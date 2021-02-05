5 российских звёзд, которые вышли замуж за обеспеченных иностранцев, но счастья не нашли

«Там хорошо, где нас нет» - по этому принципу многие российские женщины мечтают выйти замуж за иностранца. Обеспеченные бизнесмены, знаменитые актёры и даже титулованные принцы выбирали в жёны русских красавиц. Тем не менее, желанное замужество не всегда становилось счастливым. Сегодня мы расскажем о наших звездах, чей брак с заморскими мужьями оказался несчастным.
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина
Поверить в сказку не сложно: история романтических отношений Оксаны Воеводиной и ее возлюбленного - предел мечтаний многих. Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» смогла очаровать не просто импортного бизнесмена, а принца королевских кровей из Малайзии. Ради любви Мухаммад V по настоянию семьи даже отказался от престола. Ну, а нашей девушке для замужества тоже следовало сменить религию - Оксана приняла ислам и получила новое имя Рихана.
Свадьба состоялась в подмосковной Барвихе, в шикарном особняке, однако в счастливое продолжение никто не верил - ни подруги россиянки, ни соплеменники супруга. И их подозрения вскоре подтвердились. После рождения наследника Малайзии всем стало известно, что супруги расстались. Выяснилось, что за роскошными фотографиями скрывалась совсем не сладкая жизнь. Мусульманский супруг бросил жену еще беременной и без каких-либо средств к существованию. Воеводиной срочно пришлось искать деньги и продавать драгоценности, чтобы оплатить роды и младенческое приданное маленькому принцу.
Ревнивый муж назвал причиной расставания измену, а также корыстные побуждения супруги. Он и его семья отказываются признавать малыша и всячески избегают личных встреч с бывшей родственницей. Сейчас Оксана Воеводина занята тем, что через адвоката пытается добиться общения родного отца с ребенком, а также, чтобы богатый родитель обеспечил безбедное детство и соответствующее образование своему чаду.
Согдиана
Согдиана
Очаровательная певица своим голосом смогла покорить предпринимателя из Индии. Она была приглашена к нему на праздник, где он с ней смог лично познакомиться и достаточно быстро предложить руку и сердце. История стремительной страсти закончилась так же быстро, как и началась. Как только Согдиана переступила порог его дома в качестве восточной жены, сразу же почувствовала все прелести золотой клетки. Строгий муж запретил певице публичные выступления, прогулки с прежними подругами, начал контролировать каждый шаг и устраивать скандалы при малейшем подозрении.
Когда терпение Согдианы закончилась, она ушла от мужа. Однако ситуация осложнялась тем, что бывший супруг не позволял ей видеться с их общим сыном Арджуном. И это продолжалось около трех лет.
Второй раз Согдиана вышла замуж за бизнесмена Башира Куштова и снова была разочарована. Как только мужчина удостоверился, что красавица стала его законной супругой, также стал устраивать сцены ревности. Разумеется, как бы ни богат был избранник, такое не захочет терпеть никакая женщина.
В прошлом году Согдиана вновь родила малыша, уже третьего. А вот кто ее настоящий избранник - женщина держит в секрете. Наверно, боится спугнуть долгожданное счастье.
Галина Данилова
Галина Данилова
Разочарования в личной жизни преследуют звезду популярного шоу «6 кадров». Трижды будучи замужем, она так и не смогла обрести женского счастья. И неожиданно, уже совсем ни на что не надеясь, она обрела надежду. Ее поездка на отдых в Турцию стала судьбоносной. Времяпрепровождение на морской прогулке с друзьями обернулось знакомством с капитаном яхты - турком Сейхуном Эзбером. Мужчина предложил организовать для русской красавицы индивидуальную поездку, а вечером в ресторане Галина поняла, что повстречала родственную душу. Причем разница в 17 лет ничуть ее не смутила.
Впоследствии влюбленные долго проверяли свои чувства, переписываясь и летая друг к другу в гости. Когда разлука и гостевые отношения наскучили, они приняли решение пожениться. Молодая пара поселилась в Москве в квартире Галины. Женщина много работала, купила на свои деньги участок в Подмосковье построила дом. Но каково же было ее разочарование, когда однажды она узнала об изменах восточного мужчины. Он регулярно встречался с русскими женщинами в том самом доме. И не считал, что супружеская неверность является поводом для развода. Тем не менее, Галина Данилова настояла на нем и отправила бывшего мужа восвояси. А сама посвятила себя работе и воспитанию детей.
Оксана Григорьева
Оксана Григорьева
Пианистка и обладательница приятного голоса, Оксана Григорьева всегда мечтала о музыкальной карьере. В 2005 году она уехала в США, где записала свой альбом. Продюсером и автором одного из синглов стал голливудский актер Мел Гибсон. А познакомилась она с ним на съемочной площадке, куда, по некоторым предположениям, она попала с помощью брачного агентства. Его специализацией была организация случайных встреч клиенток с состоятельными американцами. Умная и красивая брюнетка смогла обратить на себя внимание. Да так, что знаменитый актер смог бросить жену, с которой прожил 30 лет и родил семерых детей.
Вскоре стало известно о беременности Оксаны и о том, что Мел Гибсон является отцом. Однако жизнь с создателем фильма «Страсти Христовы» и ярым католиком оказалась не такой уж и хорошей. Однажды Оксана обратилась в полицию с заявлением, что муж ее избил. В семье известный актер оказался тираном.
За судебными разбирательствами следил весь мир. Первоначально Мел Гибсон попытался откупиться довольно крупной суммой, однако Оксана настаивала на ежемесячных платежах и части имущества. В результате взаимных обвинений женщина все же получила деньги, но совсем не те, о которых грезила. Да и большая часть из них пошла на оплату услуг адвокатов.
Оксана Федорова
Оксана Федорова
Карьера, титулы, поклонники - у молодой Оксаны Федоровой было все то, о чем мечтают девушки. Вот только, как говорится «нет счастья в личной жизни». У нее был состоятельный мужчина, но он был женат. Поэтому рассчитывать на полноценную семью и рождение детей не приходилось. Находясь почти в отчаянии, девушка отправилась на зимний отдых в Альпы. Увлечение лыжным спортом сблизило ее с немецким бизнесменом Филиппом Тофтом. Она и предположить не могла, что курортный роман может иметь продолжение.
Тем не менее, вскоре состоялась свадьба, и влюбленная Оксана подумывала сменить постоянное место жительства на Германию. Казалось - вот оно счастье. Однако вскорости, этот союз тоже был разрушен. Нет, мужчина не изменял, - у него были свои корыстные цели. Он собирался развивать бизнес-проект в России, а для этого нужна была русская жена. Федорова поняла, что любовь фиктивна и подала на развод. Сейчас у Оксаны другая семья, а предыдущие ошибки ей не хочется вспоминать.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии