Почему собаки лижут и кусают свои лапы

Часто можно заметить, как собаки лижут или даже грызут свои лапы. Стоит ли из-за этого беспокоиться? Иногда стоит. Вот что нужно знать о таком обычном, но непонятном поведении собак.







«Это нормальное поведение для собак — время от времени лизать лапы. Однако, если собака делает это постоянно или лижет только лишь лапы, это может быть признаком того, что что-то не так», — предостерегает РутАнн Лобос, ведущий ветеринарный врач из Херефорда, Техас. Вот семь причин, которые помогут понять, стоит ли вам беспокоиться, наблюдая за этой обычной собачьей привычкой.



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