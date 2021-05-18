Бела Кун: что стало с венгром, который устроил красный террор в Крыму

В советской России

Большевики с первого же дня стали нарушать подписанный ими 3 марта 1918 года Брестский мир с Германией, Австро-Венгрией и их союзниками.

Договор устанавливал обмен пленными и запрещал ведение агитации среди них. Несмотря на это, в марте 1918 года при РКП(б) была создана Венгерская группа из числа военнопленных во главе с Куном. 3 апреля 1918 года начала выходить газета на венгерском языке «Социальная революция».Репатриация военнопленных задерживалась. Взамен этого пленным венграм предлагалось вступать в Красную Армию. Поскольку ударной силой контрреволюции летом 1918 года в Поволжье, на Урале и в Сибири стал Чехословацкий корпус, то большевики решили, что естественно будет противопоставить ему венгров, дышавших застарелой племенной ненавистью к чехам и словакам.Возвращение Куна в Венгрию по этой причине тоже откладывалось, хотя сам Ленин и назначил его вождём будущей революции в Венгрии. Пока же Кун занимался организацией мадьярских красноармейских частей, которые, помимо войны с чехословаками и русскими белогвардейцами, совершали также карательные походы против русских крестьян.Осенью 1918 года рухнула Австро-Венгерская империя. На её обломках возникли национальные государства. Началась чехарда правительств. Большевики организовали спешную переброску революционных кадров в Венгрию. Австро-Венгрия капитулировала 3 ноября 1918 года, а уже 17 ноября Бела Кун прибыл в Будапешт.