свои лапы. Стоит ли из-за этого беспокоиться? Иногда стоит. Вот что нужно знать о таком обычном, но непонятном поведении собак.

Почему собаки лижут и кусают свои лапы

«Это нормальное поведение для собак — время от времени лизать лапы. Однако, если собака делает это постоянно или лижет только лишь лапы, это может быть признаком того, что что-то не так», — предостерегает РутАнн Лобос, ведущий ветеринарный врач из Херефорда, Техас. Вот семь причин, которые помогут понять, стоит ли вам беспокоиться, наблюдая за этой обычной собачьей привычкой.

Травма


Собака может наступить на стекло или шип, сломать коготь, ее может укусить пчела или она может получить ожог от раскаленного асфальта — это лишь некоторые обстоятельства, которые способны вызвать такое поведение. Вам нужно внимательно осмотреть каждый коготь, места между пальцами и подушечками собаки, а также внешнюю поверхность лапы. Если у вас под рукой есть все необходимое, вы сами можете позаботиться о своем питомце и обработать рану. Если у вас есть сомнения, обратитесь к ветеринарному врачу.

Паразиты


Блохи и клещи могут досаждать вашему питомцу невыносимым зудом в любом укушенном месте, включая и лапы. Особенно в летние месяцы эти кровососущие паразиты могут быть причиной того, что ваша собака лижет лапы.
Есть множество вариантов, как избавиться от собачьих паразитов. Ветеринарный врач может помочь вам решить, какой из них лучше всего подходит для конкретной ситуации с вашей собакой. К выведению блох домашними средствами нужно подходить с осторожностью.

Пищевая аллергия


Не совсем понятно, но общеизвестно, что пищевая аллергия вызывает зуд лап у собак. Хотя точно неясно, почему именно лапы реагируют на аллергию, это один из основных признаков, на который обращают внимание ветеринары в случаях, когда собака лижет лапы. «В таких ситуациях вам следует поговорить с ветеринарным врачом о том, какой корм лучше всего подходит вашей собаке», — советует доктор Лобос. «Некоторые владельцы собак замечают, что полноценный и сбалансированный рацион, состоящий из меньшего количества ингредиентов или одного источника животного белка, может помочь решить проблему».

Боль


Собака, которая постоянно лижет лапу, может испытывать боль — но не обязательно в лапе. Многие собаки, испытывающие боль в любом месте своего тела, облизывают переднюю лапу, чтобы успокоить болезненные ощущения. Может потребоваться некоторое время, чтобы понять это, поскольку собаки, как и многие другие животные, пытаются скрыть свою боль. Но, если вы заподозрили, что ваш питомец страдает, стоит обратиться к ветеринару.

Дерматит


Дерматит у собак может быть вызван аллергической реакцией на что-либо в их окружении. Обычно это газонные химикаты, каменная соль или другие антиобледенительные средства, а также сорняки и растения-аллергены. Если вы заметили, что ваша собака лижет лапы только в течение определенного сезона или при определенных погодных условиях, причиной может быть дерматит. Очищайте лапы собаки после каждой прогулки с помощью салфеток, предназначенных для этой цели, регулярно купайте питомца с применением специального шампуня.

Необычное поведение


Скука или беспокойство могут проявляться в том, что собака лижет лапы. Даже энергичные собаки могут испытывать скуку, и щенки, которые кажутся спокойными, могут испытывать беспокойство при определенных обстоятельствах. В таких случаях надо проконсультироваться с кинологом или ветврачом. Чем раньше вы поймете причину необычного поведения вашего питомца, тем легче будет все исправить.

Мозоли


Это касается владельцев борзых собак. Борзые — практически единственная порода, которая страдает от натоптышей, вследствие уникальной формы лап. Мозоли могут доставлять большие неудобства вашей собаке, заставляя ее лизать больную лапу. В таких случаях помогает специальная обувь, также надо избегать выгула собаки по тротуару и другим твердым поверхностям. Неважно, по какой причине собака лижет лапы. В любом случае постарайтесь выяснить причину и решить проблему, если она имеется, с помощью ветеринара, и как можно быстрее.

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Почему собаки лижут и кусают свои лапы

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