7 значимых советских городов и поселков, которые стали «призраками»

1. Вологодская область - поселок Чаронда

Чаронда была заселена много веков назад / Фото: temples.ru

В 17 веке в Чаронде проживало 11 тысяч людей / Фото: m.fishki.net

К 2000-м годам население села резко сократилось / Фото: drive2.com

2. Нагорный Карабах – Агдам

Во времена СССР на территории города функционировали заводы / Фото: informnapalm.org

В 90-х город был сильно обстрелян и разрушен / Фото: tema.ru

Агдам из города превратился в квартал / Фото: karabakh.org

3. Ярославская область – город Молога

Молога была затоплена по решению правительства / Фото: abc-24.info

Жителей города Молога вывозили насильно / Фото: s30327532365.mirtesen.ru

Единственным напоминанием о городе осталась колокольня Никольского собора / Фото: mapme.club

4. Республика Коми – Хальмер-Ю

Название города Хальмер-Ю в переводе с ненецкого означает «река в долине смерти» / Фото: drive2.com

Во времена СССР город имел развитую инфраструктуру / Фото: svobody.pl

После развала СССР жителей Хальмер-Ю переселили в Воркуту / Фото: red-nadia.livejournal.com

5. Камчатка – Финвал

Финвал - Стратегический населенный пункт в бухте Бечевинской / Фото: twitter.com

В 60-х был построен поселок и необходимые объекты инфраструктуры / Фото: gubdaily.ru

Финвал расселили после распада СССР / Фото: iworker.ru

6. Коми – Промышленный

Промышленный насчитывал около 12 тысяч человек / Фото: urban3p.ru

В 2007 году было решено закрыть поселок / Фото: hodor.lol

7. Абхазия – Ткварчели

Ткварчели был крупным абхазским индустриальным центром / Фото: book-horror.ru

Сегодня в городе больше запущенных и разрушенных конструкций, чем обитаемых / Фото: liveinternet.ru