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Немного семейного наследства, вечные вещи

Немного семейного наследства, вечные вещи Ручная работа, Семейные ценности, Длиннопост, Рукоделие без процесса, Скатерть, Рушник

Рушник и скатерть ткала и вышивала моя прабабушка, себе на приданое во время Первой мировой войны. Восточная Латвия, Латгалия, семья староверов

Немного семейного наследства, вечные вещи Ручная работа, Семейные ценности, Длиннопост, Рукоделие без процесса, Скатерть, Рушник

Чистый лен. Немного деталей.

Немного семейного наследства, вечные вещи Ручная работа, Семейные ценности, Длиннопост, Рукоделие без процесса, Скатерть, Рушник
Немного семейного наследства, вечные вещи Ручная работа, Семейные ценности, Длиннопост, Рукоделие без процесса, Скатерть, Рушник

Рушник лежит без дела, хлеб соль подавать некому. А скатертью по праздникам пользуемся до сих пор.

Немного семейного наследства, вечные вещи Ручная работа, Семейные ценности, Длиннопост, Рукоделие без процесса, Скатерть, Рушник

Интересно одно, вещи за 105 лет службы перенесли несколько тысяч стирок и нитки для вышивки,купленные у неизвестного еврейского коробейника ,даже не выцвели.Ткань на скатерти стала немного мягче и белее и только. Думаю еще лет на 150 ее хватит. Единственно гладить эти вещи, как и любой лен ,тихий ужас.

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