Сколько раз, по мнению западных историков, России помог «генерал Мороз», и почему это неправда

«Мороз погубил армию шведского короля Карла XII»

В ходе Великой Северной войны зиму 1708/09 года армия шведского короля Карла XII провела на Украине, будучи приглашена туда гетманом Иваном Мазепой. Ещё осенью 1708 года Карл колебался, куда направить свои стопы – на Москву или на Украину. Но доводы, представленные мятежным гетманом, перевесили. Мазепа обещал королю тёплые зимние квартиры и вооружённую помощь в виде Запорожского войска. Карл не получил ни того, ни другого.

Зима 1708/09 года вообще оказалась исключительно суровой по всей Европе. На Украине к этому добавилось отсутствие достаточного количества жилья для постоя войск. Украинские деревни сжигались как войсками Петра I, наказывавшими страну за измену гетмана, так и самими украинцами, не желавшими предоставлять убежище иноземному королю.

Отношение к войскам Карла в украинском народе было резко отрицательное. Его встретили как завоевателя, а не как освободителя.

Особенно сильно была опустошена Украина в окрестностях Полтавы, гарнизон которой продолжал сопротивление шведам. Карл не мог и не хотел двигаться куда-либо, пока не возьмёт Полтаву. Овладение городом стало для короля делом чести.

Вследствие морозов и голода шведская армия за зиму 1708/09 года сильно сократилась в своей численности. 27 июня 1709 года она потерпела сокрушительное поражение от русской армии под Полтавой. Однако можно ли говорить, что шведов подкосила страшная русская зима?

Во-первых, как уже сказано, зима была суровой не только в России. Во-вторых, шведы – народ северный и, казалось бы, не должны быть сильно чувствительны к морозам. В-третьих, события, в ходе которых шведская армия была разгромлена, развернулись уже летом 1709 года, когда последствия зимы, при умелом руководстве, должны были быть преодолены. В-четвёртых, голод в шведской армии возник во многом из-за того, что ещё осенью 1708 года русские разгромили в битве под Лесной корпус генерала Левенгаупта и перехватили обозы с продовольствием, шедшие к Карлу. В-пятых, морозы на Украине были в любом случае не такие сильные, чем в Центральной России. Поэтому, если бы Карл пошёл в ту зиму не на Украину, а на Москву, последствия для его армии могли быть более катастрофическими.