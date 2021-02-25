7 значимых советских городов и поселков, которые стали «призраками»

Некоторые стратегически важные города и небольшие населенные пункты, которые в СССР были заселены и процветали, сегодня остались лишь в памяти людей, превратившись по ряду причин в «призраки». Несмотря на то, что существовать они давно перестали, интерес к ним остался, особенно у исследователей прошлой эпохи и «фотоохотников», регулярно посещающих эти территории. Почему же некогда густонаселенные города и поселки опустели и стали призраками?
1. Вологодская область - поселок Чаронда
Чаронда была заселена много веков назад / Фото: temples.ru
Это селение является единственным, расположенным в северной части области, на озере Воже, на западном его берегу. Есть несколько гипотез относительно названия поселка. По одной из них оно пошло от ненецкого слова «сэрома», что значит «обледеневшая корка на снегу», по другой – от вепского «черендак», имеется в виду «злой дух». Некоторые исследователи уверены, что производными стали «рында», означающая берег и «чарва» – уплотненный снег или «чарра» – тундра, поросшая мхом.
Находится населенный пункт на высоком берегу, на котором растут сосны. В озере водится много рыбы, поэтому населена территория давно. Уже доказано, что еще в неолите здесь были первые стоянки. В десятом веке здесь было перевалочное место во время передвижения торговцев из Шексны по направлению к Белому морю.
В 17 веке в Чаронде проживало 11 тысяч людей / Фото: m.fishki.net
Официально считается, что Чаронда основана в XIII столетии. Население занималось торговлей, рыбалкой, сопровождением караванов. В пятнадцатом веке селение перешло во владение Кирилло-Белозерского монастыря. Через него возили рыбу и соль, а со временем стали экспортировать за границу из севера железо и пушнину. Поселок расширялся, стали появляться гостиные и постоялые дворы, а также увеличилась численность местного населения. В семнадцатом веке округа стала отдельной областью, в которой находилось 1700 крестьянских дворов и жило 11 000 человек.
К 2000-м годам население села резко сократилось / Фото: drive2.com
После того, как в 1584 г. был основан Архангельск, статус поселка несколько пошатнулся, но он и дальше пребывал в процветающем состоянии и даже стал называться городом в 1708 году. Уже в 1770-х он вернулся к прежнему своему состоянию и превратился в село, в котором быстро уменьшалась численность населения. В годы Октябрьской революции количество жителей уже было менее одной тысячи, в 1921 г. – 450 человек и семьдесят домов. Постепенно селение вымирало. В 2007 г. здесь проживало только восемь селян. В наши дни постоянными жителями являются только 2 человека.
Естественно, здесь об электричестве даже речь не идет. Да и приехать сюда можно только по озеру. Летом это лодки, зимой – снегоход или лыжи. О том, что здесь когда-то кипела жизнь, напоминает только возведенная в 1826 г. церковь Иоанна Златоуста.
2. Нагорный Карабах – Агдам
Во времена СССР на территории города функционировали заводы / Фото: informnapalm.org
Населенный пункт, основанный в восемнадцатом веке, находится в 365 км от Баку и 26 км от Степанакерта. Агдам в переводе с Азербайджанского языка означает «белая крыша».
Статус города Агдам получил в 1828 г. Во времена Союза Советских Социалистических Республик здесь активно функционировали маслосырзавод, консервный, винный заводы. Продукция последнего была известна на весь СССР, а именно портвейн с таким же названием. Кроме этого здесь были учебные заведения, драматический театр, сады и ЖД станция, хлебный музей, в котором хранились экспонаты античности и средневековья. Здесь же в пятидесятых велись раскопки древнего поселения (бронзовая эпоха). В 89-м население города составляло 28 000 человек.
В 90-х город был сильно обстрелян и разрушен / Фото: tema.ru
Все изменила Карабахская война, которая длилась с 91-го по 94-й год. в Агдаме велись бои, в 93-м его обстреляли из «Града» и артиллерийских орудий, что и привело к его разрушению. Нетронутой осталась лишь мечеть 1870 года.
Агдам из города превратился в квартал / Фото: karabakh.org
В ноябре 2010 г. правительством было принято решение включить город в состав Аскерана в формате квартала и назвать его Акна. В это время население некогда большого города насчитывало всего 360 человек. И в наши дни мечеть здесь – единственное сооружение, которое не пострадало от военных действий.
3. Ярославская область – город Молога
Молога была затоплена по решению правительства / Фото: abc-24.info
Этот город был построен вблизи Рыбинска, в месте, где река Молога впадает в Волгу. Свое начало этот населенный пункт берет еще со времен двенадцатого века. Со временем город стал известен своим молоком и маслом, имеющими потрясающий вкус. В 1935 г. правительством было принято решение о возведении Рыбинской ГЭС. Соответственно, под затопление попадала не одна сотня гектаров земли вместе со всеми расположенными на ней населенными пунктами. В целом было уничтожено семьсот сел и процветающий город с красивым названием Молога.
На момент ликвидации жизнь здесь била ключом. В городе функционировали фабрики, заводы, учебные учреждения, работали, приблизительно, шесть церквей и соборов.
Жителей города Молога вывозили насильно / Фото: s30327532365.mirtesen.ru
Начало переселения жителей города датируется 1937-м годом. Тогда отсюда было выселено около семи тысяч жителей. Весной 1941 года из берегов начали выходить воды рек, протекающих поблизости. Спровоцировало это явление перекрытие последнего проема плотины. Постепенно начали разрушать и сам город, уничтожая производственные и жилые здания. Естественно была организована эвакуация людей в срочном порядке. Приблизительно триста коренных жителей отказались покидать родные места, поэтому их просто насильно вывозили. Все эти события привели к веренице самоубийств, совершенных бывшими городскими жителями. Тех, кто остался в живых, очень быстро отправили в другой конец Советского Союза. Сам же город со своей страшной и печальной историей стал призраком, погребенным под толщей речной воды.
Единственным напоминанием о городе осталась колокольня Никольского собора / Фото: mapme.club
Уже к окончанию ВОВ от Мологи не осталось и следа, так как город был полностью затоплен. Единственным напоминанием осталась колокольня Никольского собора. Она и сейчас возвышается над водохранилищем.
Начиная с девяностых годов водохранилище становилось мельче. Из-под воды стали показываться улицы, вымощенные булыжником, а также фундаменты ряда зданий – церквей и домов.
4. Республика Коми – Хальмер-Ю
Название города Хальмер-Ю в переводе с ненецкого означает «река в долине смерти» / Фото: drive2.com
Город был расположен недалеко от Воркуты, приблизительно в шестидесяти километрах. В далекие времена местные жители считали его священным и использовали исключительно для захоронения умерших. Скорее всего, именно этот факт стал основополагающим при выборе названия населенного пункта. В переводе с ненецкого Хальмер-Ю означает «река в долине смерти».
Во времена СССР город имел развитую инфраструктуру / Фото: svobody.pl
В 42-м году в этой местности было обнаружено месторождение угля К14. В годы ВОВ порода имела важное значение. Позже здесь заложили разведочно-эксплуатационную штольню.
Во времена СССР инфраструктура города была достаточно развитой. В нем функционировали музыкальная и общеобразовательная школы, детские ясли и сады, больница и библиотека, дом быта и общежитие, дом культуры, хлебопекарня, магазины.
После развала СССР жителей Хальмер-Ю переселили в Воркуту / Фото: red-nadia.livejournal.com
После развала Советского Союза, в 95-м году шахта была закрыта, а все население добровольно-принудительно переселили в более крупный город – Воркуту. Хальмер-Ю стал призраком, который в 2000 г. начали использовать как полигон для испытания оружия.
5. Камчатка – Финвал
Финвал - Стратегический населенный пункт в бухте Бечевинской / Фото: twitter.com
Стратегический поселок в бухте Бечевинской возле Петропавловска-Камчатского. В бухте, которая должна была принять на себя удар нападавших, находились подлодки проекта 641, а спустя время и атомные.
В 60-х был построен поселок и необходимые объекты инфраструктуры / Фото: gubdaily.ru
В начале шестидесятых здесь начали возводить базу для локализации субмарин. Очень быстро был построен поселок, дома в котором нумеровались по мере их строительства. Сразу же были возведены и другие объекты: штаб, казармы, гараж и камбуз. Кроме этого в поселке было все для автономного его функционирования – детский сад и школа, клуб, магазин, дизельная подстанция и площадка для вертолетов, овощехранилище и бомбоубежище. Защищался он двумя зенитными батареями. На карте его не было. Как и многие другие аналогичные объекты назывался поселок по названию ближайшего города с цифрами, согласно номера почтового отделения. В данном случае Петропавловск-Камчатский-54 или Финвал.
Финвал расселили после распада СССР / Фото: iworker.ru
Во время перевооружения в нем появилось больше военных с семьями, что стало причиной для строительства нового дома и школы. Всего здесь проживало до 2000 человек. Необратимые процессы в Финвале начались после распада СССР. Постепенно отключили коммуникации, а людей расселили. Сегодня это лишь один «призрак» из многих других.
6. Коми – Промышленный
Промышленный насчитывал около 12 тысяч человек / Фото: urban3p.ru
Этот населенный пункт был основан в 54-м году на реке Изъюорш. Построен он вокруг двух шахт – «Промышленной» и «Центральной». Сооружения, жилые дома и другие здания строились заключенными. Основное население – люди, которые ехали на север заработать. Большая часть жителей, естественно, трудилась на шахтах. В лучшие времена численность населения доходила до двенадцати тысяч. Здесь было все для жизни, в частности спорткомплекс и ресторан.
В 2007 году было решено закрыть поселок / Фото: hodor.lol
В 98-м на «Центральной» произошла авария, в результате чего погибло двадцать семь шахтеров. Тремя годами ранее закрыли вторую шахту. Спустя год семьи шахтеров начали переселять из поселка. А в 2000 г. на шахте «Центральной» погибло 3 человека, рабочие, которые разбирали здание. Официально поселок было решено закрыть в 2007 г., в то время там было всего 450 жителей.
7. Абхазия – Ткварчели
Ткварчели был крупным абхазским индустриальным центром / Фото: book-horror.ru
В советские времена это был крупный абхазский индустриальный центр и второй по количеству жителей после Сухуми. Тогда в городе жило до 40 000 граждан. Но уже к моменту начала войны в девяностых число людей стало меньше почти в два раза.
Сегодня в городе больше запущенных и разрушенных конструкций, чем обитаемых / Фото: liveinternet.ru
Место расположения города – долина речки Галидзги, в 80 км от Сухуми. Нельзя сказать, что этот населенный пункт является настоящим городом-призраком. Дело в том, что и сегодня здесь есть люди. Но согласно переписи 2011 г., в нем проживало 5013 человек. Сегодня в нем больше запущенных и разрушенных конструкций, чем обитаемых.
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