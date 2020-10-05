Немного семейного наследства, вечные вещи

Рушник и скатерть ткала и вышивала моя прабабушка, себе на приданое во время Первой мировой войны. Восточная Латвия, Латгалия, семья староверов
Чистый лен. Немного деталей.
Рушник лежит без дела, хлеб соль подавать некому. А скатертью по праздникам пользуемся до сих пор.
Интересно одно, вещи за 105 лет службы перенесли несколько тысяч стирок и нитки для вышивки,купленные у неизвестного еврейского коробейника ,даже не выцвели.Ткань на скатерти стала немного мягче и белее и только. Думаю еще лет на 150 ее хватит. Единственно гладить эти вещи, как и любой лен ,тихий ужас.
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