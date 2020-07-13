Негативное пространство: противостояние сна и пробуждения

Черно-белые грани. Фото Kaylin Amabile.
В этой серии фотографий, каждый из снимков - словно тонкая грань между сном и реальностью. Черно-белый контраст ломаных линий, ничто иное, как попытка автора передать атмосферу пробуждения, в тот самый момент, когда придуманные образы, частично исчезают из сознания, оставляя после себя лишь едва уловимые следы в виде призрачных обликов.
Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.
В белом цвете. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.
Параллельные миры. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.
Черно-белый контраст. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.
Фотограф Кайлин Амабиле (Kaylin Amabile) создала своеобразную серию фотографий «Негативное пространство» (Negative Space) в которой показала, внутреннюю борьбу между сознательным и бессознательным разумом. По-мнению автора, именно так может выглядеть пробуждение «дробящее» образ на куски, частично отпуская его в реальность, а частично поглощая в мрачные остатки сна.
Лицо. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.
Молчаливая тишина. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.
Черно-белая игра. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.
Вуаль. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.
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