Идеи использования пластиковых крышек

Пластиковые емкости для хранения, сколько их не покупай, все время куда-то исчезают, теряются и путаются. В особенности это касается крышек от контейнеров, которые могут храниться в шкафу годами, занимая кучу места и не принося никакой пользы.

Их, конечно, можно и выбросить, но можно найти достойное применение. Мы нашли как минимум 10 способов их использования.





№ 1

Используйте прочную крышку, чтобы очистить пригоревшие остатки еды со сковороды, блюда или противеня.

№ 2

Если не хочется лишний раз пачкать разделочную доску или не осталось ни одной свободной, можно порезать продукты на крышке. Например, почистить селедку или нарезать куриное филе на кусочки. Если крышка из прочного пластика — она прекрасно заменит доску.



№ 3

Используйте крышку, когда вяжете, чтобы пряжа не путалась. Вырежьте ножом в центре крышки X-образное отверстие и вставьте в него конец пряжи.

№ 4

Пластиковой крышкой можно быстро счистить наледь с оконных или автомобильных стекол, вдруг не оказалось скребка под рукой.

№ 5

Если в ванне или в раковине не оказалось пробки, пластиковая крышка отлично ее заменит и вы сможете набрать воду.



№ 6

В крышках удобно хранить мелкие детали, когда вы занимаетесь творчеством: бусины, блестки, пуговицы, кнопки и т.

д.И использовать их вместо блюдец для горшечных растений.А еще крышку можно использовать во время приготовления пирогов и тортов, когда вам нужно вырезать ровный круг из теста.Если нужно переместить тяжелую мебель, подложите под ножки крышки, и она легко будет скользить по полу, защищая при этом деревянные покрытия от царапин.Используйте крышки вместо подставок под горячие сковороды и кастрюли.Крышкой можно заменить блюдце, чтобы класть рядом с кухонной мойкой аксессуары, когда вы готовите.Или использовать крышку вместо подставки для половников и кухонной лопатки.Крышки часто используют вместо палитры для красок, а после того, как закончите проект, просто выкинуть.Чтобы быстро разрезать виноград или черри томаты на половинки, положите их между двумя пластиковыми крышками, слегка прижмите и пройдитесь острым ножом между ними.Проделайте в большой крышке отверстие и используйте ее, чтобы защитить кухню от брызг, когда взбиваете продукты миксером.Используйте крышки, подложить их под емкости с липкими продуктами: сладкими соусами, вареньем, медом, чтобы они не пачкали стол, полки шкафов и холодильника.