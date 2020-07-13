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Негативное пространство: противостояние сна и пробуждения


Черно-белые грани. Фото Kaylin Amabile.

Черно-белые грани. Фото Kaylin Amabile.


В этой серии фотографий, каждый из снимков - словно тонкая грань между сном и реальностью. Черно-белый контраст ломаных линий, ничто иное, как попытка автора передать атмосферу пробуждения, в тот самый момент, когда придуманные образы, частично исчезают из сознания, оставляя после себя лишь едва уловимые следы в виде призрачных обликов.



 


Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

 


В белом цвете. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

В белом цвете. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

 


Параллельные миры. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

Параллельные миры. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

 


Черно-белый контраст. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

Черно-белый контраст. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.



Фотограф Кайлин Амабиле (Kaylin Amabile) создала своеобразную серию фотографий «Негативное пространство» (Negative Space) в которой показала, внутреннюю борьбу между сознательным и бессознательным разумом. По-мнению автора, именно так может выглядеть пробуждение «дробящее» образ на куски, частично отпуская его в реальность, а частично поглощая в мрачные остатки сна.


Лицо. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

Лицо. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

 


Молчаливая тишина. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

Молчаливая тишина. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

 


Черно-белая игра. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

Черно-белая игра. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

 


Вуаль. Модель: Brooke Huseby. Фото Kaylin Amabile.

Вуаль. Модель: Brooke Huseby.
Фото Kaylin Amabile.

 

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