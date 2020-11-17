Сколько раз, по мнению западных историков, России помог «генерал Мороз», и почему это неправда

«Мороз погубил армию шведского короля Карла XII»
В ходе Великой Северной войны зиму 1708/09 года армия шведского короля Карла XII провела на Украине, будучи приглашена туда гетманом Иваном Мазепой. Ещё осенью 1708 года Карл колебался, куда направить свои стопы – на Москву или на Украину. Но доводы, представленные мятежным гетманом, перевесили. Мазепа обещал королю тёплые зимние квартиры и вооружённую помощь в виде Запорожского войска. Карл не получил ни того, ни другого.
Зима 1708/09 года вообще оказалась исключительно суровой по всей Европе. На Украине к этому добавилось отсутствие достаточного количества жилья для постоя войск. Украинские деревни сжигались как войсками Петра I, наказывавшими страну за измену гетмана, так и самими украинцами, не желавшими предоставлять убежище иноземному королю.Отношение к войскам Карла в украинском народе было резко отрицательное. Его встретили как завоевателя, а не как освободителя.
Особенно сильно была опустошена Украина в окрестностях Полтавы, гарнизон которой продолжал сопротивление шведам. Карл не мог и не хотел двигаться куда-либо, пока не возьмёт Полтаву. Овладение городом стало для короля делом чести.
Вследствие морозов и голода шведская армия за зиму 1708/09 года сильно сократилась в своей численности. 27 июня 1709 года она потерпела сокрушительное поражение от русской армии под Полтавой. Однако можно ли говорить, что шведов подкосила страшная русская зима?
Во-первых, как уже сказано, зима была суровой не только в России. Во-вторых, шведы – народ северный и, казалось бы, не должны быть сильно чувствительны к морозам. В-третьих, события, в ходе которых шведская армия была разгромлена, развернулись уже летом 1709 года, когда последствия зимы, при умелом руководстве, должны были быть преодолены. В-четвёртых, голод в шведской армии возник во многом из-за того, что ещё осенью 1708 года русские разгромили в битве под Лесной корпус генерала Левенгаупта и перехватили обозы с продовольствием, шедшие к Карлу. В-пятых, морозы на Украине были в любом случае не такие сильные, чем в Центральной России. Поэтому, если бы Карл пошёл в ту зиму не на Украину, а на Москву, последствия для его армии могли быть более катастрофическими.
«Мороз доконал армию Наполеона»
Это общеизвестная легенда, которую до сих любят повторять французские историки. Но при этом все согласно признают, что когда Наполеон 19 октября 1812 года выходил из Москвы, стояла прекрасная ясная погода. Первые морозы ударили, только когда Наполеон вышел из Вязьмы по направлению к Смоленску. Следовательно, к началу зимы Наполеон уже отступал! И вынудили его к отступлению отнюдь не русские морозы, а бесперспективность сидения в Москве плюс стойкость русских войск в битве под Малоярославцем.
Итак, суровая зима застала французскую армию уже в процессе её отступления из России. Однако, по мнению многих историков, и не только французских, именно она фатально ускорила её гибель. Если бы не жестокие ноябрьские морозы 1812 года, значительно больше завоевателей спаслось бы из России. Некоторые считают возможным говорить, что будь природа милостивее к Наполеону, он смог бы удержаться если не в Витебске, то в Вильне, и весной 1813 года возобновить войну на российской территории.
Однако такие фантазии не учитывают одного важного факта. Дело в том, что ни на одной тыловой базе Наполеона в России не было сосредоточено достаточного количества припасов для прокормления войск. Этому способствовало множество факторов, которые не место здесь перечислять, но, во всяком случае, ранняя и суровая зима к этим факторам не относится. Армия Наполеона, отступая, не нашла запасов ни в Смоленске, ни в Витебске, ни в Вильне, хотя к тому времени уже сильно сократилась в числе.
Кроме того, Наполеон не собирался задерживаться ни в одном из пунктов на российской территории. Он торопил отступление, приказал не ждать отстающих, и это в значительно большей степени, чем морозы, явилось причиной исчезновения его «Великой» армии. А торопился он только потому, что ещё до Смоленска узнал, что в его отсутствие в Париже была произведена попытка государственного переворота. Наполеон спешил из России, чтобы подкрепить свою власть личным присутствием в Париже, и стремился оставить армию при первой возможности.
Наконец, русская армия, преследуя Наполеона в такие же жестокие морозы, сама понесла огромные потери голодными и обмороженными – до двух третей её количества, вышедшего из Тарутинского лагеря в октябре 1812 года.
«Немец замёрз под Москвой в 1941 году»
Эта легенда была пущена гитлеровскими генералами, чтобы оправдать свою неудачу. Зачем её подхватывают у нас – не вполне ясно.
А ведь давно опубликованы данные о погоде в ноябре и декабре 1941 года в Московском регионе. Из них явствует, что начало зимы 1941/42 года, хотя и было ранним и холодным, но не являлось экстремальным по своим метеорологическим условиям. Температура весь ноябрь, когда немцы рвались к Москве, держалась в пределах от минус пяти до минус десяти градусов, очень редко опускаясь ниже. А это не редкая температура и для зимы в некоторых районах Германии.
Погодные условия второй половины ноября 1941 года способствовали германскому наступлению на Москву. Об этом пишет и генерал вермахта Курт фон Типпельскирх: «Вначале слабый мороз и сверкающий под лучами яркого солнца иней поднимали дух солдат, идущих, как им казалось, в последнее наступление, и благоприятствовали продвижению». Снежный покров был ещё тонок, а земля подмёрзла, что создавало благоприятные условия для наступления бронетехники. Преобладала ясная погода, а это позволяло бы люфтваффе полностью господствовать в воздухе над Москвой, если бы не сила и мастерство советских лётчиков-истребителей и войск ПВО.
Только в первых числах декабря 1941 года температура в Московском регионе несколько ночей подряд падала ниже минус тридцати градусов. Но к этому моменту наступление вермахта уже полностью выдохлось.
Известно, что во время наступления на Москву немецким войскам действительно не хватало зимнего обмундирования. Генерал Гудериан на этом построил свою версию неудачи вермахта и пытался свалить всю вину за это на Гитлера. Однако фюрер ещё в приказе от 21 августа 1941 года допустил возможность зимней кампании. Нехватка зимнего обмундирования на передовой у немцев была вызвана плохой логистической работой органов снабжения вермахта. При этом зимняя одежда понадобилась бы немцам даже в случае нормальной по температурным условиям подмосковной зимы.
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